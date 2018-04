Sladkým se nedopuju, říká slavná cukrářka Petra Stahlová

Možná to překvapí, ale vánoční cukroví Petra Stahlová nepeče. Nejí ho.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Petrou Stahlovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

„Pro mě není chuťově zajímavé, jsem spíš na krémové a pěnové dezerty. Mojí největší vášní je čokoláda, takže pokud už budu připravovat něco sladkého, budou to spíš nějaké pralinky,“ plánuje. Na Vánoce chce ale určitě upéct vánočku.

„Ta mi chutná, s těstem se dá vyhrát, beru to jako pečicí výzvu dotáhnout ho k dokonalosti.“

Překvapivě možná bude znít i její další přiznání - sladké moc nejí.

„Lidé v kurzu bývají zaskočeni, když sem tam nějaký dezert pošlu do koše. Málokdy dojím celou porci. Chci vědět, jak k sobě jdou jednotlivé chutě a textury, ale nemám potřebu dopovat se sladkým. Tím, že musím ochutnat prakticky vše, co vyrobím, tak už jenom s ohledem na své zdraví musím konzumované porce držet na minimu,“ vysvětluje.

Petra Stahlová vystudovala dvě vysoké školy zaměřené na byznys a nastoupila do rodinné nábytkářské firmy. Před dvěma lety podnik ale zavřeli.

„Konkurence v oboru byla čím dál větší, tlačila na ceny, nepřidala nám ani ekonomická krize, která nejvíc zasáhla nižší a střední třídu, naše cílové zákazníky. Je strašné, když se dostanete do situace, kdy jako dcera zavíráte podnik, který vaši rodiče budovali pětadvacet let. Jestli skončit, jsme řešili dlouho, ale pak jsme se jako rodina shodli, že není jiná možnost,“ vzpomíná na konec rodinného podnikání.

Petra Stahlová Narodila se před 33 lety ve Slaném.

Vystudovala bakalářský obor business administration, magisterský obor mezinárodní finanční trhy ve Velké Británii.

V roce 2003 nastoupila do rodinné firmy zabývající se obchodem s nábytkem. V roce 2015 byla firma uzavřena.

V tom samém roce nastoupila do školy Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie (ENSP) šéfkuchaře Alaina Ducasse, kde získala vzdělání v oboru French Pastry Arts. Následovala stáž v michelinské restauraci v britském Oxfordu.

V Kladně otevřela zakázkové cukrářství a následně cukrářskou školu, která aktuálně patří k největším v Česku.

Pak odjela do francouzského města Yssingeaux na nejuznávanější pekařskou a cukrářskou školu, kterou zaštiťuje tamější šéfkuchařská star Alain Ducasse, majitel několika restaurací oceněných michelinskou hvězdou.

„V šest ráno musíte být nastoupená na place, domů se dostanete večer. Je to pět intenzivních měsíců, kdy se naučíte vše z francouzského pekařství a cukrářství. U mě se po pár týdnech ukázalo, že víc než v pečení vynikám v cukrařině, a na tu jsem se začala soustředit,“ vzpomíná.

Po návratu začala péct dorty, ale pak se jí začali ozývat lidé a prosili ji, ať je naučí, co umí. „Otevřela jsem jeden kurz, pak další a další, až jsem zjistila, že učím a vedle toho peču a ani jedno nedělám naplno. Tak jsem cukrářství zavřela a věnuju se jen své škole,“ říká Petra Stahlová.

Během dvou let se stala cukrářkou, o které se mluví jako o té nejlepší v Česku, do kurzů k ní chodí šéfkuchaři a kuchaři z renomovaných restaurací s letitou praxí. „Že jsem nejlepší? To je přehnané, ale určitě mě těší, když za mnou do Kladna jezdí klientky z celé republiky i ze Slovenska. Jedna paní za mnou létá z Británie a další přiletěla z Indie,“ pochvaluje si.