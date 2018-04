Kreativní matka využívá osmnáctiměsíčního syna jako cvičební pomůcku

Celý život se Kristy věnovala sportu, takže je pro ni pohyb naprosto přirozený. Nedokáže si představit, že by nic nedělala.

„Vždycky jsem byla sportovně založená. Po porodu syna jsem ale byla velmi unavená a nevěděla jsem, jak skloubit péči o syna a cvičení. Pak mě napadlo, že bych mohla cvičit s ním. Zjistila jsem, že ho to velmi baví. Užíváme si to oba,“ sdělila pro australský server Daily Mail.

Fotografie a videa ze cvičení začala umisťovat na svůj profil na sociální síti a začalo ji sledovat stále více lidí. Dnes už má tisíce fanoušků a fandí jí matky po celém světě.

„Asi po čtyřech měsících cvičení s Tuckerem jsem se dostala zpět do formy a teď už se jen cvičením udržuji v kondici. Dělám to hlavně proto, že mě to baví. Je velmi těžké najít jako matka sílu na cvičení, ale když budete cvičit s vaším dítětem, bude to i zábava,“ pokračovala.

„A nezapomeňte na to, že začátky jsou vždycky těžké. A že stačí zprvu jen patnáct minut cvičení denně. Jděte do toho,“ doplnila spokojená maminka. Ta před pár týdny oznámila světu své druhé těhotenství a už se prý těší na to, až bude cvičit se dvěma dětmi.