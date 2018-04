Cukroví na poslední chvíli, tentokrát z ovoce

V následujících receptech hraje prim ovoce, takže cukroví rozhodně není linii škodlivé, ba přímo naopak. Proto se rychle dejte do loupání a krájení vašich domácích zásob sušeného i čerstvého ovoce.

Banánové hrudky

Příprava: 20 minut + 12 minut na pečení

* 3 měkké banány

* 2 lžičky citronové šťávy

* 1/2 balíčku datlí

* 70 g vlašských ořechů

* špetku soli

* 1/2 vanilk. cukru

* 130 g ovesných vloček

* bílá čokoláda a vlašské ořechy na ozdobu

1. Banány oloupeme a vidličkou rozmačkáme. Přimícháme trochu citronové šťávy, aby netmavly. Nahrubo nasekané ořechy promícháme s najemno nakrájenými datlemi, solí, vanilkovým cukrem a ovesnými vločkami. Vše dobře promícháme a přidáme rozmačkané banány.

2. Směs necháme asi 20 minut odležet a potom z ní tvoříme kuličky, které skládáme na pečicím papírem vyložený plech.

3. Pečeme, resp. sušíme v troubě. Vychladlé hrudky polijeme bílou čokoládou a ozdobíme kouskem ořechu. Hrudky jsou určené k rychlé spotřebě, díky banánům podléhají zkáze.

Pomerančové slzičky (dia)

Příprava: 50 minut + 10 minut na pečení

* 300 g hladké mouky

* 2 vejce

* 2 pomeranče

* 150 g hery

* 4 ve lžíci vody rozvařené Spolariny

* dia čokoláda

* mandle na ozdobu

1. Tuk třeme s vejci a spolarinem, přidáme šťávu z pomerančů a špetku pomerančové kůry. Dobře vmícháme mouku a vypracujeme těsto. Zpracované těsto necháme půl hodiny v chladnu a vyválíme na moukou poprášeném válu 3 mm silný plát a vypichujeme z něj větší slzičky.

2. Pečeme 10 minut ve středně vyhřáté troubě. Necháme vychladnout, potřeme měkkou čokoládou a ozdobíme mandlí.

Jablka v županu

Příprava: 25 minut + 20 minut na pečení

* 4 menší jablka

* 120 g hladké mouky

* 40 g moučkového cukru

* 50 g másla nebo hery

* 1 žloutek

* 1 lžíce mléka

* 1 lžička vanilkového cukru

* 30 g rozinek

* trochu vlašských ořechů

* špetka skořice

* lžička cukru krystal

* 1 lžíce rumu

* strouhanka

* hřebíček na ozdobu

* vejce na potření

1. V míse smícháme hladkou mouku s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme změklé máslo, žloutek a promícháme. Bude-li těsto příliš husté, přidáme trochu mléka a rukama dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a necháme v lednici dobře odležet, nejlépe přes noc. Rozinky zalijeme rumem a necháme je marinovat. Pak je smícháme se skořicí, cukrem, sekanými vlašskými ořechy a trochou strouhanky. Jablka oloupeme a odstraníme jádřince.

2. Těsto rozdělíme na 4 díly a každý vyválíme na 3 mm silný plát. Střed posypeme strouhankou a na ni položíme oloupané jablko. Směs rozinek a ořechů rozdělíme do jablek místo jádřinců. Těsto obalíme okolo jablka a přendáme na plech, který jsme si vyložili pečicím papírem. Ze zbylých kousků těsta vykrájíme lístečky.

Jablka potřeme rozšlehaným vejcem a přilepíme na ně lístečky, které také potřeme vajíčkem. Do středu píchneme hřebíček namísto stopky. Vložíme do trouby rozehřáté na 150 °C a pečeme 20 minut. Ještě teplá je posypeme cukrem a servírujeme.

Plněné pomeranče

* 4 pomeranče

* 1 lžíce cukru

* 4 kiwi

* 1 lžíce citronové šťávy

* 6 lžic strouhaného zázvoru

* 1 lžíce vody

* 1 lžíce pískového cukru

1. Pomeranče příčně rozkrojíme napůl, dužinu vybereme a okraje kůry zubatě nařežeme. Dužinu nakrájíme nadrobno a posypeme cukrem. Kiwi oloupeme a nakrájíme na kolečka. 12 koleček si necháme stranou na ozdobení. Citronovou šťávu smícháme se 2 lžícemi pomerančové šťávy a zázvorovým sirupem. Přidáme nakrájené ovoce a vše dobře promícháme.

2. Necháme v lednici odležet a vychladit. Misky z pomerančové kůry naplníme salátem, ozdobíme plátky kiwi a pokapeme zázvorovým sirupem. Dáme do lednice vychladit. Při podávání můžeme ozdobit šlehačkou.

Zázvorový sirup:

najemno nastrouhaný zázvor smícháme s cukrovým odvarem ze lžíce cukru a vody. Krátce povaříme a necháme vychladnout. Zázvor nalijeme do plátěného ubrousku a dobře vymačkáme.

Jablečné hvězdičky

Příprava: 10 minut + 20 minut na pečení

* 1 balíček listového těsta

* 100 g džemu

* 2 menší jablka

* 2 lžíce mletých ořechů

* 2 lžíce krystalového cukru

* 1 lžička skořice

* rozinky

* strouhanka

* vejce na potření

1. Lístkové těsto rozválíme na 1/2 cm silný plát a nakrájíme na čtverce. Do středu každého čtverce nasypeme trochu strouhanky a na ni položíme kolečko jablka, ze kterého jsme odstranili jádřinec. Místo něj jablko naplníme rozinkami a ořechy.

2. Rohy nařízneme směrem ke středu a každý trojúhelník přeložíme přes střed tak, aby nám vznikla hvězda.

3. Potřeme rozšlehaným vajíčkem, povrch posypeme směsí cukru, skořice a mletých ořechů. Pečeme 15-20 minut při teplotě 160 °C.

Citronové tyčinky

Příprava: 30 minut + 10 minut na pečení

* 1 vejce

* 125 g hladké mouky

* 75 g rostlinného tuku

* špetka soli

* šťáva z 1/2 citronu

* 1 lžička vanilkového cukru

* 35 g moučkového cukru

* 25 g mandlí

* citronová šťáva a moučkový cukr na polevu

* pomerančová kůra

1. Prosátou hladkou mouku smícháme se solí, vanilkovým a moučkovým cukrem, najemno nastrouhanými mandlemi a vejcem. Přidáme na kousky nakrájený změklý tuk a šťávu z citronu. Vše dobře promícháme a vypracujeme v hladké těsto.

Zabalíme ho do fólie a necháme v lednici ztuhnout.

2. Vyválíme 4 mm silný plát a krájíme rádýlkem tyčinky.

Přendáme na plech a pečeme při teplotě 150 °C asi 10 minut. Necháme vychladnout. Citronovou šťávu vymícháme s moučkovým cukrem v hladkou polevu. Pomerančovou kůru nakrájíme na nudličky. Tyčinky potřeme polevou a ozdobíme nudličkami pomerančové kůry a necháme ztuhnout.

Pomeranče v čokoládě

Příprava: 15 minut

* 4 velké pomeranče

* 100 g čokolády

* 100 g másla

1. Pomeranče oloupeme a zbavíme i bílé slupky. Čokoládu rozpustíme a přimícháme změklé máslo. Dobře promícháme a necháme částečně ztuhnout.

2. Pomeranče rozdělíme na jednotlivé dílky, které namáčíme v čokoládě a necháme zaschnout. Skládáme je do papírových košíčků, nebo je můžeme podávat na skleněných miskách ozdobené šlehačkou.