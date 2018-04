Cvičením proti bolesti zad

15:00 , aktualizováno 15:00

Na bolení zad (páteře, plotýnek) je nejlepší každé ráno 10 minut cvičit. Jsou na to speciální cviky, které každému doporučí masér. Jsou to cviky jednoduché, většinou vleže a sestávají hlavně z protahování. Cvičím každé ráno a funguje to stoprocentně.