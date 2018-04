Cukroví na poslední chvíli: nepečený rumový salám nebo košíčky

Rumový salám

Příprava: 40 minut + chlazení

* 300 g piškotů

* 2 lžíce rumu

* 250 g másla

* 1/2 plechovky slazeného kondenzovaného mléka

* 4 lžíce kakaa

* 50 g moučkového cukru

* strouhaný kokos na obalení

1. Piškoty překrájíme na menší kousky, vložíme do misky a pokapeme rumem.

2. Změklé máslo vyšleháme se slazeným mlékem, kakaem a s cukrem.

3. Do vyšlehaného másla vmícháme kousky piškotů, pak hmotu na vále zpracujeme na váleček.

4. Hotový váleček obalíme ve strouhaném kokosu a zabalíme do alobalu nebo potravinářské fólie a necháme vychladit.

Čokoládoví kapucíni

Příprava: 20 minut + chlazení 4 hodiny + dokončení 20 minut

* 200 g loupaných mandlí

* 150 g cukru krystal

* 1 vanilkový cukr

* 200 g hořké čokolády

* 100 g mléčné čokolády

* 1 lžíce ztuženého tuku

1. Oloupané mandle nasekáme na nudličky. Menší nádobu vyložíme pečicím papírem potřeným olejem.

2. Na pánvi rozehřejeme cukr, mícháme, dokud se nerozpustí na tmavší karamel, odstavíme jej, promícháme s mandlemi a vanilkovým cukrem.

3. Hmotu vylijeme do nádoby s pečicím papírem. Necháme vychladnout. Karamel s mandlemi nalámeme nebo nakrájíme na menší kousky.

4. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu a promícháme ji se ztuženým tukem, odstavíme z vodní lázně a necháme trochu zchladnout.

5. Plech vyložíme pečicím papírem. Do čokolády zamícháme kousky karamelu s mandlemi, lžící odebíráme kousky hmoty, klademe je na pečicí papír a necháme je zaschnout.

Vosí hnízda

Příprava: 90 minut

* 160 g mletých piškotů

* 50 g mletých ořechů

* 60 g másla

* 160 g moučkového cukru

* 1 lžíce kakaa

* 3–4 lžíce koňaku

* 250 g bílého marcipánu

* moučkový cukr na posypání válu a vysypání formiček

* celé dětské piškoty na přiklopení

* čokoláda na přelití

Krém

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 4 lžíce kávového likéru

1. Na vál nasypeme mleté piškoty a ořechy, přidáme změklé máslo, moučkový cukr, kakao a koňak. Vše důkladně prohněteme až vznikne hladké těsto.

2. Krémovou náplň připravíme ze změklého másla, které vyšleháme s moučkovým cukrem a ochutíme kávovým likérem.

3. Marcipán prohněteme na pocukrovaném válu. Nakrájíme ho na malé kousky, které vtlačíme do formiček vysypaných cukrem a prstem ho uvnitř vytvarujeme do tenké vrstvy. Formičky pak naplníme kousky připraveného těsta a obráceným koncem vařečky do středu vypíchneme důlek, který naplníme krémem. Každé hnízdo uzavřeme piškotem.

4. Vosí hnízda opatrně vyklopíme z formiček, necháme zatuhnout a na závěr spodní části namočíme v čokoládě rozehřáté ve vodní lázni a necháme ztuhnout.

Čokoládový krém s kávovými zrny

Příprava: 15 minut + chlazení 1 hodina + dokončení 15 minut

* 250 g hořké čokolády

* 200 ml smetany ke šlehání

* 2 lžičky instantní kávy

* 2 lžíce kávového likéru

* 100 g másla

* linecká kolečka nebo kulaté sušenky

* kávová zrna v čokoládě

1. Čokoládu nalámeme na malé kousky. Smetanu přivedeme k varu, stáhneme z ploténky a promícháme s instantní kávou a nalámanou čokoládou.

2. Dobře promícháme, dokud se čokoláda úplně nerozpustí, vmícháme kávový likér a vychladíme.

3. Do čokoládového krému zašleháme máslo, naplníme hmotou cukrářský sáček a nazdobíme kolečka vyšlehaným krémem.

4. Ozdobíme kávovými zrny v čokoládě a uchováme v chladu.

Čokoládové košíčky s višněmi

Příprava: s odležením 2 hodiny + chlazení 2 hodiny + dokončení 10 minut

* 100 g sušených třešní nebo višní

* 2 lžíce třešňovice

* 250 g mléčné čokolády

* 125 ml smetany na šlehání

* 1 lžíce másla

* 100 g hořké čokolády

* 1 lžíce ztuženého tuku

* loupané mandle

1. Pokrájené třešně zalijeme třešňovicí a necháme odležet alespoň dvě hodiny. Mléčnou čokoládu nasekáme nadrobno.

2. V menším kastrůlku přivedeme smetanu a máslo k varu, stáhneme z plotýnky a přisypeme mléčnou čokoládu.

3. Dobře rozmícháme, přimícháme třešně i s alkoholem. Směsí naplníme papírové košíčky a dáme je vychladit.

4. Ve vodní lázni rozpustíme hořkou čokoládu se ztuženým tukem, košíčky namočíme do rozpuštěné čokolády a ozdobíme mandlemi.

Roláda s kokosovou náplní

Příprava: 50 minut

Těsto na roládu

* 3 balíčky piškotů

* 220 g cukru moučka

* 50 g kakaa

* 4 lžíce rumu

* 12 lžic mléka nebo smetany

Náplň

* 200 g másla

* 100 g cukru moučka

* 200 g strouhaného kokosu

1. Piškoty umeleme nebo najemno nastrouháme. Promícháme s cukrem, kakaem, rumem a mlékem, zpracujeme na těsto. Pokud je těsto hodně drobivé a suché, přidáme trochu mléka.

2. Těsto rozválíme na potravinové fólii na obdélník a odložíme na 20 minut do chladu.

3. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem a postupně do něj vmícháme kokos.

4. Kokosovou náplň rozetřeme na plát těsta a pomocí potravinové fólie svineme do rolády.

5. Hotovou roládu zabalíme do alobalu nebo do potravinářské fólie a necháme v ledničce ztuhnout.