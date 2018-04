Cukety a dýně v kuchyni. Od polévky až po lahodný perník

Dýňová polévka s rajčaty

1 dýně Hokkaidó

2 menší brambory

3 rajčata

cibule

pár lístků libečku

zakysaná smetana

sůl, pepř

slunečnicový olej

1. Dýni rozkrojíme a vydlabeme semínka. Pak ji nakrájíme na kostky. Brambory oloupeme a také nakrájíme. Rajčata nařízneme křížem, vhodíme na chvilku do vroucí vody a oloupeme. Pak je také nakrájíme.

2. Cibuli nakrájíme a osmahneme na oleji. Pak přidáme dýni a chvíli restujeme. Přidáme brambory, zalijeme vodou nebo vývarem, osolíme, vhodíme libeček a uvaříme doměkka.

3. Ke konci přidáme nakrájená rajčata a provaříme. Tyčovým mixérem rozmixujeme na hladký krém, případně naředíme troškou vody, dochutíme solí a pepřem.

4. Podáváme se zakysanou smetanou a čerstvým pečivem nebo toustem.

Tip: Pro pikantnější chuť můžeme přidat trochu utřeného česneku.

Cuketová pánev aneb blesková večeře

1 malá cuketa

2 papriky

2 rajčata

1 menší cibule

stroužek česneku

10 dkg anglické slaniny

sýr (např. uzený eidam)

olej

2 vejce

bylinky (bazalka, tymián, rozmarýn, saturejka, oregano apod.)

sůl, pepř

1. Cuketu nakrájíme na malé kostičky, papriku zbavíme jader a také nakrájíme na menší kousky. Rajčata oloupeme a nakrájíme na kostky.

2. Cibuli a česnek nasekáme najemno a orestujeme na oleji. Přidáme nakrájenou anglickou slaninu a chvilku opékáme. Přidáme hrst čerstvých bylinek a necháme rozvonět. Pak nasypeme krájenou cuketu a prudce opečeme.

3. Asi po minutě přidáme papriku a nakonec rajčata. Osolíme, opepříme a chvíli opékáme.

4. Nakonec vmícháme vejce a necháme je srazit. Poté pánvičku sundáme z plotýnky a vmícháme na kostičky nakrájený sýr. Nakonec můžeme posypat čerstvou pažitkou.

5. Podáváme s čerstvou bagetou nebo chlebem.



Trojbarevné řezy

2 a půl hrnku polohrubé mouky

1 a půl hrnku cukru

1/2 hrnku oleje

2 vejce

1 menší cuketa nebo dýně

3 letní jablka

1 tvaroh

1/2 hrnku mléka

cukr dle chuti do tvarohu

1 vanilkový puding

1 vanilkový cukr

skořice

1 lžíce kakaa

1 prášek do pečiva



1. Mouku smícháme s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem a rozdělíme do dvou misek. Do jedné přidáme skořici a do druhé kakao.

2. Nastrouháme si zvlášť cuketu (nebo dýni) a jablíčka. Tvaroh smícháme s cukrem, pudingem a mlékem.

3. Vyšleháme vejce s cukrem a přidáme olej. Směs rozdělíme na půl a do jedné dáme nastrouhaná jablka a mouku se skořicí. Vylijeme na velký plech.

4. Do druhé části vaječné směsi přidáme strouhanou cuketu nebo dýni a mouku s kakaem. Nalijeme na první díl těsta na plech.

5. Vše zalijeme řídkou tvarohovou směsí a dáme péct do vyhřáté trouby na cca 35 minut na 170 °C.





Cuketový perník

2 hrnky nahrubo nastrouhané cukety

3 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru

2 lžíce kakaa

1 lžíce skořice

vanilkový cukr

prášek do pečiva

3 vejce

1/2 hrnku oleje

1/2 hrnku mléka

čokoládová poleva

1. Smícháme mouku, cukr, kakao, skořici, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Pak do směsi rozklepneme tři vejce a všechno pořádně promícháme.

2. Přidáme olej, mléko a nahrubo nastrouhanou cuketu. Zamícháme a nalijeme do vymazané a vysypané formy.

3. Pečeme asi půl hodiny v předehřáté troubě na 160 – 170°C. Po vychladnutí zdobíme čokoládovou polevou.