Cukroví na poslední chvíli: včelí úly a kuličky na všechny způsoby

0:19 , aktualizováno 0:19

Do Vánoc už zbývá jenom několik málo dnů, ale je ještě spousta druhů cukroví, co stihnete nachystat. Do přípravy většiny z nich navíc můžete zapojit i děti, protože se jedná o kuličky na všechny možné způsoby a další nepečené cukroví.