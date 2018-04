Ďáblice Wintourová odmítla ukázat svou tvář, Lagerfeld fotil jen záda

K jeho nejnovějším počinům patří rozsáhlá výstava černobílých fotografií slavných osobností a známých modelek, které Lagerfeld sborově oblékl do černého saka Chanel. Více než stovka snímků zachycuje dokonalost legendárního kostýmku, který v 50. let znovu vrátil Coco Chanel na samotný vrchol.

Krátké černé sako, stejně jako malé černé šaty patří neodmyslitelně nejen ke slavnému pařížskému módnímu domu, ale prakticky ke každé ženě. Alespoň jedno takové se najde v garderóbě každé dámy bez rozdílu věku.

Ve svém nejnovějším projektu - rozsáhlé knize - spojil Lagerfeld několik svých profesí a dal vzniknout jedinečné sérii fotografií, které zachycují nejen dokonalost jednoduchého střihu černého saka, ale také rozličnou krásu aktérů. Vedle sebe tu najdete celebrity jako je Vanessa Paradisová, Sarah Jessica Parkerová, Daphne Guinessová, Kirsten Dunstová, Ines de la Fressange, Yoko Ono, Alexa Chungová, Lilly Allenová, Uma Thurmanová a nechybí ani celá řada mužů - Kanye West, Lulu Gainsbourg, Romain Duris a mnozí další.

Modelka Saskia De Brauw v černém saku od Chanel na snímku od Karl Lagerfelda.

Zajímavostí je, že Lagerfeld oslovil nejen známé osobnosti filmového či hudebního světa, ale dokonce spoustu svých konkurentů z řad módních návrhářů. Tím pikantnosti kolem sbírky fotografií nekončí.

O styling se postarala Carine Roitfeldová, modelka, velmi vyhledávaná stylistka a především bývalá šéfredaktorka francouzského vydání magazínu Vogue. Kdo jen trošku zná dění kolem této módní bible, ví, že tu léta panoval boj a nevole mezi Paříží a New Yorkem. Na jedné straně stála právě Roitfeldová a na straně druhé nikdo jiný než obávaná Anna Wintourová.

Tyto dvě dámy a odbornice přes módu a styl se nikdy nevyhledávaly. Film natočený podle románu bývalé asistentky Wintourové Ďábel nosí Pradu to zobrazil dost jasně.

Lagerfeld opět ukázal míru svého vlivu na celkové dění kolem módy a tyto dvě dámy postavil vedle sebe. Na fotografii pro novou knihu upravila Wintourovou Roitfeldová, odvěké rivalky se tak setkaly v jednom ateliéru a Francouzka vybrala pro Američanku oblečení.

Součástí rozsáhlé digitální výstavy je také herečka Sarah Jessica Parkerová.

Ovšem nebyla by to Anna, pokud by neměla poslední slovo ona. Na fotografii pro knihu nesoucí také jméno Roitfeldové sice pózuje, ale zády k objektivu. Touto pózou se zcela vymyká a opět vyčnívá z nekonečné řady celebrit, modelek a vlivných osobností. Fotografie Wintourové však Chanel médiím neposkytuje, a tak si zájemci budou muset zajet přímo na výstavu.

Kniha s názvem The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld se na pultech obchodů objeví až na podzim tohoto roku. Fanoušci módy a fotografií ale nemusí smutnit. U příležitosti otevření nejnovějšího svatostánku Chanel v Tokiu zahájil designér fotografickou výstavu v hlavní městě Japonska. Ta potrvá do 15. dubna.

Jelikož Lagerfeld miluje moderní technologie, nenechal ani tento počin mimo svou vášeň a rovnou uspořádal výstavy dvě. Tu tokijskou doplňuje exhibice virtuální, na stránce The Little Black Jacket si můžete pohlédnout všechny fotografie z chystané knihy. A není jich zrovna málo.