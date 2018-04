Cukroví, které si musí poležet: zázvorky i ořechová kolečka

Kokosové cukroví ze strojku

Příprava: 20 minut + odležení 2 hodiny + pečení 10-12 minut

* 400 g polohrubé mouky

* 1/2 prášku do pečiva

* 140 g kokosu

* 100 g strouhaných vlašských ořechů

* 200 g cukru moučka

* 250 g másla

* 1 vejce

* 1 vanilkový cukr

* kyselejší marmeláda

* 100 g čokolády na vaření

* 1 lžíce ztuženého tuku

1. Mouku prosijeme s práškem do pečiva. Na vále promícháme mouku s kokosem a ořechy. Přidáme cukr, pokrájené máslo, vejce, vanilkový cukr a zpracujeme na těsto. Těsto necháme alespoň dvě hodiny vychladit.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Mlýnkem na maso s nástavcem na cukroví vytlačujeme tvary, které pečeme ve vyhřáté troubě 10-12 minut, podle velikosti. Vychladlé cukroví slepujeme marmeládou.

3. Ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu se ztuženým tukem, slepené cukroví namáčíme do čokolády a necháme je na pečicím papíře zaschnout.

Máslové stříkané cukroví

Příprava: 20 minut + pečení 10-12 minut

* 250 másla

* 120 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 vejce

* špetka soli

* 1/4 lžičky citronové kůry

* 300 g hladké mouky

* 100 g čokolády na vaření

* 1 lžíce ztuženého tuku

* kandované třešně

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Máslo vyšleháme s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem, přišleháme vejce, sůl, citronovou kůru a mouku.

2. Cukrářskou zdobičkou nastříkáme těsto na plech a pečeme 10-12 minut.

3. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu s tukem, vychladlé cukroví namáčíme do čokolády a necháme je zaschnout na pečicím papíře.

4. Kandované třešně přepůlíme, dovnitř třešně kápneme trochu čokolády nebo medu a přilepíme je na cukroví.

Cantuccini s mandlemi

Příprava: 30 minut + pečení 20 minut + sušení 15-20 minut

* 250 g hladké mouky

* 1/2 prášku do pečiva

* špetka soli

* 200 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 2 velká vejce

* 1/4 lžičky strouhané citronové kůry

* kapka mandlové esence

* 150 g neloupaných mandlí

* 50 g sušených brusinek

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Mouku prosijeme s práškem do pečiva, přidáme špetku soli.

2. Na vál nasypeme mouku, přidáme cukr, vanilkový cukr, uděláme důlek, vyklepneme do něj vejce, přidáme citronovou kůru a mandlovou esenci. Zpracujeme na těsto, do kterého přidáme mandle a brusinky.

3. Na pomoučněném vále zpracujeme z těsta dva válečky a přendáme je na plech. Pečeme asi 20 minut.

4. Hned po upečení válečky šikmo rozkrájíme na dvoucentimetrové plátky, které položíme zpět na plech s pečicím papírem a dosušíme 15-20 minut.

Zázvorky

Příprava: 50 minut + odležení 10 hodin + pečení 10-15 minut

* 300 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 300 g cukru krupice

* 2 vejce

* 2 žloutky

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry

* 1 lžíce mletého zázvoru

1. Mouku prosijeme s práškem do pečiva. Cukr s vejci šleháme společně alespoň 15 minut, přišleháme citronovou kůru, zázvor.

2. Do vyšlehaných vajec s cukrem zapracujeme mouku s práškem do pečiva, pokud by se těsto lepilo, přidáme trochu mouky. Vypracované těsto rozválíme na plát asi 5-7 mm silný a vykrajujeme z něj tvary. Ty přeložíme na pečicí papír nebo na utěrku. Zázvorky necháme v chladu 5-10 hodin zaschnout.

3. Troubu předehřejeme na 160 °C, plechy vyložíme pečicím papírem.

4. Vykrájené zázvorky přendáme na plech horní stranou dolů a pečeme asi 15 minut. Měly by mít světlou barvu.

5. Zázvorky potřebují dobře rozležet, proto se pečou mezi prvními. Uchováváme je v chladu.

Citronové cukroví

Příprava: 20 minut + odležení 30 minut + pečení 8-10 minut

* 1 vejce

* 1 lžička mléka

* 250 g hladké mouky

* 1/2 lžičky prášku do pečiva

* 100 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 120 g másla

* 1/2 lžičky strouhané citronové kůry

* 2 lžičky citronové šťávy

Poleva

* 200 g cukru moučka

* citronová šťáva

* kandovaná citronová kůra

1. Vejce rozklepneme, žloutek rozmícháme s mlékem a odložíme na potření. Mouku prosijeme s práškem do pečiva.

2. Z mouky, cukru, vanilkového cukru, změklého másla, bílku, citronové kůry a šťávy zpracujeme šlehačem těsto, které necháme půl hodiny vychladit.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

4. Z těsta vyválíme plát a vykrajujeme tvary. Cukroví přeložíme na plech, potřeme žloutkem s mlékem a pečeme ve vyhřáté troubě asi 8-10 minut.

5. Po vychladnutí cukroví ozdobíme citronovou polevou, utřenou dohladka z cukru moučka a citronové šťávy a jemně nakrájenou kandovanou citronovou kůrou.

Ořechové kuličky

Příprava: 20 minut + odležení 2 hodiny + pečení 10-12 minut

* 400 g lískových oříšků

* 300 g hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 200 g másla

* 50 g cukru krupice

* 50 g cukru moučka

* 2 vanilkové cukry

* 4 lžíce mléka

1. Čtvrtinu lískových oříšků nastrouháme, zbylé necháme na ozdobení.

2. Mouku prosijeme s práškem do pečiva. V robotu nebo elektrickým ručním šlehačem zpracujeme z másla, cukrů, mouky, oříšků a mléka těsto. Zabalené do fólie je necháme vychladit dvě hodiny.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. 4 Z těsta tvarujeme kuličky, překládáme na plech, ozdobíme lískovými oříšky a pečeme 10-12 minut.

Ořechová kolečka

Příprava: 20 minut + chlazení 1 den + pečení 8-10 minut

* 250 g hladké mouky

* 100 g cukru moučka

* 100 g mletých vlašských ořechů

* 250 g másla

* vanilkový cukr

* 1 skořicový cukr

* 100 g čokolády na vaření

* 100 ml smetany na šlehání

* 1 lžíce rumu

* vlašské ořechy na ozdobu

1. Z prosáté mouky, cukru moučka, mletých ořechů, másla, vanilkového a skořicového cukru zpracujeme hladké těsto. Zabalené do fólie ho necháme den odležet v chladu.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Z těsta vyválíme plát, vykrojíme kolečka, přeložíme je na plech a pečeme 8-10 minut. Vychladlá kolečka spojíme marmeládou.

4. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, promícháme se smetanou a rumem, necháme zchladnout.

5. Slepená kolečka ozdobíme čokoládou a vlašským ořechem.

Rumové měsíčky

Příprava: 30 minut + pečení 12 minut

* 140 g másla

* 140 g čokolády

* 140 g cukr moučka

* 4 vejce

* 140 g polohrubé mouky

* 100 ml rumu

* 300 g moučkového cukru

* horká voda

* cukrářské zdobení

1. Troubu rozehřejeme na 170 °C, menší plech vyložíme pečicím papírem. Ve vodní lázni rozpustíme máslo a čokoládu, hmotu necháme trochu zchladnout.

2. Do másla s čokoládou zašleháme cukr, vejce a mouku, rozetřeme na pečicí papír a povrch uhladíme. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 12 minut.

3. Ze tří lžic rumu, cukru moučka a trochy horké vody umícháme rumovou polevu.

4. Ještě teplou upečenou placku potřeme rumem, natřeme na ni rumovou polevu. Posypeme cukrářským zdobením.

5. Z placky vykrajujeme měsíčky nebo jiné tvary, ještě než poleva zaschne - popraskala by.