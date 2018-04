Cvičení způsobuje povislá prsa

V opačném případě jim hrozí poškození prsní tkáně natřásáním, které může vést až k povislému a nevzhlednému poprsí.

Jenže miliony žen cvičí jen v tričku bez vhodné podprsenky a ňadra si poškozují. Ta totiž vykonávají při skákání a běhání pohyb ve tvaru osmičky, jenž narušuje křehkou tkáň a úpony. Pokud žena uběhne zhruba jednu míli, tedy 1,6 kilometru, prsa vykonají pohyb v celkové délce 135 metrů.

Čím větší a tedy i těžší prsa jsou, tím větší poškození tkáně hrozí. „Prsa mají jen malou přirozenou oporu, ačkoli vazy a kůže vykonají většinu této práce. Ňadra jsou tvořena tukem, mlékovody a pojivovou tkání, jako kolagenem, vazy a krevními cévami. Pohybová energie vznikající při intenzivním skákání může natahovat prsní pojivovou tkáň a působit její povisnutí a bolestivost. Polovina žen s tím při cvičení má zkušenosti,“ tvrdí profesorka biomechaniky Joanne Scurrová z University of Portsmouth.

Obyčejná tričková podprsenka může snížit míru poškození o 38 procent, zatímco speciální sportovní podprsenka až o 78 procent. Ženy by měly investovat při sportu nejen do kvalitní obuvi, ale také do kvalitní podprsenky.