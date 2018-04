Cyril Svoboda hasil doma stromeček

"Bylo to před pár lety, když naše děti ještě byly menší. Zapalovaly prskavky od

svíček a od toho chytil stromeček. Situace se zdramatizovala v okamžiku, kdy od stromku vzplály i záclony. Naštěstí se mi to podařilo všechno uhasit. Od té doby u nás každé Vánoce vzpomínáme na to, jak jsem si jako hlava rodiny zahrál na hasiče. V rámci bezpečnostních opatření jsme pak normální svíčky vyměnili za elektrické," vyprávěl Cyril Svoboda tiskové agentuře Korzo.



Jako správny křesťan oslaví Štědrý večer předseda KDU - ČSL v rodinném kruhu. Slavit Vánoce v zahraničí Cyril Svoboda zásadně odmítá.

"Přísně dodržujeme rodinnou tradici. Svátky slavíme tradičně v našem pražském bytě. Jako obvykle, pokud bude dost sněhu, tak sedmadvacátého prosince odjedeme lyžovat. Máme chalupu v Krušných horách a zima je tam velmi krásná."



Cyril Svoboda je známý hlubokým vztahem ke svým dětem i manželce

Věnceslavě. Právě k rodině se vztahuje i jeho největší přání.

"Přeji si, abychom v naší rodině měli pořád dobré vztahy. Musím totiž říct, že v

rodině máme opravdu vynikající prostředí. To ale není jenom moje přání pod stromeček. Je to velký dar a chtěl bych, aby platil po celý rok," zamyslel se předseda KDU-ČSL.