Cukroví na poslední chvíli: pochoutky z Ameriky

Brownies v košíčkách jsou skoro lepší než samotná čokoláda. A muffiny potěší milovníky bábovky i exotiky. A musíme vás varovat, jeden kus od každého vás určitě neuspokojí.

Cookies se sušeným ovocem

Příprava: 15 minut + 12 minut na pečení

* 120 g másla

* 200 g cukru

* 1 vejce

* 1 vanilkový cukr

* 300 g polohrubé mouky

* 1/ 2 prášku do pečiva

Na náplň:

* hořká čokoláda

* rozinky

* sušené ovoce

* mandle

* kandované ovoce apod.

1. Mouku promícháme s práškem do pečiva, cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme na kousky nakrájené změklé máslo a vejce. Vše propracujeme v hladké těsto. Pokud bude příliš řídké a lepivé, můžeme přidat ještě mouku. Vypracované těsto zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet. Z těsta uděláme kuličky o průměru 3 cm a přendáme je na pečicím papírem vyložený plech.

2. Mezitím si nakrájíme různé ingredience podle chuti. Z kuliček uděláme malé koláčky a do středu každého koláčku dáme čokoládu, rozinky, sušené ovoce apod. Plech dáme do trouby vyhřáté na 150 °C a pečeme 10-12 minut.

3. Upečené cookies necháme na plechu vychladnout, aby se nám nepolámaly. Před podáváním posypeme moučkovým cukrem.

TIP

Cookies jsou ideální cukroví, do kterého upotřebíte čokoládové zbytky z mikulášských nadílek. Do těsta přidejte nalámané kousky čokolády nebo sušeného ovoce, nasekané ořechy...

Čokoládové cookies

Příprava: 30 minut + 15 minut na pečení

* 40 g lískových ořechů

* 2 lžíce cukru krystal

* 170 g hořké čokolády

* 275 g hl. mouky

* 2 lžíce kakaa

* 2 lžičky prášku do pečiva

* na špičku nože soli

* 100 g másla

* 100 g hnědého cukru

* 2 vejce

* 100 ml mléka

* 1 lžička vanilkového cukru

* 90 g moučkového cukru

1. Čokoládu nalámeme do kastrůlku a ve vodní lázni ji necháme rozpustit. Mouku smícháme s kakaem, práškem do pečiva a solí. V další misce šleháme máslo s hnědým cukrem do pěny. Přidáme vejce a pokračujeme ve šlehání.

2. Vmícháme zchladlou čokoládu, mléko a vanilkový cukr. Přimícháme mleté ořechy a mouku promíchanou s ostatními surovinami. Dobře propracujeme a necháme v lednici 2 - 3 hodiny vychladit.

3. Z těsta tvoříme 2 cm velké kuličky, které obalujeme v moučk. cukru. Je nutné utvořit dostatečnou vrstvu cukru. Přendáme na pečicím papírem vyložený plech a pečeme při teplotě 160 °C 12 - 15 minut. Upečené bochánky necháme na vále vychladnout.

Čajovo-medové crispy

* 50 g másla

* 120 g moučkového cukru

* 20 g medu

* 2-3 sáčky čaje Earl Grey

* 2 bílky

* 100 g hladké mouky

1. Změklé máslo smícháme s moučkovým cukrem, medem a lístky čaje. Elektrickým šlehačem šleháme na střední rychlost, dokud se vše dobře nespojí. Postupně přidáváme bílky a pokračujeme ve šlehání. Přimícháme prosátou mouku a dobře promícháme.

2. Na pečicí papír nožem roztíráme tyčinky nebo kolečka. Pečeme v troubě rozehřáté na 165 °C asi 10 minut. Crispy vyndáme, když začnou kraje hnědnout. Pokud chceme crispy tvarovat do spirálek, použijeme držák vařečky a tvarujeme je, dokud jsou ještě teplé.

Brownies

Příprava: 15 minut + 15 minut na pečení

* 150 g čokolády na vaření

* 190 g másla

* 220 g hnědého cukru

* 3 vejce

* 2 vanilkové cukry

* 150 g lískových oříšků

* 220 g polohrubé mouky

* lískové ořechy na ozdobu

1. Čokoládu nalámeme do většího kastrůlku a ve vodní lázni ji rozpustíme. Přidáme na kousky nakrájené máslo, vanilkový cukr, hnědý cukr a nahrubo namleté ořechy. Směs necháme vychladnout a přimícháme mouku. Dobře propracujeme a ještě vlažným těstem plníme papírové košíčky na pečení.

2. Každý kousek ozdobíme lískovým oříškem. Pečeme v troubě rozehřáté na 140 °C asi 15 minut. Brownies během pečení malinko vyběhnou, ale při chladnutí je možné, že se povrch malinko propadne, tak nepropadejte panice, že se brownies nepovedly.

Kokosové muffiny

Příprava: 15 minut + 20 minut na pečení

* 100 g strouhaného kokosu

* 1 banán šťávy

* 1 lžíce citronové

* 250 g polohrubé mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* špetka jedlé sody

* 100 ml polotučného mléka

* 2 vejce cukru

* 70 g moučkového

* 75 ml oleje

* 150 g zakysané smetany

1. Banán nakrájíme na malé kousky a promícháme je s citronovou šťávou, aby nám neztmavnuly. Do mísy nasypeme hladkou mouku, kokos, prášek do pečiva, jedlou sodu, cukr, olej a zakysanou smetanu. Šlehačem vše promícháme a přidáváme vejce a banány. Šleháme, dokud nemáme hladkou hmotu.

2. Papírové košíčky na pečení rozložíme na pečicí plech a do nich rozdělíme těsto. Upečené muffiny přendáme na vál a necháme vychladnout. Povrch zdobíme čokoládovou polevou a kousky kokosu.

TIP

Místo kokosových lupínků můžete použít oříšky, mandle, rozinky nebo jiné sušené ovoce