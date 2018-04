Čtenářský recept: Letní cupcakes

Doba přípravy

3 h

Množství

12 kousků

Na 12 kousků cupcakes (těsto):

175 g měkkého másla

160 g krystalového cukru

1 lžička přírodního vanilkového extraktu (ne aroma)

2 vejce

200 ml přírodního kysaného podmáslí

250 g prosáté polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

1 špetka soli

kůra z Bio citrónu

Krém:

4 bílky

200 g krupicového cukru

160 g moučkového cukru

416 g másla

1 lžička vanilkového extraktu

(cukru lze dát dle chuti i méně, někomu by mohl krém připadat moc přeslazený).

Gelové barvivo nebo rozmixované ovoce

Sirup:

50 ml vroucí vody

50 g meruňkového džemu

1 lžička likéru Cointreau

Na ozdobu:

nastrouhaná citrónová kůra

jahody

borůvky

marcipán nebo fondán

lze dozdobit i jinak, např. různým sypáním

Do formy na cupcakes dáme papírové košíčky (nebo silikonové formičky vymažeme tukem a vysypeme moukou).

Troubu předehřát na 170Oc.

Změklé mslo našlehat do pěny a přidat extrakt a postupně přidávat cukr.

Do našlehaného másla postupně přidat vejce.

Do mouky vmíchat prášek do pečiva, sůl a citrónovou kůru. Přidávat střídavě s podmáslím a míchat na malé otáčky.

Péct cca 25 minut (dle trouby). Zkontrolovat špejlí, musí být suchá.

Po vytažení nechat chvilku odpočinout ve formě, potom vyndat na mřížku.

Povrch potřít meruňkovým sirupem s Cointreau.

Sirup: metličkou vmíchat džem do vody, propasírovat přes cedník, vmíchat likér.

Příprava krému:

Na krém si nejprve oddělíme žloutky od bílků.

Bílky vložíme do nerezové mísy a přidáme k nim celé množství krupicového cukru.

Promícháme jen zlehka, aby se ingredience spojily.

Nerezovou misku s bílkovou směsí vložíme nad vodní lázeň (pozor – dno nerezové misky se nesmí dotýkat vodní hladiny!) a směs šleháme.

Šlehání je velice důležité a zabráníme jím možnému uvaření bílků.

Zahříváme a šleháme tak dlouho, dokud se cukr v bílcích zcela nerozpustí.

Poznáme to snadno - směs protřeme mezi dvěma prsty a pokud necítíme žádné zbytky cukru, máme hotovo.

Takto připravené bílky šleháme na vysoké otáčky a to tak dlouho, dokud není směs zcela zchladlá.

Vyšlehaný sníh by měl být maximálně pevný.

Jakmile je tato část hotová, přisypeme celé množství prosátého moučkového cukru a zašleháme do bílků.

Teď už budeme jen zašleháme máslo a to po částech, asi ve 3 dávkách.

Směs se v průběhu může zdát nekompaktní, ale s každou kostičkou Hery máslové začne vznikat pevný, hladký a lahodný krém.

Nakonec už jen rychle zašleháme vanilkový extrakt.

Krém buď ochutíme rozmixovaným a přecezeným ovocem nebo obarvíme potravinářskou barvou (nejlepší jsou gelové).

Krém nastříkáme cukrářskou špičkou a ozdobíme dle svého vkusu, nálady nebo příležitosti, na kterou je chystáme

Košíčky můžeme použít buď běžné blé nebo barevné a ozdobné, např. krajkovým límečkem a doplnit např. stuhou na ozdobu nebo různými zápichy do krému (s nápisy, obrázky).

Poznámka

Servírujeme například s oblíbenou kávou nebo jiným nápojem dle chuti.