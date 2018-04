Cukroví na poslední chvíli: co nechal Mikuláš?

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Mandlové karamelky

Příprava: 25 minut + doba na tuhnutí

* 200 g čokolády

* 100 g másla

* 100 g šlehačky

* 200 g medu

* 100 g mandlí

* 1 lžička vanilkové esence

1. Mandle spaříme a oloupeme. Čokoládu nalámeme do kastrůlku a ve vodní lázni rozpustíme. Přidáme máslo a necháme ho rozpustit. Přimícháme šlehačku, med a vanilkovou esenci. Mícháme, dokud krém nezhoustne.

2. Přidáme najemno nastrouhané mandle a směs nalijeme do obdélníkové formy, kterou jsme vymazali olejem. Vlažné pokrájíme na kostky.

TIP

Mandlové karamelky můžete také naplnit do „vyjedených“ adventních kalendářů, nezapomeňte ale plastové „formičky“ pořádně vymazat olejem a poté vychladit v lednici, aby šly karamelky dobře vyndavat. Plnit můžete také papírové košíčky a z malé krabičky tak vytvořit originální bonboniéru vlastní výroby.

Čokoládové sušenky

Příprava: 20 minut + 10 minut na pečení

* 100 g polohrubé mouky

* 1 prášek do pečiva

* 30 g granka

* 100 g moučkového cukru

* 120 g čokolády

* 70 g vlašských ořechů

* špetka skořice

* 1 vejce

* 75 g másla

1. Hladkou mouku smícháme s práškem do pečiva, grankem, skořicí, nasekanými vlašskými ořechy a moučkovým cukrem. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, přidáme nakrájené máslo a mícháme, dokud se nám vše nespojí. Vyndáme z vodní lázně a necháme vychladnout. Přidáme vejce, dobře promícháme a přimícháme do směsi s moukou. Mícháme, dokud se směs dobře nespojí a neztuhne.

2. Plech vyložíme pečicím papírem a na něm tvoříme lžící kopečky s dostatečnými mezerami, aby se nám sušenky během pečení neslepily. Nedáváme na plech víc jak 10-12 kousků. Vložíme do mírně vyhřáté trouby a pečeme asi 10 minut. Po upečení přendáme na vál a necháme vychladnout.

Máčené rohlíčky

Příprava: 25 minut + 15 minut na pečení

* 350 g hl. mouky

* 210 g moučkového cukru

* 280 g tuku

* citronová kůra

* 1/2 lžičky skořice a mletého hřebíčku

* 140 g ořechů

* 1 žloutek

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem, skořicí a mletým hřebíčkem. Nastrouhanou citronovou kůru utřeme se špetkou pískového cukru a přimícháme k mouce. Přidáme namleté ořechy a na kousky nakrájené změklé máslo. Dobře vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet.

2. Těstem plníme formičky na rohlíčky a pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Po upečení vyklepneme z formiček. Necháme do druhého dne vychladnout. Konce máčíme v rozpuštěné čokoládě a na roštu necháme čokoládu ztuhnout.

Cukroví s kandovaným ovocem

Příprava: 20 minut + 12 minut na pečení

* 230 g hladké mouky

* 60 g moučkového cukru

* 60 g mletých ořechů

* 50 g kandovaného ovoce

* 160 g rostlinného tuku

* 2 žloutky

* citronová a čokoládová poleva

1. Na vál prosijeme mouku a přimícháme cukr, ořechy, tuk nakrájený na kousky a namleté kandované ovoce. Vše dobře promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici odpočinout. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát a formičkami z něj vykrajujeme různé tvary. Přendáme je na pečicím papírem vyložený plech a pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova.

2. Vychladlé je zdobíme citronovou polevou a čokoládou, kterou jsme rozpustili ve vodní lázni a nechali částečně vychladnout. Citronová poleva: do malé mističky vymačkáme šťávu z jednoho citronu a postupně vmícháváme moučkový cukr.

Čokoládové košíčky s krémem

Příprava: 50 minut + doba na tuhnutí

* 175 g čokolády

* 300 ml mléka

* 1 vanilkový pudink

* 1 žloutek

* 100 g rostlinného tuku

* 120 g moučkového cukru

* 1 banán

* rum

* kakao na ozdobu

1. Do malého kastrůlku nalámeme čokoládu a dáme ho do vodní lázně. Mícháme, dokud se čokoláda nerozpustí. Malou lžičkou lijeme po okraji do papírových košíčků čokoládu. Do každého 3-4 lžičky čokolády. Dáme do lednice ztuhnout. Papírové košíčky opatrně sloupneme a dáme zpět do lednice.

2. Mléko smícháme s vanilkovým pudinkem a uvaříme, do vychladlého pudinku vmícháme žloutek a tuk. Vyšleháme v jemný krém. Do každého košíčku dáme kolečko banánu a pokapeme trochou rumu. Krém z cukrářského sáčku s řezanou trubičkou stříkáme do košíčků. Košíčky uchováváme v chladu.

Čokoládové hvězdy s bonbonky

Příprava: 30 minut + 12 minut na pečení

* 140 g hladké mouky

* 50 g kakaa

* špetka soli

* 200 g másla nebo rostlinného tuku

* 200 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 60 g bílé čokolády

* krájené želé bonbony

1. Hladkou mouku promícháme v míse s kakaem a špetičkou soli. Máslo šleháme s cukrem do pěny. Přimícháme vanilkový cukr. Přidáme směs mouky a vytvoříme hladké těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme v lednici odpočinout. Papírem na pečení vyložíme plech na pečení.

2. Těsto rozválíme na placku a vykrajujeme hvězdy, přendáme je na plech a pečeme při teplotě 140 °C. Na plechu necháme vychladnout. Čokoládu rozpustíme a zdobíme s ní hvězdičky, na závěr je posypeme sekanými bonbony.

Ledová čokoláda s rozinkami

* 100 g čokolády na vaření

* 250 g šlehačky

* 45 g cukru

* 2 celé skořice

* 1 lžíce hřebíčku

* 50 g rozinek

* 2 lžíce rumu

1. Šlehačku smícháme s hřebíčkem a skořicí a přivedeme k varu. Ihned sundáme z ohně a necháme vychladnout. Zakryjeme poklicí a necháme do druhého dne odležet.

2. Druhý den šlehačku opět přivedeme k varu a procedíme přes jemný cedník. Čokoládu nalámeme do kastrůlku a ve vodní lázni ji rozpustíme. Do teplé čokolády pak po částech vléváme horkou šlehačku. Pomocí stěrky spojíme čokoládu se smetanou a pracujeme tak, aby se nám do směsi nedostal vzduch, jinak ztratíme ledový efekt.

3. Když se nám vše spojí, přilijeme další část šlehačky. Takto pokračujeme, dokud nespojíme veškerou šlehačku s čokoládou. Rozinky namočíme do rumu, a jakmile změknou, nakrájíme je na malé kousky. Směs přelijeme do nádoby, přidáme nakrájené rozinky, a když mírně zchladne, nalijeme ji do formiček na led.

4. Formičky s čokoládou dáme do mrazničky a druhý den vyklepneme. Skladujeme v ledničce.