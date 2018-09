Cytologie není úplně spolehlivá, moderní test odhalí rakovinu lépe

„Takzvaný Pap stěr, při němž se buňky odebrané z děložního čípku kartáčkem nanášejí na sklíčko, je bohužel 70 let stará metoda, která zaručí pouze šedesátiprocentní pravděpodobnost záchytu patologických buněk,“ vysvětluje gynekolog a vedoucí lékař Centra minimálně invazivní gynekologické operativy Lubomír Mikulášek.



Při takovém odběru se vzorek částečně znehodnotí, protože řadu buněk se na sklíčko vůbec nepodaří přenést, některé se přenosem poškodí, další se na sklíčku překrývají. Spolu s buňkami tkáně se na sklíčko dostanou i krev, kvasinky, bakterie či hlen. To může výsledky mikroskopického vyšetření významně zkreslit.

„Odborník takto musí hodnotit v každém vzorku na 400 tisíc buněk a není v lidských silách je zhodnotit důkladně. Pár rakovinných buněk v tomto množství lidské oko snadno přehlédne,“ říká lékař.

O třetinu lepší výsledky

Jak to jde dělat lépe? Již několik let je u nás k dispozici nejnovější ThinPrep Pap test, který leckde ve světě už běžně používají. Jak popisuje doktor Mikulášek, jde o metodu odběru vyšetřovaných buněk do tekutého média. Říká se tomu liquid based cytologie, čili LBC. A co je nejdůležitější, vzorek je následně vyhodnocován počítačem.

Rakovina děložního čípku Po rakovině prsu jde o nejrozšířenější nádorové onemocnění u českých žen, ročně se diagnostikuje kolem tisíce těchto nádorů a asi 400 žen ročně na tuto nemoc zemře. Příčinou rakoviny děložního čípku jsou takzvané papilomaviry, označované rovněž zkratkou HPV. Jsou to vysoce nakažlivé a navíc mezi lidmi hojně rozšířené viry. Během svého života se s nimi setká až 80 procent sexuálně aktivních žen.

Pro lepší prevenci rakoviny děložního čípku by měly ženy chodit každý rok na gynekologické prohlídky, spolehlivou ochranou je očkování.

„Takový test je mnohem přesnější a zaručuje více než devadesátiprocentní záchyt případných rizikových změn,“ uvádí lékař.

Vzorek je navíc možné skladovat až šest týdnů a lze jej využít k dalším doplňujícím vyšetřením. Pacientka tudíž nemusí opakovaně chodit ke gynekologovi na další odběry vzorku sliznice.

Ženy si nejnovější test mohou vyžádat, jejich gynekolog ovšem musí spolupracovat s bioptickou laboratoří. V ní se speciálním způsobem odebrané vzorky od pacientek z celé České republiky vyhodnocují za pomoci počítačového programu.

Počítač špatné buňky najde snáz

Důvod vysoké přesnosti testu vysvětluje doktorka Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře v Plzni: „Počítačem řízený screening karcinomu děložního hrdla vychází z toho, že buněčná jádra u přednádorových a nádorových stavů jsou obecně vždy velká a tmavá. Počítačový systém vyhledá tato problematická místa na sklíčku se vzorkem buněk. Poté je označí souřadnicemi a jako první předkládá odborníkům k posouzení.“

Díky zhodnocení počítačem zcela odpadá možnost takzvaných vyhledávacích chyb, ke kterým jinak při klasickém manuálním screeningu dochází ve všech laboratořích.

Nové přesné vyšetření u nás zatím provádí jen někteří gynekologové (jejich seznam lze najít na stránkách gynekolog.cz). Ženy se nemusí bát, že by je test vyšel příliš draho. Pro odběr metodou LBC si pouze musejí dokoupit odběrový set se speciální fixační tekutinou zhruba za 500 korun. Samotné screeningové cytologické vyšetření z děložního čípku je plně hrazeno pojišťovnou.

Málo efektivní screening

Každý rok diagnostikují lékaři v České republice 900 až 1000 těchto nádorů. Počet nových onemocnění na sto tisíc žen za jeden rok je i přes mírný pokles v posledních deseti letech stále vysoký a pohybuje se kolem 17 nových případů. To je hodně ve srovnání s vyspělými zeměmi, které se dostávají pod deset nových případů na sto tisíc žen. Tato statistika nás řadí až na 13. místo v Evropské unii, pokud jde o úspěšnost časného záchytu předrakovinných stavů.

„Vysoké počty nemocných i umírajících žen jsou výsledkem málo efektivního screeningového programu. Lepší preventivní diagnostikou by jistě šlo řadě onemocnění žen zabránit,“ dodává gynekolog Lubomír Mikulášek.