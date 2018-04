Lesbicky orientovaná Kristýna je na syna sama, ale ničeho nelituje

Kristýna se živí jako fotografka a žije sama v bytě v Praze, společnost jí donedávna dělali dva psi a kočky. Před pár měsíci k nim přibyl ještě syn Eliáš. A občas také štáb dokumentu Čtyři v tom II, ve kterém Kristýna účinkuje.





Sympatická Kristýna měla složité dětství, protože s bratrem musela sledovat otcovy fyzické a psychické útoky na matku. Když po několika letech utrpení získala Kristýnina matka odvahu k opuštění manžela, uchýlila se za svým otcem do menšího města v jižních Čechách. Dědeček si tam jako koníček na důchod pořídil trafiku, spolu s dcerou pak vybudoval koloniál, vzpomíná Kristýna na první roky zaslouženého rodinného klidu.



Dědeček jí byl vzorem

Dědeček byl pro Kristýnu velkou životní oporou a vzorem, zřejmě jediným mužem v životě, na které se mohla spolehnout za každých okolností. Matka se musela sama postarat o finanční zajištění sebe a dvou dětí, a trávila proto hodně času v práci, což ji s Kristýnou odcizilo. Postupně se snaží najít si k sobě cestu zpátky, ale dodnes ji chápe spíš jako kamarádku.

Dědečkova smrt v loňském roce Kristýnu velmi silně zasáhla. Ve snaze přijít na jiné myšlenky se vydala za nepříliš blízkým kamarádem sledovat horor: "Potřebovala jsem být s někým, kdo se mě furt nebude ptát, jak mi je," vysvětluje své pohnutky mladá žena. Několik skleniček jamajského rumu přispělo k tomu, že večer skončil opravdu nečekaně. I když Kristýnu muži za normálních okolností nepřitahují, v touze po lidském doteku a něžnosti se s kamarádem pomilovala. Výsledkem byl pozitivní těhotenský test.



Kristýna se tak ocitla v paradoxní situaci - mnoho lesbicky orientovaných žen zoufale touží po dětech, ale nepodaří se jim sehnat potencionálního otce. Ona přitom o těhotenství ještě ani neuvažovala. Rozhodla se ale o dítě se postarat, i když o něj nebude otec jevit zájem. "Po zvážení všech pro a proti jsem vyhodnotila, že mám co svému dítěti nabídnout, a tak jsem přijala roli matky, která mi byla do života seslána," říká k tomu dnes.



Až komicky důkladná příprava

Svědomitě se proto na mateřství připravovala již během těhotenství, neváhala si třeba sama stlouct přebalovací pult, natrénovat si koupání miminka na plyšácích zabalených v igelitu anebo vyzkoušet jízdu s kočárkem v MHD.



Dnes šestiměsíční Eliáš začíná ochutnávat příkrmy a se smečkou domácích zvířat se také dobře sžil. "Kočky dovolují Eliášovi rochnit se bosky v kožíšku a psice si zase nechávají dělat kompletní prohlídku u ORL. Ta nejmladší mě dokonce kontroluje při přebalování a koupání a v noci ho chodí taky do postýlky očíhnout, jestli nám ho někdo neukradl," směje se optimistická hnědovláska.



Kristýna se rozhodla se synem zůstat na mateřské dovolené a věnovat se mu naplno. Nemá ani nikoho na občasné pohlídání nebo pomoc s domácností, její matka totiž stále žije v jižních Čechách. Za běžného provozu vše zvládne obstarat sama, nedávná nemoc ale znamenala, že stále ještě dohání několikadenní výpadek v žehlení. Jinak si ale se synem užívá každodenní rutinu jako procházky, předčítání a koupání, brzy se s ním chystá na kurz plavání miminek.



Role matky ženy spojuje

Podle Kristýny není ve chvíli, kdy máte v ruce dítě, sexuální orientace vůbec důležitá, tehdy jste pouze žena a máma. Proto se rozhodla, že podstoupí proceduru darování vajíčka, aby tento pocit pomohla dát i ženám, kterým v něm brání zdravotní obtíže. A jak Kristýnu mateřství změnilo?



"Nedokážu být v dostatečném nadhledu, abych se ubránila nějakému klišé. Hlavní, co je jiné, je ten pocit štěstí, už se z něj vytrácí sobeckost. Užívám si maličkosti, úsměvy, brblání, co slyším ráno z postýlky, pocit úlevy, když teploměr neukáže moc. Stále žiju s láskou a mírem v duši. A to nezmění ani negativní komentáře na dokument. Diváci jsou sice v roli poroty, ale soudcem sobě zůstanu vždy jen já," dodává šťastná matka.