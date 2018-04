Čtyři způsoby, kterými lidé omlouvají svoji nadváhu

1. Založte si na OnaDnes.cz vlastní blog a do prvního příspěvku vložte svou aktuální fotografii celé postavy. Zapisujte do poloviny prosince, jak hubnete s námi, popisujte, v čem je váš problém, co vás naopak baví a jak vám jdou kila dolů.

2. Další možností, jak se zúčastnit soutěže, je poslat příběh i s fotografiemi před hubnutím a po něm na e-mail: zdravi@idnes.cz

3. Na závěr našeho seriálu Hubneme pro zdraví vybereme jednu z vás, která byla nejaktivnější a zároveň jí hubnutí nejvíce prospělo. Ta od Institutu kompliment získá víkendový wellness pobyt pro dvě osoby v luxusním wellness & spa hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích.

4. Kdybyste si na blogu nevěděly s něčím rady, napište nám blogona@idnes.cz.