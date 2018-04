Cvičitel power jógy Krejčík býval nemotorné dítě

Člověk

BARON BAPTISTA

Z profesionálního hlediska mi učaroval projev, názory a dynamické provedení jógy v podání Barona Baptisty. Nemohu říci, že by to byl můj vzor, ale to, co dělá, má pro mě smysl v rámci zdravého životního stylu. Lidsky je mým člověkem číslo jedna moje maminka. Bohužel nedávno zemřela, ale stále ji obdivuji pro její upřímnost, přirozenost a obětavost. Umřela relativně mladá. Já však pořád vnímám její vlídný úsměv a hlas.

Místo

RAMSAU

Vždy jsem měl rád místa, kde bylo moře. Ale poslední čtyři roky, kdykoli mohu, vyrážím do rakouských hor. Ramsau, vysokohorské městečko v Alpách blízko Salzburgu, mám opravdu rád. Kdykoliv potřebuji načerpat energii, dobíjím ji v tomto krásném místě spolu s přáteli. Velice příjemné ubytování, jídlo, překrásná příroda v každém ročním období, to je pro mě kouzlo Ramsau. Znamená pro mě klid, pohodu a energii.

Kniha

JÓGA KROK ZA KROKEM

"Jaká jiná kniha by mohla mít své stálé místo na nočním stolku cvičitele jógy než učebnice tohoto oduševnělého sportu, který zdaleka není jen o pohybu?"

Nerad čtu beletrii. Můj noční stolek je plný odborných knih o pohybu, anatomii a fyzioterapii, o józe a relaxačních technikách. Velmi mě zaujala Jóga krok za krokem/Učebnice pro učitele a žáky, jejímž autorem je dr. svámí Gítánanda Giri. Tato kniha je základním přehledem o uceleném učení jógy. Pozice, dýchání, relaxace, účinky pozic z hlediska medicínského – to jsou přínosy této knihy, ve které pokaždé, když ji čtu, nacházím nové a nové informace. Mám také rád knihy věnované filozofii a cestopisy.

Jógu krok za krokem/ Učebnici pro učitele a žáky vydala Fontána, koupíte ji třeba na www.alman.cz

Film

LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI

Nadchli mě Jack Nicholson a Diane Keaton v komedii Lepší pozdě nežli později. Tento film mi učaroval svojí pohodou a hereckými výkony obou protagonistů. Nádherné místo na pláži, kde se odehrává hlavní část filmu, stejně jako Paříž, která umocňuje celý film, byly skvěle vybrané. Je to film o "stáří a lásce". Sny se sice neříkají, ale jedním z mých snů je být ve stáří v takové pohodě a klidu, užívat si života plnými doušky a být s tím, koho miluji, stejně jako hlavní hrdinové tohoto filmu.