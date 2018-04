Běžně si infekce CMV ani nevšimneme, ale v těhotenství může uškodit

Lidský cytomegalovirus (CMV) patří mezi herpetické viry podobně jako opar nebo plané neštovice. Když se jím nakazíte, zůstává už navždy přítomný v těle a může se znovu projevit při oslabení imunity. Odborníci odhadují, že CMV v sobě má ve vyspělých státech okolo 50 % populace a více, v rozvojových zemích skoro každý člověk, kvůli horšímu hygienickému standardu.



Vysoká promořenost populace

Jeho všudypřítomnost mezi lidmi je vlastně pro lidské zdraví plusem - pokud se jím jednou nakazíte, vytvoříte si protilátky a pro příště jste již chráněni. Přenáší se tělesnými tekutinami - tedy močí, slinami, mateřským mlékem, semenem, poševním sekretem atp. První infekce, která proběhne v dětství nebo mládí, si většinou zdraví lidé ani nevšimnou. V některých výjimečných případech se u nakaženého může projevit horečka, bolesti hlavy nebo zánět dýchacích cest. Zpravidla však bývá infekce CMV bez příznaků.

Pokud se cytomegalovirem poprvé v životě nakazí těhotná žena, může to značit možné problémy, ale není třeba hned panikařit. Podle údajů žurnálu Rev Med Virol z roku 2010 prodělá primární infekci v těhotenství 1 až 7 % všech těhotných žen, u 30 až 40 % z nich dojde i k jejímu přenosu na plod. Ta se pak podle odhadů lékařů projeví asi u 10 až 15 % nakažených novorozenců.

„Infekce CMV se u plodu může a nemusí projevit. Někdy je patrná již po porodu, kdy má dítě zvětšená játra, slezinu a příznaky žloutenky. To se však dá zaměnit s tzv. novorozeneckou žloutenkou, která není infekčního původu, ale vzniká v prvních dnech po porodu odbouráváním fetálního hemoglobinu a adaptací dítěte na zevní prostředí. Mezi pozdní důsledky, které se mohou projevit i u dítěte, u kterého po porodu zjevně nic nenajdeme, patří například poruchy učení, různé neurologické komplikace, poruchy zraku,“ vyjmenovává možné komplikace gynekolog a porodník Pavel Turčan. Přestože jste o této infekci dodnes možná neslyšeli, lékaři odhadují, že postihuje a způsobuje vrozené defekty více dětem než např. Downův syndrom.



Těhotné, pozor na plínky, dudlíky a lžičky

Cytomegalovirus se u žen v těhotenství běžně nediagnostikuje, ale Pavel Turčan by test doporučil rizikovým skupinám jako jsou pracovnice ve zdravotnictví nebo učitelky a další personál pracující s dětmi. Největší rizika jsou spojená s proděláním infekce před otěhotněním nebo v prvním trimestru těhotenství.

„Prevence je zvláštní důraz na dodržování hygieny, hlavně důsledné mytí rukou. Zvláště to platí u žen s malými dětmi. Pokud víme, že někdo má aktivní CMV infekci, raději by se těhotné a ty, co plánují těhotenství, měly kontaktu s ním vyhnout. Pro těhotné to platí zvláště do 20. týdne těhotenství, kdy je riziko pro plod nejvyšší,“ upřesňuje porodník Turčan.

Na CMV zatím neexistuje vakcína a těhotné ani děti se na virus ani běžně netestují. Proto je podle odborníků důležité, aby si nastávající matky uvědomily možné způsoby nákazy, třeba při přebalování plínek dětem nebo sdílení stejné lžičky, a samy tak riziko minimalizovaly.