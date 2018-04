Cukroví na poslední chvíli: linecká klasika

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Linecká kolečka s polevou

Příprava: 30 minut + 10 minut na pečení

* 360 g hladké mouky

* 240 g hery cukru

* 120 g moučkového

* 2 žloutky

* citronová kůra z 1 citronu

* 2 vanilkové cukry

* 1/2 balí č ku kypřicího prášku

* rybízová marmeláda na slepení

* bílá a tmavá čokoláda na ozdobu

1. Hladkou mouku promícháme s moučkovým cukrem, citronovou kůrou, žloutky, vanilkovým cukrem a práškem do pečiva. Přidáme nakrájený změklý tuk a vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme jej do fólie a necháme v lednici odpočinout.

2. Z těsta vyválíme 5 mm silný plát, z něhož vykrajujeme kolečka. Přendáme je na plech a ve středně vyhřáté troubě pečeme dorůžova.

3. Necháme je vychladnout a studená slepujeme marmeládou a zdobíme čokoládou dle fantazie. Ozdobené kousky přendáme na tác a necháme v lednici ztuhnout.

Linecké košíčky s krémem

Příprava: 30 minut + 12 minut na pečení

* 150 g hladké mouky

* 50 g moučkového cukru

* 60 g másla nebo hery

* 1 vejce

* 1 lžička vanilkového cukru

* 125 g šlehačky

* 1 lžíce kakaa

* 1 lžíce cukru

1. Hladkou mouku smícháme s moučkovým a vanilkovým cukrem a přidáme vejce. Vmícháme změklé máslo a vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici přes noc odležet. Zároveň si připravíme šlehačku. Smetanu nalijeme do kastrůlku. Přidáme prosáté kakao a cukr. Dobře promícháme a přivedeme k varu. Necháme vychladnout a dáme na noc do lednice.

2. Druhý den těsto rozválíme na 3 mm silný plát a vykrájíme kolečka o něco větší, než jsou formičky na košíčky, a vtiskneme do nich těsto. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Vyklepneme košíčky a necháme vychladnout. Šlehačku vyšleháme v hustý krém a přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Košíčky naplníme krémem a necháme chvíli v lednici ztuhnout. Pro delší dobu skladování šlehejte máslo s kakaem a cukrem, další postup je stejný.

Jablkové řezy

Příprava: 25 minut + 25 minut na pečení

* 500 g hladké mouky

* 1 hera

* 1 vejce

* 1 prášek do pečiva

* 8 lžic mléka

* vejce na potření

* moučkový cukr na posypání

Náplň:

* 100 g cukru

* 2 vanilkové pudinky

* 6 větších jablek

1. Změklé máslo smícháme s moukou, vajíčkem, práškem do pečiva a podle potřeby s mlékem. Vypracujeme hladké těsto, rozdělíme ho na dva díly, zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet. Jablka oloupeme, nakrájíme na menší kousky a v míse je promícháme s cukrem a vanilkovým pudinkem.

2. Jedno těsto rozválíme na plát o velikosti plechu a opatrně jej na plech přeneseme. Na placku rozprostřeme promíchaná jablka a zakryjeme druhým plátem, který jsme rozváleli z druhé části těsta. Povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme 25 minut při teplotě 150 °C. Upečené řezy necháme vychladnout, nakrájíme je na kostky a posypeme moučkovým cukrem.

Čajové pečivo

Příprava: 20 minut + 10 minut na pečení

* 500 g tuku

* 2 vejce

* 200 g moučkového cukru

* 600 g hl. mouky

* 1 vanilkový cukr

* rybízová marmeláda

* čokoláda na vaření

1. Nakrájený změklý tuk smícháme s vejci a moučkovým cukrem. Společně vyšleháme a postupně přidáváme prosátou mouku smíchanou s vanilkovým cukrem. Vyšlehanou směs přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a na plech vyložený pečicím papírem stříkáme malá kolečka.

2. Dáme do středně vyhřáté trouby a pečeme dorůžova. Kolečka necháme vychladnout a poté je slepujeme marmeládou. Nakonec je máčíme z jedné strany v čokoládě a na roštu necháme čokoládu ztuhnout.

TIP

Pokud začne rozpuštěná čokoláda tuhnout během zdobení, vložte ji i s miskou do teplé vodní lázně a stěrkou dobře promíchejte. Během několika minut bude mít opět tu správnou konzistenci a požadovaný lesk.

Linecké se sýrem nebo kmínem

Příprava: 20 minut + 10 minut na pečení

* 40 g sýru eidam

* 240 g hladké mouky

* 200 g rostlinného tuku

* 1 vejce

* 80 ml mléka

* špetku soli

* 1/2 sáčku prášku do pečiva

Na posypání:

* sýr eidam

* bílý sezam

* kmín

1. Sýr najemno nastrouháme, smícháme se změklým máslem, vejcem a mlékem. Mouku smícháme se solí a práškem do pečiva a přimícháme k máslu se sýrem. Vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme alespoň hodinu odležet v lednici.

2. Z těsta vyválíme 3-4 mm silný plát a rádýlkem nakrájíme tvary dle fantazie. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme sýrem, bílým sezamem nebo kmínem. Vložíme do trouby, kterou jsme si předehřáli na 160 °C. Pečeme dozlatova.

Dvoubarevná linecká kolečka

Příprava: 35 minut + 10 minut na pečení

* 60 g čokolády

* 325 g hladké mouky

* 175 g másla

* 1 lžíce mléka

* 1, 5 lžičky prášku do pečiva

* 1 vejce

* 150 g cukru krystal

1. Čokoládu nalámeme do kastrůlku a ve vodní lázni rozpustíme. Ve větší míse smícháme hladkou mouku, změklé máslo, mléko, prášek do pečiva, vejce a cukr. Propracujeme v hladké těsto. Polovinu těsta zabalíme do fólie a dáme do lednice odpočinout. Do zbývajícího těsta vmícháme zchladlou čokoládu a promícháme. Zabalíme také do fólie a necháme ztuhnout v lednici.

2. Ze světlého těsta vyválíme 3 mm silný plát a vykrajujeme 3 velikosti koleček a přendáme je na plech nebo na tác. Stejně tak pokračujeme i u tmavého těsta.

Kolečka dáme na chvíli do lednice ztuhnout a poté je skládáme do dvoubarevných tvarů. Posypeme cukrem krystal a pečeme 10-15 minut ve středně vyhřáté troubě. Upečená přendáme na vál a necháme vychladnout.

TIP

Není-li čas, vykrajujte kolečka jedné velikosti a upečené sušenky na mísu vyskládejte střídavě podle barev.

Ořechové linecké pečivo s džemem

* 150 g hladké mouky

* 2 lžičky mleté skořice

* 1 lžička pr. do pečiva

* 1/2 lžičky mušk. ořechu

* špetka soli

* 75 g másla

* 120 g cukru moučka

* 5 lžiček pom. kůry

* 2 lžičky citr. kůry

* 3 žloutky, džem

* 75 g lískových ořechů

1. Mouku smícháme se skořicí, práškem do pečiva, strouhaným muškátovým oříškem a solí. Máslo s citronovou a pomerančovou kůrou, ořechy a cukrem vyšleháme do pěny. Postupně zašleháváme žloutky. Vmícháme směs mouky a zpracujeme v hladké těsto.

2. Ve fólii necháme v lednici odležet. Těsto vyválíme na 3 mm silný plát a vykrajujeme z něj 5 cm velká kolečka. Z druhé poloviny vykrájíme asi 1,5 velká cm kolečka. Dáme do trouby, kterou jsme si předehřáli na 160 °C. Pečeme dozlatova. Přendáme na vál a necháme vychladnout.

3. Vychladlá kolečka potřeme ostružinovou marmeládou a slepíme.