Dejte sbohem žiletce a vyzkoušejte cukrovou pastu

Domácí výroba Cukrová pasta je čistě přírodní směs, kterou si hravě zvládneme připravit doma. Potřebujeme k tomu: 2 hrnky obyčejného cukru 1/4 hrnku citronové šťávy (lze použít i kyselinu citronovou) 1/4 hrnku vody Všechny suroviny dáme do hrnce a za stálého mícháni přivedeme k varu. Ztlumíme plamen na minimum a za občasného míchání pozvolna necháme zhoustnou, dokud tekutina nedosáhne konzistence podobného medu. Může to trvat až 20 minut. Poté necháme vychladnout a přelijeme do připravené nádoby. Pokud ji nechceme použít hned, dáme do lednice nebo mrazáku. Zdroj: https://magazin.biooo.cz