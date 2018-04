Cukroví z celé Evropy: řecké kourambiedes či španělské roscos

Velká Británie Vánoční suchárky

Příprava: 20 minut + 30-35 minut pečení + sušení a zdobení

Na 1 chlebíčkovou formu

* 3 vejce

* 150 g moučkového cukru

* 70 g oloupaných mandlí

* 1 lžička mletého anýzu

* 40 g kandovaného ovoce

* 40 g kandované pomerančové kůry

* 1 lžíce jemně strouhané citronové kůry, bio

* 1 lžíce rumu

* špetka soli

* 280 g hladké mouky

* tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání chlebíčkové formy

* tmavá čokoládová poleva na zdobení

1. V míse šleháme vejce a cukr do husté bílé pěny. Přidáme jemně posekané mandle, anýz, nadrobno pokrájené kandované ovoce a pomerančovou kůru, nastrouhanou kůru z dobře omytého citronu, rum, špetku soli a nakonec vmícháme prosátou mouku. Dobře promícháme a těstem naplníme vymazanou a vysypanou chlebíčkovou formu.

2. Pečeme v troubě předehřáté na 170 stupňů dozlatova, asi 30-35 minut. Necháme vychladnout na mřížce, vyklopíme z formy a krájíme na tenké plátky. Plátky rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a ještě usušíme v teplé troubě. Vychladlé suchárky zdobíme tenkým pramínkem čokoládové polevy,necháme zaschnout a uchováme v suchu v uzavřené krabici.

Tip

Do suchárků můžete přidat navíc rozinky, sekané ořechy a místo anýzu špetku tlučeného hřebíčku a nového koření.

Hrudky ze sušeného ovoce

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

Na 30-50 ks

* 250 g kvalitní hořké čokolády nebo čokolády na vaření

* 150 g směsi sušeného ovoce

* 1 lžíce whisky

* 50 g nasekaných oříšků

* 40 g kandovaných třešní

* hrst kokosové moučky

* olej na potření pečicího papíru

1. Ve vodní lázni rozpustíme za občasného zamíchání nalámanou čokoládu a stáhneme z plotny. Do čokolády vmícháme pokrájené sušené ovoce, whisky, nasekané oříšky, pokrájené kandované třešně nebo višně a směs necháme částečně ztuhnout.

2. Lžičkou z hmoty vykrajujeme malé hrudky, poprášíme je kokosovou moučkou a necháme na plechu vyloženém pečicím papírem a lehce potřeném olejem v chladu ztuhnout. Potom hrudky přendáme do malých papírových košíčků. Uchováváme v chladu.

Mince pies

Příprava: 40 minut + odpočinutí + 15-20 minut pečení

Na asi 20-25 ks

* 200 g hladké mouky

* 130 g másla

* 1 žloutek

* 1 lžíce studené smetany 33%

* 1 lžíce brandy nebo koňaku

Na náplň:

* 1 velké jablko, bez jádřince a oloupané

* 50 g kandované citrusové kůry

* 150 g rozinek sultánek

* 50 g sušených brusinek

* 50 g sekaných loupaných mandlí

* 100 g rybízu, i mraženého

* 1 nasekaný banán

* kůra z 1 citronu, bio

* 100 g třtinového cukru

* 1 lžíce másla

* 2-3 lžíce brandy nebo koňaku

1. V hnětači nebo prsty na vále zpracujeme mouku, nakrájený tuk, přidáme žloutek, smetanu, alkohol a zpracujeme na hladké pevné těsto. Zabalíme je do fólie a dáme odpočinout do chladničky asi na 1 hodinu.

2. Mezitím si připravíme náplň. Do kastrůlku vložíme nastrouhané jablko a dusíme asi 10 minut doměkka, podle potřeby podlijeme lžící vody. Stáhneme z ohně, vmícháme jemně nasekanou kandovanou kůru, propláchnuté rozinky a překrájené brusinky, mandle, rybíz, rozmačkaný banán, jemně nastrouhanou citronovou kůru, cukr, máslo a alkohol a promícháme.

3. Těsto rozdělíme na dvě části – tu větší rozválíme na pomoučeném vále na tenký plát, vykrájíme z něj kolečka o něco vetší než formičky, těstem vyplníme formičky a zarovnáme okraje. Můžeme použít formy na muffiny nebo košíčky.

4. Ze zbylého rozváleného těsta vypichujeme hvězdičky o průměru formiček a použijeme je jako pokličky. Do formiček vyložených těstem rozdělíme náplň kousek pod okraj, překryjeme hvězdičkami z těsta, formičky naskládáme na plech a pečeme v troubě předehřáté na 190 stupňů asi 15-20 minut.

5. Necháme vychladnout, vyjmeme z formiček a podáváme poprášené moučkovým cukrem.

Tip

Pokličky na formičky můžete udělat z koleček těsta s vypíchnutým otvorem ve tvaru malé hvězdičky uprostřed (otvory uniká pára při pečení).

Španělsko Španělské roscos (smažené koblížky)

Příprava: 25 minut + kynutí a tvarování + 8-10 minut smažení

Na asi 30 ks

* 3 vejce

* 100-120 g cukru krupice

* kůra a šťáva z 1 citronu, bio

* 2-3 lžíce anýzovky

* 1 vanilkový lusk

* 1/2 lžíce anýzu celého

* špetka soli

* 125 ml mléka

* 125 ml olivového oleje

* 400-500 g hladké mouky + trocha na vál

* 1 sáček sušeného droždí

* olivový olej na smažení

* 250 g moučkového cukru na obalení

* 3 lžíce mleté skořice

* 1/2 lžičky mletého anýzu

1. V pánvi ohřejeme olej do těsta, vsypeme anýz a chvíli ho na nízkou teplotu ohříváme, aby olej po něm dostal chuť a vůni. Potom necháme vychladnout a olej přecedíme. V míse prošleháme vejce s cukrem, jemně nastrouhanou kůrou a citronovou šťávou, anýzovkou, vyškrabanou dření z podélně rozkrojeného vanilkového lusku, mlékem a anýzovým olejem. Do velké mísy prosejeme polovinu mouky, špetku soli, vsypeme droždí, vlijeme tekutou směs, promícháme a postupně přisypáváme tolik mouky, aby bylo těsto měkké, nelepivé, pružné – jako na koblihy – necháme půl hodiny kynout.

2. Z těsta odebíráme kousky, uděláme z nich v dlani kuličky, zploštíme je na placičku a uděláme v nich palcem uprostřed otvor a kolem prstu vytvarujeme kroužek. Po obvodu kroužku uděláme tupou stranou nože dokola rýhu. Roscos klademe na lehce pomoučený vál a postupně smažíme ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje po obou stranách dozlatova. Usmažené koblížky vyjmeme, necháme okapat na sítu a potom je obalujeme v moučkovém cukru promíchaném se skořicí a anýzem.

Tip

Nemáte-li rádi anýz, vynechejte ho a do těsta přidejte pomerančovou šťávu a kůru z 1 pomeranče. Kůru z dalšího pomeranče můžete ohřát v oleji určeném do těsta a aromatizovat ho podobně jako anýzem.

Bollo eulalia (vánoční sušenky)

Příprava: 10 minut + odležení a tvarování + 20-25 minut pečení

Na 3 plechy (asi 60 ks)

* 200 g hladké mouky

* 200 g másla, změklého

* 200 g mletých mandlí

* 200 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 5 žloutků

* špetka soli

* 1/2 lžičky skořice

Na ozdobu:

* 150-200 g loupaných celých mandlí, cca 90 ks

* horký meruňkový džem

1. Prosátou mouku, máslo, oba cukry, žloutky, mleté mandle, sůl a skořici zpracujeme v hnětači na měkké těsto. Zabalíme do fólie a dáme na hodinu ztuhnout do chladničky.

2. Z těsta vyválíme váleček o průměru 2 cm, rozkrájíme na stejné kousky a uděláme z nich kuličky, které klademe na plech vyložený pečicím papírem ve větší vzdálenosti od sebe. Každou kuličku lehce zploštíme, z loupaných rozpůlených mandlí vytvoříme ozdobný ornament a lehce vtlačíme do těsta.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 150 °C asi 20-25 minut dozlatova. Sušenky stáhneme z plechu a ještě horké lehce potřeme rozehřátou marmeládou a necháme vychladnout.

Tip

Z těsta můžete také vyválet plát asi 3-4 mm silný, vypíchnout z něj tvořítkem kolečka a ozdobit mandlemi. Doba pečení je pak o něco kratší.

Řecko Kourambiedes

Příprava: 20 minut + doba na ztuhnutí a tvarování + 14-18 minut pečení

Na asi 2 plechy

* 225 g másla

* 30-50 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* špetka soli

* 1 žloutek

* 1 lžíce koňaku

* 270 g hladké mouky

* 1/2 lžičky kypřicího prášku

* 50-100 g jemně mletých loupaných mandlí

* asi 1/2 sáčku celého hřebíčku, do každého kousku jeden

* 100 g moučkového cukru na obalení

1. V míse našleháme máslo do pěny, zašleháme oba cukry, špetku soli, žloutek a koňak. Vmícháme postupně mouku s kypřicím práškem a mleté loupané mandle a zpracujeme v těsto. Těsto zabalíme do fólie a necháme 1-2 hodiny ztuhnout v chladničce.

2. Potom z těsta vytvarujeme kuličky velikosti vlašského ořechu, klademe je na plech vyložený pečicím papírem a nepatrně je zploštíme. Do každého kousku vpíchneme shora jeden celý hřebíček a pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů asi 14–18 minut dorůžova. Když začnou odspodu zlátnout, vyjmeme z trouby a stáhneme z plechu a necháme chvíli chladnout. Potom vytáhneme hřebíčky, obalíme v moučkovém cukru a necháme úplně vychladnout.

Tip

Do těsta můžete přidat místo koňaku anýzový nebo pomerančový likér. Pokud chcete, nechte hřebíčky v sušenkách, musíte si pak dát ale pozor, abyste je nerozkousali při konzumaci. Oloupané mandle můžete před mletím pro lepší chuť opražit v troubě nebo na suché pánvi. Cukru dejte do těsta podle toho, jak sladké pečivo máte rádi.

Švédsko Švédské mandlové sušenky

Příprava: 20 minut + doba na ztuhnutí a tvarování + 8-10 minut pečení

Na 2 plechy (asi 50 ks)

* 180 g másla, změklého

* 100 g přírodního cukru

* 1 žloutek + 1 bílek na potření

* 60 ml javorového sirupu

* 100 g mletých neloupaných mandlí

* 50 g kandované citrusové kůry

* 20 g sušeného ovoce

* 4 tlučené hřebíčky

* 1/4 lžičky mletého zázvoru

* 1 lžička mleté skořice

* 1 lžička jedlé sody nebo 2 lžičky prášku do pečiva

* 250 g hladké mouky

* 150 g celých loupaných mandlí na ozdobu

1. Máslo, cukr, žloutek a javorový sirup vyšleháme do pěny. Vmícháme mleté mandle, velmi jemně pokrájenou kandovanou kůru a jemně pokrájené sušené ovoce, koření a prosátou mouku se sodou. Těsto zpracujeme a necháme ho přikryté v chladu hodinu odpočinout.

2. Potom z těsta odebíráme kousky, tvarujeme malé kuličky velikosti vlašského ořechu a klademe je na plech vyložený pečicím papírem. Kuličky lehce zploštíme dlaní, potřeme je rozšlehaným bílkem a doprostřed každé placičky lehce vtlačíme oloupanou mandli.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 8-10 minut dozlatova. Necháme je na plechu chvíli dojít, potom je stáhneme a necháme vychladnout.

Tip

Sušenky můžete konzumovat ihned po upečení, nepotřebují čas na rozležení, jsou hned měkké. Nemáte-li javorový sirup, použijte na přípravu těsta 3-4 lžíce tekutého medu. Podávejte s krémem z kysané smetany, tvarohu, šlehačky, vanilkového cukru a rumu.

Švédské vánoční sušenky

Příprava: 15 minu t+ odležení těsta a tvarování + 7-10 minut pečení

Na asi 3-4 plechy

* 250 g másla

* 100 g cukru písek

* 1 vanilkový cukr

* 1 vejce + 1 bílek na potření

* 400 g hladké mouky + na vál

* 1 lžička kypřicího prášku

* špetka soli

* 1/2 lžičky mleté skořice + 2 lžíce na posypání

* 1/2 hrnku hrubého krupicového cukru na posypání

* brusinková zavařenina

1. Máslo, oba cukry a vejce utřeme v míse do pěny. Postupně přisypeme mouku s kypřicím práškem, solí a skořicí a vypracujeme vláčné těsto. Zabalíme ho do fólie a dáme na 2 hodiny odležet do chladničky.

2. Na pomoučeném vále těsto vyválíme na plát silný 3 mm a vypichujeme z něj tvořítkem kolečka nebo různé tvary s vánoční tematikou a klademe na plech vyložený pečicím papírem. Sušenky potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme krupicovým cukrem a skořicí.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 7-10 minut dorůžova, stáhneme z plechu a necháme vychladnout. Polovinu sušenek potřeme brusinkovou zavařeninou a spojíme se zbylými sušenkami.

Tip

Část sušenek můžete uprostřed vykrojit nebo vypichovat jiné tvary s vánoční tematikou a sušenky sypat již koupeným skořicovým cukrem.