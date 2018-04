Cukroví pro líné kuchařky: muffiny, hrudky a kuličky na mnoho způsobů

MUFFINY Oříškové muffiny s čokoládou

Příprava: 15 minut + 20-25 minut pečení

Na 12 ks

* 250 g hladké mouky * špetka soli * 1/2 kypřicího prášku do pečiva * 100 g opražených lískových oříšků, nasekaných + hrst na posypání * 1 lžička kakaa * na špičku nože tlučeného hřebíčku * 2 vejce * 100 g přírodního cukru * 100 g másla, rozpuštěného * 200-250 ml mléka * 12 kostiček mléčné nebo hořké čokolády

1. V míse promícháme prosátou mouku se solí, kypřicím práškem, nasekanými opraženými oříšky, kakaem a kořením. V druhé míse prošleháme vejce, cukr, rozpuštěné zchladlé máslo a mléko. Tekutou směs vlijeme do mísy se suchými přísadami a promícháme.

2. Lžící rozdělíme polovinu těsta do formiček na muffiny vyložených papírovými košíčky, do každé formičky vložíme na těsto kousek čokolády, přikryjeme zbývajícím těstem a povrch posypeme nasekanými oříšky. Formičky by neměly být naplněné až po okraj, při pečení vyběhnou, stačí je naplnit asi do tří čtvrtin nebo kousek pod okraj.

3. Formu vložíme do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečeme asi 20-25 minut dozlatova. Vyjmeme z trouby, necháme 5 minut odpočinout, potom košíčky vyjmeme a necháme úplně vychladnout, nejlépe na mřížce.

Tip

Čokoládu do muffinů použijte dle své chuti, klidně i různě dochucenou, a lískové oříšky můžete nahradit vlašskými.

Kokosové muffiny s borůvkami

Příprava: 15 minut + 15-20 minut pečení

Na 12 ks

* 250 g hladké mouky * 3 lžičky prášku do pečiva * špetka soli * 50 g strouhaného kokosu + trochu na posypání * 150 g borůvek (i mražených) * 130 g krupicového cukru * 1 vanilkový cukr * 1 lžíce kokosového likéru

* 2 velká vejce * 300 g hustého bílého jogurtu * 80 ml rostlinného oleje * cukr moučka na poprášení

1. V míse promícháme prosátou mouku s kypřicím práškem, solí, kokosem a lehce povolenými nebo čerstvými celými borůvkami. V druhé míse prošleháme oba cukry, likér, vejce, jogurt a olej a vmícháme suchou směs. Lžící naplníme důlky na muffiny vyložené papírovými košíčky asi 1 cm pod okraj.

2. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 18-20 minut dozlatova. Formu vyjmeme, muffiny necháme chvíli odpočinout a potom košíčky vyjmeme. Necháme úplně vychladnout a podáváme poprášené moučkovým cukrem a strouhaným kokosem.

Tip

Nemáte-li papírové košíčky, vymažte důlky na muffiny olejem a vysypte kokosovou moučkou nebo hrubou moukou. Teflonovou formu stačí potřít olejem nebo máslem.

Tvarohové štolové muffiny

Příprava: 30 minut + doba na odležení těsta + 15-20 minut pečení

Na 12 ks

* 125 g tučného baleného tvarohu * 100 g másla, změklého + na potření * 70 g moučkového cukru + na poprášení * 1 vanilkový cukr * 1 vejce * 1-2 lžíce rumu * 2 lžíce smetany 33 % * 250 g hladké mouky + trochu na vál

* 3/4 sáčku kypřicího prášku * špetka soli * 60 g pokrájeného kandovaného ovoce * 60 g rozinek, propláchnutých * 50 g nasekaných loupaných mandlí * kůra z 1/2 citronu, bio * 12 malých kousků marcipánu, asi 70 g

1. V míse utřeme tvaroh, máslo, oba cukry, vejce a rum. Přidáme mouku s kypřicím práškem a solí, kandované ovoce, okapané rozinky, mandle a jemně nastrouhanou citronovou kůru.

2. Vypracujeme těsto, přikryjeme a necháme odpočinout při pokojové teplotě, asi půl hodiny. Těsto rozdělíme na 12 stejných kousků a vypracujeme z nich na pomoučeném vále malé bochánky. Do každého kousku vpíchneme doprostřed marcipánovou kuličku. Bochánky těsta vložíme do důlků muffinové formy vyložených papírovými košíčky.

3. Pečeme v troubě na 180 stupňů dozlatova. Pokud těsto uprostřed nelepí na špejli, formu vyjmeme. Upečené muffiny několikrát potřeme rozpuštěným máslem a posypeme vydatně moučkovým cukrem. Košíčky vyjmeme z formy a muffiny necháme úplně vychladnout.

Tip

Obdobně můžete péct v muffinech těsto na vánočku nebo na kynutou štolu. Kypřicí prášek nahraďte sáčkem sušeného droždí a tvaroh nahraďte asi 80-100 ml mléka nebo smetany. Dávku cukru snižte asi o 30 g. Těsto nechte po zadělání kynout asi 30 minut a pak ještě jednou ve formičkách.

Perníkové muffiny s želé bonbóny

Příprava: 15 minut + 15-20 minut pečení

Na 12 ks

* 250 g hladké mouky * 3 lžičky prášku do perníku * 1/2 lžičky tlučeného hřebíčku * 1/2 lžičky skořice * 1/2 lžičky mletého nového koření * na špičku nože mletého zázvoru * 1 lžička kakaa * špetka soli * kůra a šťáva z 1/2 citronu * 80 g másla, rozpuštěného * 100 g medu * 250 ml podmáslí

* 50 g kandované citrusové kůry * 50 g sušeného ovoce, bio * želé bonbony na ozdobu * cukr moučka na posyp

1. Kandovanou kůru a sušené ovoce velmi jemně nakrájíme a promícháme s prosátou moukou, perníkovým práškem, kořením, kakaem, solí a jemně nastrouhanou kůrou z dobře omytého citronu. V druhé míse prošleháme citronovou šťávu, rozpuštěné zchladlé máslo, tekutý med a podmáslí. Obě směsi spojíme, krátce promícháme a lžící plníme do formy na muffiny vyložené papírovými košíčky asi 1 cm pod okraj.

2. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 15-20 minut, dokud muffiny nevyběhnou a nezezlátnou. Formu vyjmeme z trouby, necháme 5 minut odpočinout. Potom muffiny vyjmeme z formy a ozdobíme želé bonbóny. Necháme úplně vychladnout a podáváme poprášené moučkovým cukrem.

Tip

Těsto můžete připravit předem a nechat odpočívat v chladničce i přes noc. Před použitím ho již znovu nemíchejte, pouze ho rozdělte do košíčků. Místo jednotlivých druhů koření můžete použít asi 2 lžičky perníkového koření.

Skořicové muffiny s malinami

Příprava: 15 minut + 18-20 minut pečení

Na 12 ks

* 250 g polohrubé mouky * 2 lžičky jedlé sody * špetka soli * 1 lžíce mleté skořice * 150 g malin * 140 g krupicového cukru * 1 vanilkový cukr * 2 velká vejce * 200 g kysané smetany * 150 ml mléka * šťáva z 1/2 citronu * cukr moučka na poprášení

1. V míse promícháme prosátou mouku se sodou, solí a skořicí. Mražené maliny necháme povolit, čerstvé maliny trochu pomačkáme vidličkou. V druhé míse prošleháme oba cukry – krupicový i vanilkový, vejce, smetanu, mléko a citronovou šťávu.

2. Do mokré směsi vsypeme suché přísady, promícháme, vmícháme maliny a lžící naplníme důlky na muffiny vyložené papírovými košíčky. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 18-20 minut dozlatova. Formu vyjmeme z trouby, muffiny necháme asi 5 minut odpočinout, košíčky vyjmeme z formy, poprášíme moučkovým cukrem a necháme úplně vychladnout.

Tip

Do směsi můžete zamíchat místo malin 2-3 rozmačkané banány nebo nastrouhané jablko apod.

HRUDKY Čokoládové hrudky s kuřičnými vločkami

Příprava: 25 minut + doba na ztuhnutí

Na 25-30 ks

* 200 g mléčné čokolády * 1 lžíce javorového sirupu * 40 g kukuřičných lupínků * 60 g sušeného ovoce, nejlépe bio * 1 lžička másla

1. Čokoládu nalámeme do ohnivzdorné misky, postavíme ji na hrnec s vroucí vodou, přidáme lžičku másla, javorový sirup a za stálého míchání ji rozpustíme a stáhneme z hrnce.

2. Sušené ovoce překrájíme na menší kousky a společně s lupínky vmícháme do čokoládové směsi. Když se suroviny spojí, pomocí dvou lžiček klademe na plech vyložený pečicím papírem malé hromádky a necháme je ztuhnout v chladničce. Ztuhlé hrudky sloupneme z papíru a klademe do papírových košíčků.

Tip

Do čokolády přidejte při rozpouštění dvě mléčné karamelky nebo lžíci nutely. Ovoce vybírejte dle své chuti a různě je kombinujte.

Mandlové hrudky v hořké čokoládě

Příprava: 20 minut + doba na ztuhnutí

Na asi 20 ks

* 200 g hořké čokolády 65-70% * 1 lžička 100% tuku * špetka mletého kardamomu * 150 g celých loupaných mandlí

1. Mandle podélně překrájíme zhruba na čtvrtiny. Čokoládu nalámeme do misky, postavíme ji na hrnec s vodou a za stálého míchání ji rozpustíme s lžičkou tuku. Stáhneme z hrnce, vmícháme kardamom a mandle, necháme chvilku ztuhnout a lžící a malou lžičkou klademe na plech s pečicím papírem malé hromádky. Necháme ztuhnout a podáváme v papírových košíčcích. Skladujeme v chladu a suchu v uzavřené krabici.

Tip

Čokoládu rozpouštějte pomalu a za stálého míchání, teplota hořké čokolády při rozpouštění má být 40–49 stupňů, u bílé a mléčné by neměla přesáhnout 43 stupňů.

Oříškovo-karamelové řezy

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

Na 20-25 řezů

* 100 g směsi opražených oříšků, nasekaných * 4 lžíce sezamových semínek, loupaných * 50 g fíků nebo rozinek, jemně pokrájených nebo pomletých * 50 g másla * 50 g přírodního cukru * 2 lžíce medu * 2-4 lžíce kokosové moučky nebo opražených jemných vloček, nemusí být

1. Oříšky nasekáme v mixéru na menší kousky, stačí asi 15-30 sekund, a promícháme se sezamovými semínky. Oříškovou směs nasucho opražíme na pánvi, rozinky propláchneme horkou vodou a necháme okapat. Potom rozinky nakrájíme nadrobno nebo semeleme. Použijeme-li fíky, jenom je pokrájíme nebo semeleme.

2. V nepřilnavé hlubší pánvi rozehřejeme máslo s cukrem a zahříváme, dokud se cukr nerozpustí a nezačne se trochu barvit. Stáhneme z ohně, vmícháme med, oříšky a semínka, rozinky nebo fíky a umícháme slepenici. Pokud je hmota moc řídká, vmícháme trochu kokosové moučky nebo mletých vloček, v opačném případě, pokud se hmota málo lepí, můžeme přidat ještě lžíci medu. Hmotu pořádně prohněteme, přendáme na nerezovou pracovní plochu nebo mezi potravinovou fólii a vyválíme na tenký plát, asi 5 mm silný. Necháme ztuhnout a zaschnout a potom nakrájíme na malé řezy.

Tip

Z měkké hmoty můžete tvarovat rovněž kuličky a obalovat je v kokosu nebo mletých oříškách. Místo fíků či rozinek použijte datle a kombinujte různé druhy oříšků. Oříškovou slepenici můžete také rozválet na plechu vyloženém pečicím papírem a ještě navíc asi na 20 minut zapéct. Po vychladnutí a nakrájení jsou pak řezy krásně křupavé.

Ořechové hrudky s kokosovými vločkami v bílé čokoládě

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

Na 20-30 ks

* 200 g bílé čokolády * 1 lžička 100% tuku * 50 g sekaných lískových oříšků * 50 g kokosových vloček (lupínků)

1. Lískové oříšky nasucho opražíme na pánvi nebo v troubě na plechu, promneme a zbavíme slupek. Potom oříšky překrájíme nebo nasekáme v robotu na hrubší drť. Kokosové vločky nebo lupínky můžeme také pro výraznější chuť lehce opražit na suché pánvi do růžova.

2. V misce nad párou nebo ve vodní lázni rozpustíme za stálého míchání čokoládu s tukem. Do čokolády vmícháme nasekané oříšky a kokosové vločky, dobře promícháme, aby se hmota spojila, a dvěma lžičkami klademe na plech vyložený pečicím papírem nebo fólií malé hromádky. Necháme v chladu ztuhnout, sloupneme z podložky a vkládáme do papírových košíčků. Uchováváme v chladu a suchu.

Tip

Do čokolády můžete vmíchat i sekané vlašské ořechy a nasucho opražené ovesné nebo jahelné vločky nebo rýžové burisony. Vmíchejte navíc i pár kapek vanilkové esence nebo vanilkový cukr.

KULIČKY Čokoládové kuličky s vaječným likérem a kokosem

Příprava: 20 minut + doba na ztuhnutí a tvarování kuliček

Na 35-45 kuliček

* 200 g hořké čokolády 70% * 100 g cukrářských nebo dětských piškotů * 125 g změklého másla * 5 lžic vaječného likéru * 50-70 g strouhaného kokosu na obalení

1. Piškoty nadrtíme na hrubší kousky nebo pokrájíme nadrobno, vložíme do mísy, pokapeme vaječným likérem a promícháme se změklým máslem. Čokoládu necháme vychladit a najemno nastrouháme nebo ji nalámeme na kousky. Pokud čokoládu nalámeme, vložíme ji do nerezové misky a rozpustíme ve vodní lázni.

2. Nastrouhanou nebo rozehřátou čokoládu propracujeme s piškotovou směsí, promícháme a dáme do chladničky ztuhnout. Z hmoty pak tvarujeme malé kuličky a obalujeme je v misce se strouhaným kokosem. Kuličky rozložíme na tác nebo plech a necháme ztuhnout v lednici.

Tip

Místo piškotů můžete použít světlé kokosové sušenky nebo drobky z vánočního pečiva, vánočky apod. Místo čokolády s vyšším obsahem kakaové hmoty můžete použít čokoládu na vaření.

Nugátové kuličky v oříškové drti

Příprava: 30 minut + tvarování a ztuhnutí

Na asi 45 kuliček

* 100 g hořké čokolády * 100 g mléčné čokolády * 1 lžíce másla * 2 lžíce smetany * 200 g moučkového cukru * 200 g mletých lískových oříšků * 1 lžíce instantní kávy * 200 g oříškové drti (směs vlašských a lískových oříšků) * kůra z 1 citronu, bio * čerstvá meduňka na ozdobu

1. Lískové oříšky nasucho opražíme, promneme v dlaních, abychom odstranili slupky, a po vychladnutí je jemně semeleme. Obě čokolády nalámeme do misky a rozpustíme ve vodní lázni s máslem a smetanou. Odstavíme z ohně a do čokolády vmícháme kávu.

2. Mleté oříšky smícháme s cukrem a rozpuštěnou čokoládou, dobře promícháme a směs necháme chvíli ztuhnout. Potom lžičkou z hmoty odebíráme kousky, tvarujeme malé kuličky a obalujeme je v nasekaných opražených oříškách. Necháme ztuhnout a podáváme ozdobené proužky citronové kůry (jen žlutá část) z dobře omytého citronu a lístky meduňky.

Tip

Místo instantní kávy do čokolády vmíchejte instantní cappuccino nebo lžíci až dvě kávového likéru.

Kokosové kuličky v mandlových křupinách

Příprava: 30 minut

Na 25-30 kuliček

* 200 g bílé čokolády * 2 lžíce smetany 33% * 2 lžíce kokosového likéru * 1 lžíce 100% tuku * 2 ks Vlnky Opavia, bílé s mléčnou příchutí (po 31 g) * 70-100 g kokosové moučky * 150 g mandlových křupinek nebo celých loupaných mandlí

1. Vlnky nalámeme, vložíme do mixéru nebo mikrotenového sáčku a rozmixujeme nebo rozdrtíme najemno. Čokoládu se smetanou a tukem rozpustíme za stálého míchání v misce ve vodní lázni, sejmeme z hrnce a vmícháme likér.

2. Do misky s čokoládou vsypeme nadrcené vlnky a kokosovou moučku, promícháme, propracujeme a necháme vychladnout. Z hmoty lžičkou odebíráme malé kousky, tvarujeme kuličky a obalujeme je v mandlových křupinách. Oloupané mandle nadrobno posekáme nebo rozsekáme v mixéru a nasucho opražíme v pánvi dorůžova, přesypeme na plech nebo tác a necháme vychladnout.

Tip

Likér můžete vynechat, nebo ho přidat naopak více. Vynecháte-li vlnky, přidejte o něco více kokosu.

Arašídové čokoládové kuličky se slunečnicovými semínky

Příprava: 15 minut + doba na tvarování a ztuhnutí

Na 25-30 kuliček

* 100 g másla * 100 g cukru moučka * 2 ks čokoládových tatranek * 1 lžíce rumu * 30 g kakaa, holandského typu * 50 g mletých nesolených burských oříšků * 50 g sekaných slunečnicových semínek v čokoládě * 150 g nesolených opražených burských oříšků (lupínků), na obalení

1. Tatranky necháme chvíli ztuhnout na mrazáku a potom je nastrouháme najemno. V míse zpracujeme nastrouhané tatranky, nakrájené máslo, cukr, rum, kakao, mleté oříšky a jemně nasekaná loupaná slunečnicová semínka na kompaktní hmotu a necháme v lednici chvíli ztuhnout. Z hmoty pak tvarujeme stejně velké kuličky, obalujeme je v arašídových lupínkách a necháme ztuhnout v chladničce.

2. Arašídové lupínky si můžete připravit z nesolených tence pokrájených burských oříšků. Pro zvýraznění chuti je předem nasucho opražíme nebo již pražené nesolené arašídy pokrájíme.

Tip

Kuličky také můžete obalit v mletých oříškách či ořechách promíchaných s pokrájenými slunečnicovými semínky nebo v nadrcených karamelových křupinkách a oříškách.