OBRAZEM: Jednoduché cviky na zpevnění břicha a záda bez bolesti

Podle profesionální cvičitelky Zuzany Bičíkové správné dýchání aktivuje bránici a tělesné jádro, kam patří rovněž pánevní dno, příčný břišní sval, šikmé břišní svaly a vzpřimovače páteře.

"Správnou aktivací a funkcí těchto vnitřních svalů se primárně dokážeme zbavit bolesti zad, redukovat či zcela odstranit problémy s inkontinencí či zmírnit prolaps dělohy. Druhotnými benefity je zeštíhlení v pase, vytvarovaní břicha, redukce tuku na břiše, ale také například podpora funkce ledvin a redukce stresu," konstatuje Bičíková.

Co je CORE - Jedno z nejčastějších slov v současném fitness.

- CORE = jádro, střed, podstata

- Je to tedy střed těla, jakýsi stavební kámen.

- Tvoří jej pánevní dno, sval příčný břišní, dýchací sval – bránice, vzpřimovače páteře a na každé straně zadní snopce vnějších šikmých břišních svalů.

- Zajišťují správné držení těla a jejich správnou funkci.

To vše ovšem vyžaduje každodenní trénink a trpělivost, protože to někdy trvá trochu déle, než tento pohyb přijme tělo za své.

"Nemusíte se však obávat, že se daný pohyb nenaučíte, všichni to umíme a všichni jsme se s tím setkali a setkáváme běžně," tvrdí cvičitelka.

"Je to stejné, jako když si odkašlete nebo se zasmějete. Právě proto máme namožené břicho, když máme kašel nebo záchvaty smíchu - své břišní svaly umíme správně aktivovat podvědomě, ale pokud to máme dělat cíleně, tak to děláme špatně nebo to neděláme vůbec," dodala.

Trenérka doporučuje aspoň zpočátku každodenní cvičení dechových technik, aby se u svalů tělesného jádra vytvořila nová paměťová sestava. Ta se vytváří za tři týdny až tři měsíce.

"Je to individuální. Samotná cvičební sestava, kterou jsme pro vás připravili, potom zabere asi patnáct minut. Pokud nebudete zvládat celou sestavu, věnujte se alespoň dechovým technikám, které doporučuji praktikovat po ránu. Navodíte si tím optimální držení těla, které vám zůstane ještě minimálně 3 až 4 hodiny, navíc se příjemně zkoncentrujete sami na sebe," tvrdí trenérka.

Poznamenala, že správnou technikou dýchání a aktivací CORE je možné rovněž působit na správnou činnost ledvin a redukovat stres.