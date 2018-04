Cukrovka mi změnila život. Zhubl jsem o 10 kilogramů a začal sportovat

Hned jak jsem se dozvěděl svou diagnózu, začal jsem se detailně zajímat o tuto problematiku. Měl jsem jedno "štěstí v neštěstí". Ještě než mi byl totiž zjištěn diabetes, onemocnělo jím v průběhu let kolem mne asi 18 lidí. Byli to moji kolegové v práci, bývalí spolužáci, sousedé, známí. Mnoho z nich mělo již vážné komplikace a někteří již na cukrovku v té době zemřeli.

I proto mě diagnóza vyděsila a věděl jsem, že to není žádná legrace. Nastudoval jsem si vše o cukrovce a získal základní přehled o metabolismu i o všem, co s váhou či nadváhou souvisí.

Váha a pohyb

První, v čem jsem se zorientoval, bylo zjištění, že pro mne bude nejdůležitější dosáhnout ideální váhy (měl jsem asi 10 kilogramů nadváhu), a že dalším důležitým faktorem je pohyb. Protože jsem ihned přešel na dietu 180 gramů sacharidů denně (jedl jsem třikrát denně po šedesáti gramech sacharidů), váha šla dolů poměrně snadno, asi jedno kilo týdně.

Když jsem dosáhl optimální váhy, mírně jsem zvýšil příjem sacharidů na 240 gramů za den, což je třikrát denně 80 gramů sacharidů. Současně jsem průběžně zvyšoval fyzickou aktivitu. Pro pohyb hovoří mimo jiné i tvorba svalové hmoty (bílkoviny), která je nutná i pro snížení glykemie (zvýšená absorpce glukózy při menším množství inzulinu). Postup vyžadoval mnoho pokusných měření, abych zjistil, o kolik u mě pohyb ovlivňuje glykemii.

V zásadě jsem se zachoval vždy tak, aby mi glykemie neklesala pod dolní kompenzační hranici. Pohyb jsem se snažil (pokud to okolnosti umožňovaly) provádět 60 až 90 minut po jídle, kdy postprandiální glykemie kulminuje.

V každém případě jsem musel vykonávat aerobní cvičení nepřesahující určitou tepovou frekvenci. Nejvyššího efektu jsem dosáhl procvičováním břišních svalových partií, mimo jiné proto, aby v těchto místech bylo co nejméně tukových zásob, které se zde chovají jako endokrinní žláza: produkují vznik hormonů kontraproduktivních vůči inzulinu.

Jinak jsem samozřejmě pohybem zatěžoval celé tělo rovnoměrně, aby nedocházelo k případné destrukci kosterního systému, kde by svaly více vyvinuté působily (např. na zádech) vůči svalstvu méně procvičovanému. Kromě toho jsem do pohybu zařadil také každodenní cvičení taj-či, které má rovněž příznivý vliv na organismus.

Dva roky práce se zúročily

Po dvou letech od diagnózy jsem za těchto okolností přešel jen na dietu, na které jsem zatím dosud. Je mi jasné, že cukrovka se vyléčit nedá a že vzhledem k mému již téměř pokročilému věku se nutně musí reprodukce mého inzulinu snižovat a zdravotní stav bude časem méně příznivý.

Ale v každém případě tento postup, který jsem si sám na sobě ověřil, zaručuje podstatně pomalejší rozvoj cukrovky a jejích negativních dopadů. Řada diabetiků, kterým byla cukrovka diagnostikována ve stejném roce jako mně (a někteří navíc byli i mladší), je již v současné době na inzulinu a někteří jsou již i na pravdě boží.

Takže závěrem bych to shrnul takto: kdo má cukrovku a má rád život, nechť si zjistí vše, co by měl vědět, a toto striktně dodržuje. Cukrovka je nemoc, kde délku zbývající části života má člověk do značné míry ve svých rukou. Záleží jen na něm, nakolik uvěří závažnosti situace.