Čtyři z pěti dívek do 15 let si myslí, že jsou tlusté

Zatímco 17 procent lidí podle agentury Median přiznává, že většinu času se pokoušejí zhubnout, tři z pěti si něco takového nepřipouštějí. Nejčastěji si určitou míru obezity připisují muži ve věku od 35 do 44 let. Myslí si to o sobě 48 procent z nich. Po tomto období toto číslo postupně klesá.

U žen je to naopak. Počet těch, které si připadají tlusté, je ve věku 35 až 44 let nejnižší. Myslí si to o sobě 52 procent z nich. Po tomto období tento podíl postupně roste.

Česko patří podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) spolu se Slovenskem, Velkou Británií, Řeckem, Maďarskem a Lucemburskem do skupiny evropských zemí, kde trpí obezitou nebo nadváhou více než polovina dospělých obyvatel.