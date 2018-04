Upečte si s námi linecké, kakaové pracny, perníčky i marokánky

Speciál vše o cukroví V příloze najdete recepty na cukroví tradiční, zdravé, raw, nepečené i ze zahraničí.

Ideální je, když si přípravu vánočního pečiva dopředu promyslíte. Nejprve začněte s tím, jaké druhy byste chtěli napéct, jaké množství jich chcete upéct a v jakých příchutích. Zkuste si vytvořit reálný časový plán - ideální je samozřejmě začít těmi druhy cukroví, co se potřebují ještě před konzumací uležet. Níže proto najdete recepty na linecká kolečka, kakaové pracny a na perníčky a marokánky od naší čtenářky Lucie.



Kvalitní ingredience

Pokud chcete, aby výsledek stál za vynaložené úsilí, pak se nevyplatí šetřit na použitých surovinách. „Základem pečení je máslo, nikdy nepoužívám rostlinné tuky nebo jiné náhrady. Pokud jde o ingredience, tak kromě zmíněného másla, dbejte hlavně na kvalitu než na kvantitu. Vánoce si zaslouží jen to nejlepší. Dobré kakao, kvalitní čokoládu s vyšším obsahem kakaa, domácí ořechy, domácí džem, med, apod. Možná si říkáte, že je to jedno, ale věřte, že rozdíl tam je,“ říká blogerka Tina je doma.



Jedním z nejzásadnějších ukazatelů kvality másla je podíl mléčného tuku, který by neměl být nižší než 82 %. Oproti tomu voda musí být v másle zastoupena maximálně do 16 %, nejde ale o povinný údaj, a proto se na obalu většinou neuvádí.

Těsto bude nejlépe kynout z mouky, která má nižší typové číslo - je méně vymletá a obsahuje více lepku (typové číslo je např. T 400 nebo T 1800). Na křehká těsta se používá ideálně mouka přímo určená k tomuto typu pečení, díky které bude těsto pružnější a bude se méně trhat. Tato mouka je velmi světlá a obsahem popela odpovídá typovému číslu T480. Na perníčky se hodí také mouka žitná.

Klasické máslové těsto, nazývané též křehké těsto, se používá na přípravu drobného čajového pečiva, lineckého pečiva a na vyložení malých formiček. Základními surovinami jsou máslo, mouka, cukr, vejce. V zásadě se pak mění jen poměr nebo se přidávají příchutě – ořechy, kokos, mák, kakao. Právě poměr mezi jednotlivými surovinami určuje, jaký bude výsledek nebo jestli je těsto vhodnější na plnění formiček nebo na vykrajování. Pokud se poměr nedodrží nebo se nějak zamění, může dojít k roztečení těsta, lámání a jiným pohromám. Proto je u pečení tohoto typu sladkého pečiva tak důležité dodržet přesně předepsané poměry.

Plech a formičky

Nejprve si při pečení musíte obstarat dobrý plech, ideálně s nepřilnavým povrchem. V případě, že takový nemáte, použijte pečící papír. Při pečení lineckého těsta dokonce můžete jeden a ten samý papír použít víckrát – pokud je stále čistý. Důležité je také myslet na to, že pokud používáte jeden plech , musí být před další várkou zachovaný časový odstup, kdy nám plech vychladne. Až poté ho můžete vložit znovu do trouby. Zkušené pekařky si mohou dovolit pečení dávat cukroví na ještě teplý plech, pak je ale třeba počítat s kratší dobou pečení a je nutné cukroví hlídat před spálením.



Nezaměnitelné kouzlo vánočnímu pečivu dodávají různé tvary vykrajovátek, které po použití nemusíte umývat, stačí, když je pořádně utřete do papírové utěrky. V případě, že byste je přece jen myli, stačí je ponořit do větší misky se saponátem. „Formičky na plnění se podobně jako vykrajovátka po použití neumývají. Po každém pečení je vyčistěte papírovou utěrkou nebo kapesníčkem. Když byste je umývali, nešlo by vám po upečení těsto vyklopit,“ radí blogerka Tina je doma.

Pečení

Křehké těsto je nutné péct při správné teplotě, jinak se nepropeče a po pár dnech se zkazí. Teplota trouby by se měla pohybovat kolem 180 °C. Doba pečení ale závisí zejména na hrubosti vyváleného těsta nebo na tom, jak jste jím naplnili formičky. Většinou se čas pečení pohybuje od 10 do 15 minut. První várku sledujte a vyndejte z trouby tehdy, když se upečené těsto začne na okrajích zbarvovat do hněda – to by měla být známka toho, že je upečené. Po vyjmutí z trouby je pečivo křehké a měkké, ztvrdne během vychladnutí.

Zdobení a skladování

Základní surovinou v případě vánočního pečiva je samozřejmě džem. Na linecké pečivo se nejlépe hodí kyselý rybízový nebo ostružinový, pokud nemáte domácí džem, hledejte ten s co největším možným podílem ovoce. Cukroví můžete plnit také máslovými krémy, vařenými krémy, nutellou, apod. Některé druhy je možné ozdobit oříšky, čokoládovou polevou nebo kokosem. Když už jste pečivo napekli a ozdobili, neměli byste zapomenout na jeho správné uskladnění. Pokud jste pekli pár dní před Vánocemi, pečivo nejlépe uskladněte v krabici, v chladném počasí na balkóně nebo ve špajzu, kde je max. 10 až 15 °C. Když jste pečivo naplnili máslovými krémem, musíte ho skladovat v chladu, ideálně v ledničce.

Linecká kolečka

Ingredience:

500 g hladké mouky

1 vejce + 1 žloutek

250 g změklého másla

250 g moučkového cukru

jemně strouhaná kůra z 1/2 citronu

pikantní marmeláda na slepování (jahodová, rybízová, višňová, meruňková apod.)

Postup:

Smíchejte hladkou mouku s moučkovým cukrem a citronovou kůrou. Do suché směsi přidejte vejce, žloutek a máslo nakrájené na kousky. Rukama nebo pomocí robotu vypracujte hladké těsto, zabalte ho do potravinové folie a uložte ho alespoň na 30 minut do lednice. Pomoučte si pracovní plochu a vychlazené těsto vyválejte na tloušťku 4 mm. Z těsta vykrajujte požadované tvary a klaďte jednotlivé kusy na plech vyložený pečícím papírem. Cukroví pečte dozlatova v troubě předehřáté na 170 °C. Po vychladnutí slepujte jednotlivé kousky marmeládou.

Tip: Na jednom plechu pečte podobně velké kusy cukroví. Díky tomu zajistíte rovnoměrné propečení všech kousků.

Kakaové pracny

Ingredience (na 2 plechy):

180 g másla + na vymazání formiček

120 g moučkového cukru

1 žloutek

kůra z 1 citronu

100 g lískových ořechů

špetka mleté skořice

2 hřebíčky

1 lžíce medu

2 lžíce holandského kakaa

250 g hladké mouky na křehké pečivo

moučkový cukr na posypání

Postup:

Změklé máslo vyšlehejte spolu s cukrem a žloutkem. Přidejte kůru z citronu a namleté lískové ořechy. Vmíchejte skořici, drcené hřebíčky, kakao a mouku. Vypracujte hladké těsto, zabalte do potravinářské fólie a nechte odpočinout minimálně hodinu, ideálně přes noc. Z těsta vytvarujte malé kuličky a vtlačte je do máslem vymazaných formiček ze 3⁄4. Přendejte na plech a pečte v předehřáté troubě při 170 °C asi 15 minut. Ještě vlažné vyklopte. Pracny můžete posypat moučkovým cukrem.



Medové perníčky

podle rodinného receptu naší čtenářky Lucie



Ingredience:



500 g hladké mouky

180 g cukru moučka

3 vajíčka

6 lžic medu

5 lžic másla

3 lžíce rumu

3 lžíce kakaa

kypřící prášek do perníku

Na bílkovou polevu:



170 g cukru moučka

1 bílek

1 lžička solamylu

1 lžíce citronové šťávy

Postup:



Smíchejte mouku, cukr, kakao a prášek do perníku. Přidejte ohřátý med, tekuté máslo, rum i vajíčka. Důkladně promíchejte. Zabalte do mikrotenového sáčku a nechte v lednici do druhého dne.

Před zpracováním nechte těsto asi hodinu při pokojové teplotě, aby se pak líp válelo. Na pomoučeném válu vyválejte plát silný asi tak 3 až 5 mm a z něj pak vykrajujte formičkami tvary. Ty přeneste na plech vyložený pečícím papírem. Pečte na 180 stupňů asi deset minut. Hned po vytažení perníčky potřete rozšlehaným vajíčkem.

Zdobte až druhý den. Polevu vyrobte smícháním a šleháním všech přísad po dobu asi deseti minut, dokud nevznikne hustší hmota. Pomocí zdobičky ozdobte perníčky podle své fantazie.

Marokánky z fíků a sušených třešní

podle rodinného receptu naší čtenářky Lucie



Ingredience:



1/4 l mléka

40 g másla

160 g cukru včetně vanilkového

40 g hrubé mouky

80 g lískových ořechů

80 g mandlí

80 g rozinek

60 g sušených třešní

100 g fíků

60 g pomerančové kandované kůry

60 g kandovaného ovoce

čokoládová poleva (já ji dělám z ledových kaštanů)

Postup: