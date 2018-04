Čtyřiadvacetihodinová chirurgie pacienty tolik netraumatizuje

16:29 , aktualizováno 16:29

Fakultní nemocnice v Motole nabízí svým pacientům novou službu - tzv. čtyřiadvacetihodinovou chirurgii. A co to vůbec je? Ráno přijdete na příjem, v poledne vás operují a když se vyspíte tak jdete domů. Čtyřiadavacetihodinových operací provedli v Motole už několik desítek. Paní Zapletalová z Prahy se v pražské motolské nemocnici podrobila operaci křečových žil a odpoledene byla z nemocnice propuštěna. Dříve by po obdobném zákroku strávila několik dalších dní na lůžku.