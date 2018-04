Štíhlá do plavek: tři účinné cviky, které vás zbaví plandavých paží

Bohužel tato malá nepříjemnost se netýká pouze žen, které mají nějaké to kilo navíc, ale je to i přirozený proces našeho těla s přibývajícím věkem. Dá se to však zmírnit správnou životosprávou a samozřejmě hlavně cvičením paží. Pokud svaly v této partií zpevníme, tak se nebude kůže tolik uvolňovat a paže budou pevné a krásné.



O trenérce Veronika Wisiorková je trenérka na Online Fitness, kde pravidelně předcvičuje HIIT lekce. Současně píše vlastní blog Healthy lifestyle, kde se snaží předávat vlastní zkušenosti z oblasti fitness, ale i tipy na zdravé recepty.

Cviků pro tuto problémovou partii je mnoho, ale většina z nich vyžaduje návštěvu fitness centra nebo alespoň miniaturní tělocvičnu doma. Trenérka Veronika Wisiorková z Online Fitness pro vás vybrala tři účinné cviky, ke kterým potřebujete pouze vlastní váhu těla. A protože při tréninku paží jde především o posílení svalů, je nutné, abyste veškeré cviky prováděli pomalu.

„Součástí každého tréninku by také mělo být závěrečné protažení, věnujte mu alespoň 5 minut. Zejména po posilování vrchní části těla nezapomínejte na protažení prsních svalů, které mají tendence se zkracovat, což má za následek nepěkné hrbení těla,“ radí trenérka Veronika Wisiorková z Online Fitness.

1. cvik Tricepsové kliky

Lehneme si na bříško na zem. Pokud nejsme zrovna sportovci, tak necháme kolena na podlaze a zvedneme se na rukou tak, abychom měli napnuté lokty. Pomalu s nádechem ohýbáme lokty a snažíme se je neustále držet u hrudi. Jdeme tak nízko, jak jen zvládneme, a v nejnižší poloze vydržíme sekundu a pomalu s výdechem se opět zvedáme.

2. cvik Tricepsové kliky o zem

Posadíme se na zem, ruce dáme za záda a zapřeme se o ně, nohy dáme na šířku pánve. Zvedneme zadeček (pozice kraba) a napneme ruce. Zpevníme trup a pomalu ohýbáme ruce, až se zadečkem dostaneme téměř na zem, ale nepokládáme jej. V této poloze opět vydržíme 1 sekundu a s výdechem jdeme zpět nahoru.

3. cvik Boční kliky na jedné ruce

Lehneme si na bok, mírně pokrčíme nohy a spodní rukou se chytneme v pase. Druhou rukou se zapřeme o zem a pomalu se snažíme na této ruce zvednout, až do úplného natažení ruky. Nahoře vydržíme 1 sekundu a pomalu se spouštíme zase dolů. Nejprve cvičíme jednu stranu a následně až druhou.

Tréninkový plán pro pevné paže Některé z těchto cviků jsou sice obtížnější, ale zato účinnější. Pokud je zpočátku nezvládáte, tak to vůbec nevadí, opakování dělejte postupně. Tento pozvolný trénink trvá 2 měsíce, po kterých zaručeně uvidíte obrovské změny.

Týden 1 – Cvičení 2x týdně – 2 kola – 5 opakování Týden 2 – Cvičení 2x týdně – 2 kola – 10 opakování Týden 3 – Cvičení 2x týdně – 2 kola – 15 opakování Týden 4 – Cvičení 3x týdně – 3 kola – 10 opakování Týden 5 – Cvičení 3x týdně – 3 kola – 15 opakování Týden 6 – Cvičení 2x týdně – 3 kola – 20 opakování Týden 7 – Cvičení 2x týdně – 4 kola – 20 opakování Týden 8 – Cvičení 3x týdně – 4 kola – 20 opakování

Za 14 dní si můžete přečíst další díl cvičení, které vám pomůže zpevnit postavu do plavek. Postupně se zaměříme na všechny problémové partie.