Čarování s cupcakes: přišly z USA a nejvíc se prodávají zdobené ovocem

Hitem se v Česku staly teprve v posledních letech, přitom v zahraničí se pečou už celá staletí. Opravdovým trendem se tyto malé dorty staly na přelomu milénia poté, co si je dopřávaly hrdinky seriálu Sex ve městě.

Od té doby se zdobení povýšilo na umění a obchodů s cupcaky začalo v USA přibývat. A právě tady se s nimi poprvé setkala i Lenka Hnidáková, majitelka pražského obchodu Lelí´s Cupcakes, kde se koná worskhop ve zdobení těchto malých dortů.

„Když jsem je viděla poprvé, byla jsem z nich paf. Okamžitě jsem chtěla takový obchod otevřít v Česku, ale pragmatický manžel mé nadšení trochu zbrzdil,“ vypráví energická majitelka cukrárny, která svého muže definitivně přesvědčila na jedné akci, kde si pět stovek jejích minidortů lidé rozebrali během několika minut. Nebylo co řešit, poblíž Karlova náměstí v Praze vznikl obchod Lelí´s Cupcakes, kde se právě učíme tomuto cukrářskému řemeslu.

K nazdobení dostaneme dva upečené cupcaky, jeden z vanilkového těsta, druhý čokoládový. Začneme tím, že do vanilkového korpusu vydlabeme otvor, který naplníme marmeládou, díky čemuž dort nebude suchý. Na řadu přicházejí krémy a tady nastává souboj chutě a efektu. Krém s mascarpone je totiž chutnější a lehčí, neztěžkne vám po něm břicho jako po máslovém dortu, ale na cupcaku nevypadá dobře: nedrží tvar a brzy osychá.

Jestliže tedy víte, že se po vašem cukrářském veledíle nezapráší a bude chvíli zdobit stůl, je třeba smíchat mascarpone s máslovým základem. Pak je třeba cupcake ještě dozdobit. „Nejlépe se prodává čerstvé ovoce, na Valentýna zase častěji zdobíme marcipánem,“ dodává Lenka Hnidáková.

Čokoládové s krémem z mascarpone

náročnost střední, příprava 40 minut, pečení 20 minut, počet porcí 12 kusů

těsto:

145 g hladké mouky

40 g kvalitního kakaa

1/2 prášku do pečiva (6 g)

1/4 lžičky jedlé sody

větší špetka soli

130 g třtinového cukru

1 vejce

50 g rozpuštěného másla

120 ml smetany ke šlehání

50 g hořké čokolády

krém:

200 g mascarpone

100 ml smetany ke šlehání 33 %

2 lžíce moučkového cukru

několik kapek vanilkového extraktu

na ozdobu:

višňový džem

čokoládové hobliny

postup:

1. Mouku smícháme s kakaem, práškem do pečiva, jedlou sodou, špetkou solí a prosejeme. Zvlášť promícháme cukr, rozpuštěné máslo, smetanu ke šlehání a vejce.

2. Obě směsi důkladně promícháme a nakonec přisypeme nasekanou hořkou čokoládu.

3. Do plechové formy na cupcakes dáme papírové košíčky a naplníme těstem. Pečeme na 180 °C zhruba 20 minut. Cupcaky necháme vychladnout.

4. Mezitím si v robotu vyšleháme mascarpone se šlehačkou, cukrem a vanilkovým extraktem. Šleháme tak dlouho, dokud nám krém nezačne tuhnout. Přendáme jej do cukrářského sáčku, zdobíme cupcaky a na každý ještě opatrně dáme lžičku džemu a posypeme čokoládovými hoblinami.

Recept vytvořila Romana Böhmová z blogu Na skok v kuchyni.