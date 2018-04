Výborné cupcakes s Mimoni a Angry Birds dětem zachutnají a potěší je

Ořechové cupcakes s vanilkovým krémem

(na 12 větších cupcakes)

Korpus:

2 kelímky bílého jogurtu (nejlépe plnotučného)

80 g mletých ořechů

240 g polohrubé mouky

200 g krupicového cukru

200 g rozpuštěného rostlinného tuku nebo másla

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

4 vejce

1⁄2 lžičky citronové kůry

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů.

2. Oddělíme bílky od žloutků. V míse smícháme prosátou polohrubou mouku, cukr, mleté ořechy, vanilkový cukr a prášek do pečiva.

3. Přidáme rozpuštěný rostlinný tuk či máslo, citrónovou kůru, žloutky a bílý jogurt. Vše ručně promícháme metličkou nebo ručním mixérem na menší otáčky. Podle potřeby můžeme přidat trošku plnotučného mléka.

4. Nakonec obě směsi pořádně promícháme.

5. V čisté míse vyšleháme bílky do tuhého sněhu a opatrně vmícháme do připraveného těsta.

6. Pečící košíčky ihned plníme do 3/4 a dáme péct na 18-22 minut nebo dokud z těsta nevyjde špejle suchá.

7. Jakmile jsou košíčky upečené, necháme je ještě 5 minut v pečícím plechu nebo košíčcích a poté je přemístíme na chladící mřížku.

Vanilkový krém:

200 ml plnotučného mléka (část lze nahradit i smetanou)

20 g kvalitního vanilkového pudinku

zrníčka z 1⁄2 vanilkového lusku

125 g másla nebo rostlinného tuku

100 g moučkového cukru

100 g bílé čokolády



1. Pudink uvaříme dle návodu na obalu a na poslední minutku přidáme zrníčka z vanilkového lusku, která se zahříváním krásně rozvoní. Za stálého míchání necháme pudink vychladnout. Můžeme jej také nechat zchladnout v ledničce. V takovém případě překryjeme mísu s pudinkem potravinářskou fólií nebo poprášíme moučkovým cukrem, aby se nám na povrchu nevytvořil škraloup.

2. Ve vodní lázni si rozpustíme bílou čokoládu.

3. Pomocí ručního mixéru vyšleháme změklý rostlinný tuk společně s prosátým moučkovým cukrem. Jakmile se základ krému spojí, začneme zašlehávat pudink a nakonec už jen lehce vmícháme rozpuštěnou bílou čokoládu.

Zdobení:

potravinářské barvivo (červené a žluté barvy)

cukrářské ozdoby (perličky, mašličky)

marcipán (červené a fialové barvy)

1. Krém rozdělíme na dvě části a každou obarvíme pomocí jednoho potravinářského barviva.

2. Dozdobíme pomocí cukrářský ozdob – perliček a mašliček. Zdatnější cukráři mohou vytvořit vlastní ozdoby z barevného marcipánu ve tvaru princeznovských šatiček a motýlků.

Brownies cupcakes s vanilkovým krémem jako Mimoni

(na 12 středních cupcakes)

Korpus:

120 g kvalitní hořké čokolády

113 g rostlinného tuku či másla

250 g krupicového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

3 velká vejce

50 g hladké mouky

50 g polohrubé mouky

špetka soli

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů.

2. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu nalámanou na kousky a máslo nebo tuk nakrájený na kostičky. Občas promícháme, aby se vše spojilo.

3. Směs odstavíme z vodní lázně a necháme zchladnout.

4. Postupně do směsi zašleháme cukr a vajíčka, vždy jedno po druhém. Nakonec vmícháme vanilkový extrakt.

5. V další míse smícháme oba druhy prosáté mouky se solí a kypřícím práškem. Tuto směs postupně přimícháme do čokoládového těsta. Mícháme, dokud se vše nespojí.

6. Pečící košíčky ihned plníme do 3/4 a dáme péct na 20-25 minut.

7. Jakmile jsou košíčky upečené, necháme je ještě 5 minut v pečícím plechu nebo pečících košíčcích a poté je přemístíme na chladící mřížku.

8. Brownies mají být vlhké a trochu nedopečené, proto raději pečeme o minutku méně. Zbytkové teplo po vytažení z trouby udělá svou práci.

Vanilkový krém:

250 g rostlinného tuku či másla

200 g moučkového cukru

100-150 ml plnotučného mléka

2 lžičky vanilkového cukru nebo 1 lžička vanilkového extraktu

1. Ve větší míse vyšleháme změklý rostlinný tuk či máslo do hladka. Postupně přidáme prosátý cukr a šleháme, dokud není směs nadýchaná.

2. Přidáme vanilkový cukr nebo extrakt a nakonec mléko dle potřeby. Vše nejdřív lehce mícháme a potom šleháme na nejvyšší otáčky, až je poleva lesklá a hladká.

Zdobení:

potravinářské barvivo (modré barvy)

cukrářské ozdoby (žluté perličky)

marcipán (žluté, černé, šedé a bílé barvy)

1. Krém obarvíme pomocí modrého potravinářského barviva.

2. Dozdobíme pomocí cukrářský ozdob – žlutých perliček.

3. Některé z cupcaků dozdobíme pomocí marcipánu tak, aby představovaly tváře Mimoňů.

Pomerančové cupcakes plněné marmeládou s pomerančovým krémem jako Angry Birds

Na 12 středních cupcakes

Korpus:

113 g změklého rostlinného tuku či másla

1 hrnek cukru (tj. 240ml)

2 velká vejce

170 g hladké mouky

3⁄4 lžičky prášku do pečiva

špetka soli

1/4 hrnku plnotučného mléka

1/4 hrnku čerstvě vymačkané pomerančové šťávy

kůra z půlky pomeranče

5 - 7 lžic marmelády

1. Troubu necháme předehřát na 175 stupňů.

2. Změklý rostlinný tuk nebo máslo vyšleháme s cukrem do nadýchané pěny. Postupně přidáme vejce, vždy jedno po druhém a dobře prošleháme.

3. V další míse smícháme prosátou mouku, sůl a prášek do pečiva.

4. Ke směsi s rostlinným tukem přidáme třetinu suché směsi a prošleháme. Poté přilijeme polovinu množství mléka a opět prošleháme. Takto střídavě postupujeme se zbylou moučnou směsí i mlékem. Snažíme se vždy končit suchou směsí. Nakonec vmícháme pomerančovou šťávu a kůru.

5. Pečící košíčky ihned plníme do 3/4 a dáme péct na 20-23 minut. Propečení v případě potřeby zkontrolujeme špejlí – když vyjde z těsta suchá, máme hotovo.

6. Jakmile jsou košíčky upečené, necháme je ještě 5 minut v pečícím plechu nebo pečících košíčcích a poté je přemístíme na chladící mřížku a necháme zcela vychladnout.

7. Do vrchní části uděláme vykrajovátkem nebo lžičkou dolíček, který naplníme domácí marmeládou (lze nahradit i kupovanou, pokud možno v BIO kvalitě). Naplněné cupcakes dozdobíme krémem nebo marcipánem.

Domácí pomerančová marmeláda:

1 kg pomerančů (ideálně v bio kvalitě)

přibližně 1,25 kg krupicového cukru

1. Pomeranče omyjeme, rozpůlíme a odšťavníme. Pomerančovou kůru nakrájíme na tenké nudličky, přidáme ke šťávě a necháme do druhého dne odležet v ledničce.

2. Šťávu z misky přelijeme do hrnce a na silnějším ohni za občasného promíchání vaříme 120 minut. Poté změříme obsah tekutiny. Na každých 250 ml přisypeme 230 g cukru.

3. Hrnec vrátíme na oheň a za občasného míchání povaříme 30-40 minut. Necháme vychladnout.

Pomerančový krém:

250 g změklého rostlinného tuku nebo másla

200 g moučkového cukru

100–150 ml plnotučného mléka

2 lžičky vanilkového cukru nebo 1 lžička vanilkového extraktu

kůra z jednoho bio pomeranče

1. V míse rozšleháme změklý rostlinný tuk nebo máslo do krému. Přidáme prosátý moučkový cukr a šleháme, dokud nebude směs nadýchaná.

2. Přidáme vanilkový extrakt nebo cukr, kůru z BIO pomeranče a nakonec vychlazené mléko dle potřeby. Nejdříve krém lehce vmícháme a potom šleháme na nejvyšší otáčky, až je poleva lesklá a hladká.

Zdobení:

potravinářské barvivo (modré barvy)

cukrářské ozdoby (stříbrné perličky)

marcipán (žluté, červené, černé a bílé barvy)

špejle

obrázky Angry birds

lepidlo

1. Krém obarvíme pomocí modrého potravinářského barviva a ozdobíme jím část upečených cupcakes

2. Dozdobíme pomocí cukrářský ozdob – stříbrných perliček. Do každého cupcaku dozdobeného krémem můžeme také zapíchat špejle s obrázky Angry birds.

3. Některé z cupcaků dozdobíme pomocí marcipánu tak, aby představovaly tváře Angry birds.



Kakaové cupcakes s vanilkovým krémem jako Minnie Mouse

Korpus:

240 g hladké mouky

200 g moučkového cukru

160 g změklého rostlinného tuku či másla

60 ml vlažného plnotučného mléka

30 ml podmáslí

40 g kvalitního kakaa

4 středně velká vejce

2 lžičky kypřícího prášku

špetka soli

1. Troubu necháme předehřát na 170 stupňů.

2. Formičky na muffiny vysteleme pečícími papírovými košíčky.

3. Změklý rostlinný tuk nebo máslo rozšleháme. Postupně přidáváme prosátý moučkový cukr, dokud nevznikne hladká, světlá a nadýchaná pěna. Do pěny poté zašleháme vejce, vždy jedno po druhém.

4. V další misce si smícháme sypké části – mouku, kakao, kypřící prášek a sůl, vše důkladně prosejeme.

5. Sypkou směs pak postupně vmícháváme do těsta spolu s mlékem a podmáslím.

6. Vzniklým těstem plníme košíčky a pečeme 16-20 minut (dle velikosti košíčků). Propečení případně zkontrolujeme špejlí – pokud vyjde z košíčků suchá, jsou korpusy upečené.

Krém:

200 g moučkového cukru

20 g vanilkového cukru

120 g změklého rostlinného tuku nebo másla

25 ml plnotučného mléka v pokojové teplotě, kokosového mléka nebo kokosového krému

1. Změklý rostlinný tuk ušleháme do hladké pěny a postupně k ní zašleháváme prosátý cukr.

2. Šleháme, dokud nevznikne hladký krém, do kterého nakonec přidáme kokosové, nebo plnotučné mléko.

Zdobení:

potravinářské barvivo (žluté a červené barvy)

cukrářské ozdoby (stříbrné perličky)

marcipán (červené, černé a bílé barvy)

1. Krém obarvíme pomocí potravinářského barviva.

2. Dozdobíme pomocí cukrářský ozdob – stříbrných perliček.

3. Pomocí červeného a bílého marcipánu vytvoříme puntíkaté mašle. Z černého marcipánu vytvoříme myší ouška.