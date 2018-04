Hubnout se dá i bez chůvy. Jak se tančí s miminem v šátku

Těhotenství je krásné období, jenže s rostoucím bříškem odchází i fyzička. I když jsem v těhotenství cvičila a nepřejídala se, nabrala jsem 20 kilo. Každý říkal, že po porodu to půjde rychle dolů. Nešlo. Právě naopak. Časté kojení mě stálo hodně energie, kterou jsem doplňovala tatrankovým sendvičem (jedna tenká tatranka, mezi dvěma tlustými) ve tři ráno. Jenže jak se pak dostat do formy a zabránit tomu, aby zrcadlo nebylo nepřítel?

Hlídání jsem pro malou Nikolku neměla a ani jsem svoje miminko nechtěla opouštět kvůli několika propoceným hodinám ve fitku. Dlouho jsem hledala, jak začít cvičit a neopouštět svoje miminko. Od narození jsem dcerku nosila v šátku a zjistila jsem, že nedaleko našeho bydliště je možnost cvičení s dítětem na těle. Přiznávám, že odhodlat se jít to vyzkoušet mi chvíli trvalo. Malá nikdy nebyla žádný pořízek, ale představa, že jí mám navázanou na těle a ještě posiluju nebo tancuju, mě opravdu děsila.



“Jednou z velkých motivací pro maminky je právě hlídání, které na těchto lekcích řešit nemusí. Mít miminko stále při sobě jim dodává i pohodu a “čistou” hlavu a mohou se tak opravdu soustředit samy na sebe a lekci si opravdu kvalitně odtančit,” vysvětluje Lucie Trubačová, lektorka a zakladatelka Dance4Mom.

Konečně jsem se odhodlala. Logistika byla trošku složitější. Jestli jít do šatny, nebo se převléknout v tělocvičně, kam dát sotva se plazící miminko, abych se já převlékla, co všechno vzít s sebou atd. Nakonec jsem to nějak zvládla, navázala malou do šátku a šlo se tančit. No, tančit... Protahovat, posilovat, tančit a znovu protahovat. Lekce předčila mé očekávání. Bylo to prostě super. Nikolka mi v šátku téměř okamžitě usnula a prospala celou hodinu.

Moderna i tango

Ruku na srdce, při první lekci jsem se tam motala jako nudle v bandě. Ze zadní řady jsem raději nevystrkovala ani nos. Holky kolem mě vesele tančily a miminka jim spinkala na hrudi, nebo vesele kývala nožičkama do hudby. Je super, že při tomhle tanci nezáleží na tom, jestli člověk dělal deset let balet, nebo v pubertě tančil na Madonnu v garáži. Pohyby jsou celkem jednoduché a troufám si říct, že to zvládne skoro každá, ať už se tancuje na moderní hudbu, nebo tango.



“Lekce jsou koncipované pro všechny maminky, které se chtějí hýbat, mají rády hudbu a tanec. Je úplně jedno, zda jsou tanečnice, nebo ne. Lektorka nácvik choreografie vede tak, aby to zvládaly úplně všechny. A věřte, že to opravdu zvládnou, dokonce tak skvěle, že mohou veřejně vystupovat,” říká Lucie Trubačová.

Jediné, co jsem na první lekci fakt nezvládla, bylo převlečení. Svoje jsem měla, ale nenapadlo mě, že se propotí i dcerka. Zasloužilé matky a zkušené „nosnice“ tahaly z tašek nepropocené outfity pro děti a já neměla nic. Venku zima a dcerka propocená. Naštěstí mi hned kamarádka půjčila bodýčko a malá byla krásně v suchu. Od té doby jí nosím převlečení, i když jdeme jen na chvíli ven.

Maminky hubnou, děti spí

Při tomhle tancování nejde jen o maminky, ale i o děti. Tančit je možné buď s dítětem v ergonomickém nosítku, tedy bez výztuhy s nožičkami do M, nebo v šátku. Pokud někdo přijde na hodinu v nevyhovujícím nosítku, nebo nezvládá úvaz, každá druhá (ne-li první) maminka nabídne pomocnou ruku, případně nosítko či šátek. Sama jsem dlouho chodila na hodiny s nosítkem v záloze a malou vázala do šátku.

“Maminky, které se bojí toho, že jejich miminko není dobře navázané, nebo si nejsou jisté správnou polohou miminka, se nemusí bát, všechny lektorky jsou vyškolené tak, aby dokázaly maminkám poradit, případně opravit nedokonalý úvaz šátku či polohu dítěte,“ dodává Lucie Trubačová.

Tanec je koncipován tak, že když jsou v sestavě rychlejší kroky či pohyby, maminka dítěti přidržuje hlavičku. Jde i o pocit. Když mi přišlo, že by se to malé nemuselo líbit, přidržovala jsem ji. Moje dcerka však dodnes většinu hodiny prospí.

“Bezpečnost a pohodlí miminka je priorita i pro mě nejen jako lektorku, ale i maminku. Děti musí být spokojené, i to je můj cíl lekce. Snažím se tedy choreografie dělat tak, aby tam žádné prudké pohyby a změny směru nebyly. Pokud tam je nějaký ne zcela plynulý pohyb, vždy jsou maminky upozorněny a dětem hlavičky přidržují,” vysvětluje Lucie, sama dvojnásobná matka.

Tančíme jednou týdně a i na mě jsou výsledky cvičení znát. Navíc mám pocit, že dělám něco jen pro sebe a přitom nemusím opouštět dcerku. Doufám proto, že se to mému teď už 13měsíčnímu batoleti bude líbit i nadále, nerada bych se lekcí vzdávala. Některé děti se totiž nechají nosit do dvou let, pokud je tedy maminka unese, zatímco jiné už se snaží z nosítka či šátku vyvázat s příchodem prvního roku.