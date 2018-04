Jak cvičit v kanceláři. Odborník radí krok za krokem

Nejproblematičtější partií je u žen střed těla a od něj bychom měly s posilováním začít. A nejen proto, abychom s přibývajícím věkem předešly případné inkontinenci. Vnitřní břišní svaly pomáhají k správnému držení celého těla.

Chceme-li ztratit tuk, je vhodný například běh, kolo, běžky, in-line bruslení, tedy aerobní zátěž s tepovou frekvencí kolem 130 tepů, což je asi o 5 - 10 tepů za minutu méně, než se doporučuje mužům.

Lektor Větrovský však zároveň upozorňuje, že ztráta tuku ještě neznamená, že si vytvarujeme postavu. "Jak hubnutí, tak formování postavy vyžaduje jinou pohybovou aktivitu."

Cviky vhodné i do kanceláře jsou zaměřeny právě na problémové skupiny svalů - což jsou u žen kromě břicha boky, hýždě a stehna. "Ženy mají asi 60 - 70 procent síly mužů a tomu by měly své posilovací tréninky přizpůsobit. S věkem by pak měly ubrat zátěž způsobenou nárazy a soustředit se na beznárazové cviky, jako je chůze, odporová cvičení. V souvislosti s řídnutím kostí totiž hrozí zlomeniny."

Příští týden, 6. července, vám ukážeme cviky zaměřené na dolní polovinu těla.