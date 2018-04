Cukrovka: na vině je jídlo

Každý třináctý člověk v České republice má cukrovku. Za posledních třicet let se počet nemocných více než ztrojnásobil. Lékaři hovoří o epidemii. Dnes je to již více než 750 tisíc a počet stále roste. Nemocí dříve považovanou za stařeckou navíc dnes často onemocní i lidé třiceti- nebo čtyřicetiletí.



Nárůst se týká zejména takzvané cukrovky druhého typu. To je ta, jejíž příčinou je špatná životospráva.

První typ je sice závažnější a postihuje i úplně mladé lidi, ale tvoří jen desetinu nemocných cukrovkou.

Kromě genetické výbavy získané po předcích za to může především nezdravý životní styl. A ten má mnoho obyvatel Česka, proto se o nemoci hovoří jako o epidemii. Nejenže se rychle šíří, ale postihuje velkou část populace.

Máte málo pohybu, kouříte, stravujete se v jídelnách rychlého občerstvení? Tloustnete a žijete v neustálém stresu? Pokud to nezměníte, tak zřejmě zemřete předčasně.

Světový strašák

Cukrovka druhého typu trápí celý svět. Podle Světové zdravotnické organizace WHO je příčinou pěti procent úmrtí, ročně zabije přes tři miliony lidí.

V roce 1996 bylo celosvětově registrováno 132 milionů nemocných diabetem, očekává se, že v roce 2010 se jejich řady rozšíří na 240 milionů.

Pokud onemocníte cukrovkou druhého typu, můžete zpytovat svědomí. Ohrožuje totiž především lidi s nadváhou, kteří se přejídají, nehýbou a jedí nezdravě. Podobně jako ty, kteří žijí ve stresu, kouří a neumějí odpočívat. Cukrovka není jen zvýšená hladina cukru v těle, doprovází ji řada dalších zdravotních komplikací, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi či obezita. Tedy jevy, které lékaři souhrnně nazývají metabolický syndrom.

Ne všichni si nemoc zavinili sami. Někteří předpoklady pro ni „zdědili“ v genech po předcích. Ovlivnit životosprávou nelze ani cukrovku prvního typu, někdy označovanou jako dětská, kdy slinivka zcela přestává produkovat inzulin. Tou trpí asi deset procent diabetiků.

Nenápadný zabiják

O tom, že máte cukrovku, nemusíte dlouho nic tušit, zejména u druhého typu. V těle se už zabydlela, ale projevuje se nenápadně. Její následky však mohou být dramatické. I ty nejvážnější: amputace končetiny či smrt v důsledku selhání srdce.

Co by vás mělo varovat? Jíte stejně jako dřív, nebo dokonce víc, přesto hubnete. Častěji močíte a máte žízeň. Jste unavení. To už však může být „pět minut po dvanácté“, to znamená, že vaše tělo již s nerovnováhou cukru bojuje a strádá. Z ordinace internisty - diabetologa - si pak můžete odnést nejen poučení, jak změnit jídelníček a zdravěji žít, ale i léky, nebo dokonce inzulinový preparát, který je třeba aplikovat pravidelně injekčně do kůže.

Pokročilejší a vážnější formy cukrovky totiž nelze zvládnout pouze úpravou životosprávy. Pacient často dostává léky působící přímo na cukrovku, ale i na srdce - podobné, jako kdyby prodělal infarkt - a léky působící na tuky v těle.



Nejlepší prevencí jsou kromě správné životosprávy zejména pravidelné prohlídky u praktického lékaře. Máte na ně nárok nejméně jednou za dva roky. Pokud patříte do rizikové skupiny lidí, kteří sklon k nemoci zdědili po předcích, může lékař provést kontrolu včetně měření cholesterolu v krvi častěji.