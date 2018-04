Cuketa na devět způsobů

Cuketová polévka s pórkem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 20 minut vaření

* 3 malé cukety

* 2 velké brambory, oloupané

* 1 větší pórek

* 2 lžíce másla

* 1,2 l vody

* sůl a mletý pepř

* 200 ml kysané smetany

* 4 snítky kopru

* trochu octa na dochucení

1. Cukety a pórek důkladně omyjeme. Cuketám seřízneme špičky a nakrájíme je na kousky, pórek překrájíme na menší kusy a brambory na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo, vsypeme cukety a osmahneme je.

2. Asi 4 lžíce cuket dáme stranou a přisypeme pórek a brambory. Společně ještě chvíli na mírném plameni opékáme a zalijeme vroucí vodou. Osolíme, opepříme a vaříme do změknutí zeleniny a brambor, přibližně 10 minut. Ke konci varu přilijeme smetanu, necháme přejít varem a přímo v hrnci vše rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka.

3. Polévku přecedíme a dochutíme octem, částí usekaného kopru, mletým pepřem a podle chuti přisolíme. Polévku přihřejeme a podáváme s kousky na másle osmažených cuket, které jsme si dali stranou, a ozdobenou koprem.

TIP

Místo pórku do polévky přidejte 2 větší cibule a chuť dolaďte citronovou šťávou. Kysanou smetanu zaměňte za sladkou.

Nejen polévkové náčiní

Muffiny s cuketou

NA 12 KOUSKŮ

Příprava: 15-20 minut + 20 minut pečení

* 300 ml bílého jogurtu

* 2 velká vejce

* 90 ml kvalitního oleje, např. slunečnicového

* 150 g přírodního třtinového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 mladá cuketa (200 g)

* 250 g hladké mouky

* 4 lžičky kypřicího prášku do perníku

* 100 g lískových oříšků, posekaných

* trochu cukru moučky na posypání

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Plech s důlky na muffiny vyložíme papírovými košíčky. V míse prošleháme elektrickým šlehačem jogurt, vejce, olej a oba cukry.

2. Do druhé mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem, přidáme sekané oříšky a oloupanou a najemno nastrouhanou cuketu. Přilijeme rozšlehanou jogurtovou směs a krátce promícháme. Lžící těsto rozdělíme do formiček a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut.

3. Po upečení, těsto se po vpíchnutí špejle doprostřed muffinu nelepí, vyjmeme plech z trouby a necháme chvíli zchladnout. Potom muffiny přendáme i s košíčky na mřížku nebo pracovní desku a necháme vychladnout. Podáváme poprášené moučkovým cukrem.

TIP

Upečte z těsta cuketový chlebíček: těsto nalijte do vymazané a vysypané formy a pečte 40-45 minut. Místo perníkového prášku můžete použít kypřicí prášek do pečiva a do těsta přidat oříšky a rozinky či jiné sušené ovoce.

Cuketová tortilla

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 10 minut pečení

* 3-4 malé cukety

* 2 jarní cibulky, nakrájené

* 1/4 lžičky mletého kmínu

* špetka muškátového květu

* sůl a mletý pepř

* 1 lžíce másla

* 8-10 vajec

* 4 lžíce smetany 33% nebo 12%

* 100 g sýra gouda hrubě strouhaného nebo 50 g parmazánu

1. Cukety omyjeme a nakrájíme na plátky. Osolíme a necháme vypotit asi 20 minut. Opláchneme a osušíme. Rozpálíme si gril na vyšší stupeň. V hlubší nepřilnavé pánvi, kterou lze umístit pod gril, rozehřejeme máslo, přidáme nakrájenou cibuli a plátky cuket, okořeníme a opékáme na mírnějším plameni asi 3-4 minuty.

2. Vejce prošleháme vidličkou v misce s nastrouhaným sýrem, smetanou, solí a pepřem a směsí zalijeme opečenou směs v pánvi. Na mírnějším plameni necháme vejce odspodu ztuhnout. Potom pánev přendáme do trouby a pod grilem dopečeme, až se na povrchu udělá zlatavá kůrčička. Hotovou tortillu necháme chvíli vychladnout, aby ztuhla, a potom krájíme na menší sousta.

3. Podáváme teplou s vařeným bramborem a zeleninovým salátem nebo studenou s párátky jako jednohubky.

TIP

Pokud nemáte pánev pod gril, cukety s cibulí osmahněte, směs přeneste do zapékací misky, zalijte vejci a dopečte.

Pečené kuřecí paličky s cuketami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 30 minut pečení

* 8-12 kuřecích paliček

* sůl a mletý pepř

* 1 lžička ml. zázvoru

* 1/2 lžičky kurkumy

* špetka mušk. oříšku

* 4 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce másla

* 1 větší cibule, najemno

* 4 stroužky česneku

* 4 malé cukety

* 4 menší rajčata

* 400 g steril. cizrny

* 1 svazek petrželky

* voda nebo vývar

* šťáva z 1 citronu

* 1/2 lžičky harisy

* 250 g kuskusu

* zeleninový vývar

1. Předehřejeme si troubu na 200-220 stupňů. Kuřecí stehýnka osolíme, opepříme. V pekáčku rozpálíme na sporáku olej a stehna prudce opečeme ze všech stran a přendáme na talíř. K oleji přidáme máslo, vsypeme najemno pokrájenou cibuli a usekaný česnek a krátce osmahneme, přidáme na kostičky pokrájené cukety, část koření, nadrobno pokrájená, semínek zbavená a oloupaná rajčata, polovinu usekaných zelených natí, harisu a osmahneme.

2. Zeleninu osolíme, na zeleninovou směs rozložíme opečené kuřecí paličky, posypeme zbylým kořením, podlijeme vodou nebo vývarem, přikryjeme poklicí a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme pod poklicí 25-30 minut. Během pečení maso přeléváme vydušenou šťávou a podle potřeby podléváme.

3. Ke konci pečení přidáme cizrnu, zalijeme citronovou šťávou a dopečeme bez poklice na barvu. Promícháme, podle potřeby dosolíme a dochutíme a podáváme s kuskusem posypané zbylým usekaným koriandrem nebo petrželkou.

4. Kuskus připravíme podle návodu na obalu a vývar na zalití kuskusu ochutíme mletým zázvorem.

Cuketové závitky s brynzou

PRO 4 OSOBY, ASI 16 KOUSKŮ

Příprava: 30 minut

* 4 malé cukety

* 250 g brynzy

* 100 ml sladké smetany

* svazek pažitky

* libovolný chléb na opečení k podávání

1. Cukety omyjeme, osušíme a seřízneme konce u stopky. Nakrájíme je podélně na tenké stejně silné plátky, krajní plátky dáme stranou a použijeme např. do salátu. Nejlépe to jde na nářezovém stroji nebo speciálním struhadle na zeleninu.

2. Rozpálíme si gril nebo grilovací pánev a osušené plátky z obou stran krátce opečeme. Stačí tak minutu po každé straně. Necháme vychladnout a mezitím si připravíme brynzovou pomazánku. Brynzu vyšleháme se smetanou a zamícháme do ní většinu pokrájené pažitky.

3. Na kraj každého plátku navršíme pomocí lžíce kopeček brynzy a svineme do závitku. Konec cukety přichytíme párátkem a ze stran pomazánku obtiskneme ve zbylé pažitce. Chléb opečeme v toastovači a podáváme s cuketovými závitky.

TIP

Brynza je většinou dost slaná, takže se pomazánka nemusí přisolovat. Pokud nemáte brynzu rádi, připravte pomazánku z lučiny, změklého másla, soli, pepře a pažitky.

Špízy s krůtím masem a cuketami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 10 minut grilování

* 500 g krůtích prsou

* 2 mladé cukety

* sůl a mletý pepř

* citronová šťáva

* 4 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce usekané nebo 1/2 sušené šalvěje

* 1 lžíce sezamových semínek (loupaná)

Na omáčku:

* 1 meruňkový kompot

* 2-3 lžíce zavařeniny

* 3 cm zázvoru

* 2 stroužky česneku

* citronová šťáva a kůra z 1/2 citronu

* sůl

* 1 lžíce usekané máty nebo meduňky

* cukr nebo med

1. Nejdříve si připravíme meruňkovou omáčku. V misce rozmícháme zavařeninu s citronovou šťávou a kůrou, jemně usekaným zázvorem, prolisovaným česnekem, usekanými natěmi a podle chuti osolíme, případně přisladíme. Nakonec vmícháme na kousky pokrájené meruňky a necháme v chladu rozležet.

2. Omyté a osušené maso nakrájíme na kostky a vložíme do misky. Osolíme, opepříme, zakápneme citronovou šťávou, okořeníme lístky rozemnuté sušené šalvěje nebo čerstvé usekané a zalijeme olivovým olejem. Maso obalíme v marinádě a necháme půl hodiny odležet. Cukety omyjeme a nakrájíme na silnější plátky.

3. Rozpálíme si gril a špejle namočíme do studené vody, aby se při grilování nepálily. Maso vyjmeme z marinády, kousky masa posypeme sezamovými semínky, která přimáčkneme k masu. Na připravené špejle nebo grilovací jehly potřené olejem napichujeme střídavě maso a plátky cuket. Pečeme ze všech stran na grilovací mřížce asi 10 minut a potíráme zbylou marinádou nebo olejem.

4. Podáváme s meruňkovou omáčkou a pečivem.

Cuketový quiche

NA FORMU o průměru 26 cm

Příprava: 10 minut příprava těsta + 50 minut pečení

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 120 g másla

* 1 žloutek

* 1 lžička soli

Na náplň:

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* 215 ml smetany 33%

* 100 g taveného sýra

* 100 g čerstvého měkkého sýra

* 2 vejce

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového květu

* hrst jedlých květů a bylinek

* 2 mladé cukety

1. Na vále smícháme mouku s máslem, přidáme žloutek a zpracujeme vláčné těsto. Z něj utvoříme kouli, zabalíme ji do fólie a dáme na půl hodiny do lednice. Omyté a osušené cukety nakrájíme podélně na plátky. Cukety z obou stran lehce osolíme a necháme na tácu vypotit. Troubu si předehřejeme na 200 stupňů, horkovzdušnou o 20 stupňů méně.

2. V kastrůlku na oleji zpěníme cibuli a česnek a asi 3 minuty smažíme. Odstavíme z ohně, zalijeme smetanou a vmícháme smetanový sýr. Osolíme, opepříme a okořeníme muškátovým květem a vmícháme rozdrobený čerstvý sýr, vejce a směs promícháme.

3. Těsto na pomoučeném vále rozválíme na placku a přesuneme do vymazané koláčové formy. Prsty vtlačíme na dno formy i do okrajů, přesahující okraje zarovnáme nožem a těsto na dně formy propícháme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 15-20 minut. Vypocené cukety osušíme. Na předpečený korpus vlijeme smetanovo-sýrovou směs, poklademe plátky cuket a pečeme 35-40 minut, dokud náplň nezpevní.

4. Quiche podáváme teplý i studený, ozdobený čerstvými květy a bylinkami.

Cuketo-bramborové rösti

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + 30 minut pečení

* 2 mladé cukety

* 400 g brambor

* 100 ml horkého mléka

* 2-3 vejce

* 3 stroužky česneku

* sůl a mletý pepř

* 1/2 lžičky ml. kmínu

* 1/2 lžičky kari koření

* 1 lžíce dobromysli

* 150 g hladké mouky

* olej na pečení

Na salát:

* 200-250 g salát. lístků (polníček, čekanka)

* 2 lžíce javorovéoho sirupu

* 4-6 lžic balzam. octa

* 8 lžic olivového oleje

* sůl

1. Omyté cukety i se slupkou nastrouháme nahrubo, vložíme do cedníku, osolíme, promícháme a necháme 20 minut vypotit. Potom cuketu propláchneme studenou vodou, vymačkáme a osušíme papírovým ubrouskem.

2. Brambory nastrouháme nahrubo, necháme chvíli stát a slijeme vodu, kterou pustily. Zalijeme je částí horkého mléka, přidáme prolisovaný česnek, koření, bylinky, vyždímané cukety a vejce. Přisypeme mouku, podle potřeby dolijeme mléko, osolíme a rozmícháme na středně husté těstíčko.

3. V pánvi nebo lívanečníku rozpálíme olej a pomocí lžíce tvoříme malé placičky. Pečeme po obou stranách dozlatova a upečené rösti klademe na papírové ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk. Podáváme se směsí listových salátů jako samostatný pokrm i jako přílohu k masitým pokrmům.

4. Salátové lístky omyjeme, osušíme nebo necháme okapat a rozdělíme na 4 talíře. V misce prošleháme sirup, ocet, olej a sůl na zálivku a přeléváme jí salátové lístky při podávání.

Salát s cuketou, melounem a šunkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut

* 2 malé cukety

* 200 g sterilované kukuřice

* 2 karotky

* 1/2 ananasového (cukrového) melounu

* větší hrst salátových lístků, např. polníček, rukola, pampeliška

* 150-200 g krůtí šunky

Na zálivku:

* 3 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce dijonské hořčice

* 1 lžíce medu

* šťáva a kůra z 1 citronu

* sůl a mletý pepř na dochucení

* několik snítek čerstvého yzopu

1. Na zálivku v misce prošleháme olej, hořčici, med, šťávu a kůru z citronu a vmícháme jemně usekaný yzop, podle chuti osolíme a opepříme.

2. Cukety omyjeme, nakrájíme na tenké plátky a vložíme do mísy. Karotku očistíme a nakrájíme na jemné plátky nebo proužky. Meloun rozkrájíme na dílky, odkrojíme slupku, zbavíme semínek a dužinu nakrájíme napříč na tenké plátky.

3. K cuketám přidáme okapanou sterilovanou kukuřici nebo povolenou mraženou nakrájenou karotku, meloun a lehce promícháme.

4. Povrch posypeme proužky šunky, do mísy naaranžujeme omyté a osušené salátové lístky a při podávání přelijeme zálivkou.

TIP

Na salát použijte pouze malé mladé cukety, místo yzopu zkuste mátu nebo meduňku či koriandr.