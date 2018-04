Nový věk zahalování? Muslimský hlad po trendech a vzestup modest fashion

Co země a světadíl, to jiný styl oblékání. Zatímco v západním světě je v módě dovoleno téměř vše, východní kultura je mnohem přísněji sevřena tradicemi, které zdánlivě nedovolují s šatníkem moc čarovat. Nejvíce je to vidět na ženách z oblasti Perského zálivu. Ač si rády oblékají luxusní kousky, jsou nuceny je schovávat pod svrchním oděvem, jenž dokonale maskuje jejich proporce.

„V Koránu je napsáno, že se má žena oblékat zdrženlivě, skromně, chcete-li, ale není tam napsáno, že má mít zahalený obličej. Tradice abáji (svrchní část oděvu, kterou nosí muslimky na veřejnosti - pozn. red.) plyne z faktu, že to jsou lidé, kteří žili v poušti, takže zahalení obličeje je součástí toho, že si potřebovali chránit obličej před pískem, větrem a sluncem,“ popisuje Marcela Danielová, která žije v Dubaji a pracuje pro společnost sdružující módní návrháře z celého Středního východu.

Neznamená to však, že by muslimské ženy netoužily po elegantním a pohodlném oblečení. Právě naopak. Neváhají za módu utrácet velké částky. Právě kvůli mnoha mantinelům, se kterými se musejí potýkat, je jejich hlad po módě daleko větší než u žen vyznávající západní kulturu. Pro mnohé módní značky je muslimský trh velkou výzvou a lákavým (i když stále ještě ne úplně probádaným) cílem. Jak z hlediska kreativní práce se střihy a materiály, tak především jako potenciální zdroj enormního zisku.

Jasně to ukazují i data ze zprávy Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy report, která se zabývají muslimskou ekonomikou napříč kontinenty. V roce 2015 utratili muslimové za módu 243 bilionů dolarů, což představuje 11 % celosvětového trhu. Oproti roku 2014 je to nárůst 5,7 %. Prognóza hovoří o tom, že v roce 2021 utratí muslimové za oblečení 368 bilionů dolarů.

Módní domy a návrháři se proto pouštějí do experimentů, které se snaží zkombinovat tradiční způsob odívání s moderním designem. Namísto kousků, které odhalují ženské vnady, se do popředí dostává modest fashion, tedy tzv. cudná móda, která zahaluje tolik kůže, kolik si jen lze představit. Dolce & Gabbana uvedl v roce 2016 svoji první kolekci hidžábů a abájí, s Ramadan kolekcí přišel i Burberry. „Cudné“ oblečení se dostává i do řetězců, jako je Marks & Spencer, Zara či Mango, v kampaních spojených s módou či krásou se začaly objevovat muslimské modelky.

„V Dubaji je spousta moderních žen nebo cizinek, které si vzaly místního muže, takže se snaží oblékat nevyzývavě a tomu se pomalu přizpůsobují i světoví módní návrháři jako Valentino či Armani, kteří se snaží oživit tradiční oděvy zajímavými módními prvky,“ říká Marcela Danielová.

Mladší generace muslimských žen navíc věří, že jejich víra by neměla být překážkou k tomu, aby se mohly oblékat vkusně a dávat najevo svoji krásu. Designéři i blogerky čím dál více hovoří o tom, že je možné dodržovat náboženské zvyklosti a zároveň si módu užívat. Proto mají radost z každé novinky a inovativního přístupu k muslimské módě.

„Hledají kousky, které budou příjemné, elegantní a současně budou respektovat jejich zvyklosti. Muslimské ženy se chtějí líbit úplně stejně jako my Evropanky,“ popisuje módní návrhářka Mirka Talavašková. Před pár dny se vrátila z Dubaje, kde představovala svoji kolekci Talabaya vytvořenou v duchu cudné módy.

Oděvní řada je tvořena volnými šaty a košilemi, které se dají nosit na různé způsoby. Kombinuje arabskou eleganci s evropskými prvky, jako jsou knoflíky s logem či pásky. U deseti designů převažuje bílá a černá barva, lehce doplněná růžovou. Jednotlivé modely se mohou nosit volně, stejně jako mohou zdůraznit křivky. Vždy záleží na nositelce, jak si daný kousek obleče.

„Místní ženy byly nadšené, stejně jako další ženy z Kazachstánu, Kuvajtu, Saúdské Arábie, USA či Malajsie, které jsem v Dubaji potkala. Ocenily především to, že se někdo ze Západu zabývá módou, která respektuje jejich zvyklosti,“ říká Mirka Talavašková.

Sama zažila, že muslimské ženy nosí pod abájou roztrhané džíny a tričko nebo další „klasické“ kousky z šatníku. Abája je však pro ně silné kulturní dědictví, kterého se zbavovat nechtějí. Na čem si dávají záležet, je to, aby jim to slušelo a získaly tak pozornost a respekt okolí. A to se jim podaří, jen pokud nebudou ukazovat příliš mnoho nahé kůže. Jediná šance, jak se držet společenských norem a přitom si najít vlastní styl, jsou tedy inovativní designy.

„Některé moderní designy abáji, které vypadají spíš jako dlouhé kabáty, jsou tak skvělé, že je nosím i já, a pokud byste si je oblékli v Evropě, rozhodně si nikdo nebude myslet, že máte na sobě abáju,“ upozorňuje Marcela Danielová.

Podle Mirky Talavaškové je modest fashion aktuální trend, jenž se netýká pouze muslimského světa. Česká návrhářka je v čilém kontaktu se zahraničním děním a všímá si, že se tvorba návrhářů i značek stále více orientuje na zahalenou kůži. Svědčí o tom i fakt, že se dostala na přehlídková mola a stále častěji je součástí týdnů módu. Kromě toho se ve světových metropolích chystají i akce, kde se budou prezentovat pouze nevyzývavé oděvy.

„S vlivem arabské kultury přichází i zamyšlení nad tím, jak naše ženství prezentujeme a co jsme ochotny ukázat, abychom zaujaly druhé pohlaví. Mnohým se to přestává líbit, a proto se vracejí ke střídmější formě odívání. Méně je zkrátka někdy více. I mně osobně se více líbí oblečení, které podtrhuje ženskost, ale není přehnaně vyzývavé,“ říká módní návrhářka.