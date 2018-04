Culík, nebo rozpuštěné? Zkuste to ještě jinak!

PROFESIONÁLNĚ ROZCUCHANÁ





"Účes typu ‘teď-jsem-vstala-z-postele‘ mohou nosit ženy s plnými rty a svěží pletí," radí profesionální kadeřník Eric Stipe. "Po umytí nechte vlasy proschnout bez fénu. Naneste ke kořínkům vlasů trochu tužidla a mírně prosušte fénem. Poté si naneste na prst trochu stylingového gelu a rozcuchejte jednotlivé prameny od konečků k hlavě, jako byste je chtěly nařasit."

Náš tip:

Pár pramenů nakrepujte žehličkou.

Co vám pomůže:

Modelační krém Studio Line Out of Bed 115 Kč, šampon Schauma Oil Intense za 54 Kč, Volum' Max pěna Studio Line L'Oréal za 99 Kč

NĚŽNÉ VLNY "DOLCE VITA"





Šťastné jsou ty, které příroda vlnami obdařila zadarmo. Vy ostatní si po umytí vlasy dobře osušte a naneste na ně trochu tužidla podporujícího vlnivost, abyste dosáhly pružné, ale pevné fixace. Vlasy buď natočte na velké natáčky a usušte, nebo postupně vysušte kulatým nástavcem na fénu.

Náš tip:

Vyzkoušejte papiloty (na obrázku). Ale napoprvé raději nanečisto doma. Chce to trochu praxe, než trefíte hezké lokny.

Co vám pomůže:

Balzám na vlasy Pantene Perfect Layers za 69 Kč, Touch and Feel Wella Professionals textura spray za 369 Kč, Curled-up Got2b Schwarzkopf za 119 Kč

RETRO NATUPÍROVANÉ - DLOUHÉ I POLODLOUHÉ





Tupírované vlasy trochu trpí. Jak na to, abychom nenapáchaly velké škody? Vezměte si jemný hřeben a natupírujte pár pramenů v místě, kde si přejete zvětšit objem. Ne více než třikrát přejeďte hřebenem od konečků ke kořínkům. Neberte povrchové prameny, ale ty pod nimi. Svrchní prameny přikryjí ty natupírované a účes působí hladce.

Náš tip:

Vlasy jednou týdně dobře regenerujte odbornými přípravky.

Co vám pomůže:

Maska Oil Intense Schauma za 89 Kč, šampon pro lesk Diamond Gloss Nivea Hair Care 69 Kč, lak Expert Finish Studio Line L'Oréal za 99 Kč

DLOUHÉ, LESKLÉ, ROZEVLÁTÉ





Začněte umytím vlasů a aplikací přípravku s uhlazujícím efektem. Pečlivě vlasy rozčešte a vysušte pomocí velkého plochého kartáče. Potom svrchní prameny projeďte žehličkou. Nečekejte, až pramen vystydne, a rovnou ho natočte na velkou natáčku. Až vlasy vychladnou, natáčky sundejte. Uhlaďte vlasy plochým kartáčem a nalakujte.

Náš tip:

Extravagantní účes vytvoříte z rovných vlasů s pár gumičkami (viz obrázek).

Co vám pomůže:

Sprej Out Shine 01 Redken za 760 Kč, žehlička Straight on Got2b 139 Kč, lak Pantene Perfect Layers 99 Kč