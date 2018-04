Bolesti se nebojím a na porod se naopak velmi těším, šokuje Květa

Květa a Jirka: Trable s odjezdem do porodnice

Květa si myslí, že miminku se bude chtít na svět dřív, ale to ji neodradí od toho, aby s rodinou vyrazila na gastrofestival na břehu Vltavy, který pořádá její kamarádka. „Zatím jsem u žádného porodu nebyla, oba své syny jsem rodila císařským řezem,“ prozrazuje Magda, kterou chce mít Květa u porodu.



Nastávající tatínek Jirka je rozhodnutím své ženy trochu překvapený (vypadá to, chtěl být u toho, když přijde na svět jeho druhé dítě), ale nijak moc neprotestuje a smíří se s Květinou volbou.

Možná i proto, že Magda neskrývá své nadšení z posledního partnera své kamarádky. „Je to její první chlap, co za něco stojí,“ nadšeně popisuje kamarádčina muže. „Dělá pro rodinu první poslední.“

Zanedlouho už Květa cítí, že jí tvrdne břicho, a nechce nic zanedbat. Chystá se proto v doprovodu Jirky a nejmladšího potomka do porodnice. „Ne, já se porodu nebojím, protože je to pro mě důvěrně známý,“ tvrdí. „Ani bolesti se nebojím. Já jsem takový divná.“ A popisuje svoji mantru, která jí už čtyřikrát pomohla zvládnout těžké chvíle na sále..



„Každá kontrakce nás posouvá dál ke konci porodu a k tomu miminku. K tomu, na co celou dobu čekám a co mě obohacuje. Takže já se naopak na porod velmi těším,“ oznamuje.



Odjezd z domova se ale trochu zdrží, a tak je dobře, že se nejedná o překotný porod. Květa totiž nemůže najít peněženku s doklady. „Jedem, nebudu je tam potřebovat,“ říká odhodlaně.

Čtyři v tom 4 sledujte ve středu od 21 hodin na ČT1.



Jenže Jirka prakticky oponuje, že občanku a průkazku pojištěnce po ní v porodnici určitě budou chtít. „Mám, jedeme,“ velí nakonec Květa, která prohledala celý byt.



Do porodnice ji přijímají, ale na porod to podle zdravotníků ještě není. Květa není moc nadšená, že tu bude jen sedět a čekat, ale pro jistotu už zavolá kamarádce Majdě, a ta si zařizuje odvoz a míří za ní. „Teď na mě doléhá nervozita,“ přiznává nakonec těhotná žena.



Lenka a Martin: Pohodička - maminka nerodí, ale maká

Lenka i v pokročilém stupni těhotenství stále chodí do práce. Dvouletý Dominik nastoupil do jesliček a celá rodina si zvyká na nový režim. Martin přitom uznává, že měli štěstí. Jesle jsou totiž v okolí jen jedny.

„Zamluvili jsme je, už když mu byly tři měsíce,“ vzpomíná. A ani tehdy ještě nebylo jisté, jestli bude místo.



Martin, který chodí jednou týdně do práce, má plán. Až bude na rodičovské s miminkem, Dominik bude chodit do jeslí, takže jedno dítě nebude pro babičku složité pohlídat. „A když to nepůjde, tak se práce nebude konat,“ směje se táta pohodář.



Lenka a Martin zatím na druhé dítě čekají.

V zaměstnání je oblíbený a jeho šéfová, je ráda, že ho neztratili úplně. Sama půjde brzy na mateřskou dovolenou, ale po půl roce ji doma zastoupí manžel. „Tak jsme se domluvili, že mu Martin dá nějaké rady jako zkušený otec,“ směje se manažerka.



Zuzana a Honza: Máme nejhodnější miminko na světě

Zuzka a Honza se sžívají s rodičovskou rolí, ale zároveň nezanedbávají své další aktivity. Například se chystají na tradiční hody, kde využijí i starý stylový kočárek, který opravil Zuzky tatínek.



Sympatická blondýnka sice nemá v obci kočárkovou partu, ale role maminky jí přijde překvapivě snadná. V pohodě je i Honza, který tvrdí, že mají ukázkové výstavní dítě, které celou noc spí.



„Mně se to zdá jednodušší, než jsem se toho děsila,“ směje se Zuzka. „Ona Zuzanka je taky strašně hodná a Honza mi pomáhá, jak to jde.“ Po zkušenosti s porodem by prý ještě dva porody v klidu zvládla. Což ale její muž neslyší zrovna rád.



„To nevím, s kým budeš mít ty děti,“ vtipkuje. „V tomto prostoru asi není, kam bych dala druhý dítě,“ souhlasí Zuzana, která žije s rodinou u manželovy maminky. „Tak uvidíme dle možností a dle náhody, protože s naším štěstím je možné všecko.“



Když se vydají do průvodu v krojích a s kočárkem, vzpomínají na nedávnou minulost. „Minulé hody, to jsme se ještě neznali,“ říká Zuzka, která byla tehdy v průvodu s chasou. „Dali jsme si schůzku, po ní další schůzku, no a pak už byla Zuzanka,“ směje se Honza.



Andrea a Jakub: Byla to fuška, ale Kubík je na světě

Andrea s Kubou sice mají obavy, aby je porod nezaskočil, protože starší Agátka si na svět hodně pospíšila, ale ještě si užívají poslední těhotenské focení. Nakonec je však Andrea druhou ze Čtyř v tom, kdo bude rodit.

Andree a Jakubovi se narodil syn Kubíček, který měřil 51 centimetrů a vážil 4300 gramů.

Vše se ale stíhá, i když nemíří do porodnice ve městě, kde žijí. Je ubytovaná v nadstandardním pokoji a spolu s ní bude porodu její kamarádka Lucka, která zpočátku také zaskočí jako kameramanka, protože televizní štáb se zasekne v hustém provozu.



„Tak jsem na sále, jsem otevřená asi na sedm prstů, větší bolesti mám asi hodinku,“ komentuje statečná Andrea dění. Ale porodu se docela děsí, hmotnost miminka totiž lékaři odhadují na bezmála čtyři a půl kila. „Trošku se bojím, ale to zvládnu,“ slibuje.

Po náročném porodu, který Jakub protrpí kousek od porodního sálu se slzami v očích a rukama na uších, je na světě Kubíček. Kluk jako buk měří 51 centimetrů a váží 4300 gramů. „Bylo to pro mě hrozný, jsem rád, že už to má za sebou,“ přiznává novopečený otec.