Cvičte podle vnitřních hodin

Je lepší chodit ráno plavat a večer na squash, nebo naopak? Zkuste si tipnout a pak si přečtěte, jak to je.

Hlavní roli v nejlepším načasování sportovních aktivit hraje náš metabolismus. Ten určuje, kdy nám klesá tělesná teplota, zvyšuje se krevní oběh a pulz, kdy jsme unavení nebo čilí. A metabolismus říká:

Před snídaní choďte běhat, plavat nebo veslovat

V noci spotřebuje naše tělo hodně energie na celkovou regeneraci a zásoba uhlohydrátů je prázdná. Abychom měli dostatek síly na trénink, musí tělo začít spalovat zásoby tuku - to je dobré tehdy, pokud chceme zhubnout. Na rozdíl od svalů ale mozek neumí spalovat energii z tukových zásob. Schopnost myslet a celková koordinace jsou omezené. Při takových sportech, jako je aerobik, tanec nebo volejbal, je třeba v tuto dobu počítat se špatnými výkony. Jestli je neovládáte dokonale, můžete se i zranit. Je tedy lepší provozovat vytrvalostní tréninky, jako je chůze, plavání, dlouhý běh nebo veslování na domácím trenažéru.

Dopoledne je čas na intenzivní trénink

Krátce po snídani jsme doplnili energetické zásoby. Tělo máme odpočaté, probuzené a dobře prokrvené. Nyní je ta nejvhodnější chvíle na intenzivní trénink. Jsme připravení si doma nebo ve fitness centru zaposilovat nebo o víkendu vyrazit na dlouhou túru.

Po obědě stačí jen procházka

Tělo je zaměstnáno trávením oběda. Má nyní velmi málo energie a nemůže se věnovat náročným aktivitám. Lepší je klidná odpočinková procházka. Mírný pohyb na čerstvém vzduchu a kyslík pomáhají tělu regenerovat. Tak se rychle dostaneme z polední letargie.

Odpoledne vyražte na kolo nebo na volejbal

Mezi čtvrtou a sedmou hodinou odpolední je optimální doba na vydávání energie. Naše tělesná teplota, krevní tlak a pulz ukazují vysoké hodnoty a naše výkonnost je na vrcholu. Nyní je svalový trénink obzvlášť efektivní. Také funkce plic a dechová frekvence jsou top - a výkonnostní trénink ve fitness studiu nebo venku při běhání či jízdě na kole je proto velmi účinný. Je taky čas na volejbal, squash, tenis a další sporty náročné na koordinaci pohybů.

Večer se zklidněte strečinkem

Po deváté hodině je naše tělo připraveno zařadit nižší rychlost a nastavit se na klid a odpočinek. Kdo ještě provozuje vysoce energetické sporty (třeba rychlý běh, aerobik či spinning), vybičuje svůj krevní oběh a nemůže pak dobře spát.

Je lepší mezi výdejem energie a odchodem do postele naplánovat dvě hodiny zklidňující fáze. Kdo má na sport čas pouze večer, neměl by zapomenout na vyklusání po joggingu, protažení svalů a kloubů po aerobní činnosti (nejméně 10 až 15 minut). Kvalitním protažením pomůžete tělu k lepší regeneraci a klidu před usnutím.

Před spaním trochu jógy nebo procházka

Těsně předtím, než se uložíme do postele, nám udělají dobře jemné a pomalé pohyby třeba jako při józe. Smysl má taky večerní procházka, která tělu pomůže uvolnit svaly a celkově se dostat do klidu. Celodenní napětí odchází, hlava je čistá, a to jsou nejdůležitější předpoklady pro dobrý spánek.