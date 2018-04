Čtyři ze sta gymnazistek vzaly za sex peníze

Novinářům to řekla Eva Vaníčková z Centra preventivního lékařství. Řada mladých lidí podle Vaníčkové občasný komerční sex nevnímá jako prostituci. Neuvědomují si, že je to poznamená na celý život, dodala.

Čtvrtina dotázaných dívek si dovede představit, že pokud by se dostala do složité situace, mohla by ji případně řešit komerčním sexem. Stejnou možnost připustila třetina chlapců.

Každá čtvrtá dívka a každý šestý chlapec už dostali nabídku na sex za peníze. Deset procent dívek a pět procent chlapců bylo někdy v životě sexuálně zneužito. Nepříjemnou vzpomínku z dětství, která souvisí se sexem, má osmnáct procent dotázaných dívek a dvanáct procent chlapců.

Průzkum bude ještě v tomto školním roce pokračovat mezi studenty gymnázií v Chebu.

Rodiny dětí a mladistvých, kteří mají zkušenost se sexem za peníze, většinou ekonomicky nestrádají, ale často v nich dětem chybí emocionální podpora. Nejsou uspokojeny jejich sociální a duchovní potřeby. Děti si tento nedostatek kompenzují sexem, a zvyšují si tak i své sebevědomí.

Vaníčková předpokládá, že počet dětí a mladých lidí, kteří mají zkušenost s komerčním sexem, v posledních pěti letech vzrostl. Odhaduje, že komerční sex provozují v Česku pravděpodobně stovky dětí.

Policie podle ředitele odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Michala Mazla prokáže takové počínání zhruba desetině lidí, proti kterým vůbec bylo zahájeno trestní řízení.

Sex kvůli penězům i z nudy

Národní asociace amerických sociálních pracovníků uvádí, že v USA je mezi lidmi do osmnácti let jedno procento prostitutek a prostitutů. Studie švédských psychiatrů, které se zúčastnilo sedm tisíc mladých lidí, zjistila, že ve Švédsku jich je 1,4 procenta.

Ředitelka českého výboru UNICEF Pavla Gomba řekla, že situace v České republice se neliší od situace v jiných vyspělých zemích. Roste poptávka po dětské prostituci a nejrychleji se rozvíjí dětská pornografie.

Zakladatel sdružení Šance László Sümegh řekl, že počet mladých lidí, kteří "žijí na ulici a prodávají své mládí", se nesnižuje.

Mnozí rodiče řeknou patnáctiletým potomkům, že jsou dost velcí na to, aby se živili sami. Na ulici se však ocitají i mladí lidé z takzvaně dobrých rodin, protože rodiče na ně nemají čas. Bez rodinného zázemí se ve velkoměstě často dostávají k prostituci.