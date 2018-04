Bára je matka dřív než maturantka, musela s manželem rychle dospět

Bára s Mílou se potkali chvíli poté, co se Bára v šestnácti letech odstěhovala od matky a její nové rodiny za otcem do Mostu. Hned při první cestě na gymnázium v Duchcově se seznámila s veselým Mílou, který chodil na průmyslovku.



Oba se do sebe hned zakoukali, jiskření si ostatně můžete mezi Bárou a Mílou všimnout i dnes. Po dvou letech vztahu se proto rozhodli vyzkoušet si společné bydlení. Míla mezitím dokončil průmyslovku a začal pracovat jako obchodní zástupce, takže mohl financovat chod domácnosti.



První opravdu vážná zkouška vztahu ale přišla až s Bářiným nečekaným těhotenstvím, které je zpočátku vyplašilo. I když již společně žili v pronajatém bytě, stále jsou ještě trochu dětmi, což ilustruje třeba Mílova sbírka panáčků z lega, se kterými si před narozením syna hrál. Nyní jí prý odložil, ale doufá, že za pár let se s ní vyblbne i s malým Jakubem.



VIDEO: Čtyři v tom - stavebnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladý pár se nemohl příliš spoléhat ani na výpomoc svých rodičů: "Moji rodiče mají sami malé děti a má mamka bydlí poměrně daleko. Kvůli postiženému bráškovi zase Mílova mamka nemá čas nám pomáhat ještě s Kubou. Ale naše babičky fungují i jako prababičky. Mílova babička je jediná, která si občas bere Kubu ven v kočárku, mimochodem dost mi tím pomáhá. Za babičkami z mé strany dojíždíme autem, a fungují tak, jak to má být - všelijak rozmazlují svého pravnuka," vysvětluje Bára.

Bára si ale neprožila příliš příjemné těhotenství, bylo rizikové a jeho velkou část musela strávit v posteli nebo přímo v nemocnici. To jí narušilo školní docházku a zkomplikovalo ukončení již třetího ročníku. Bára to však se studiem nevzdává.



"Myslím si, že to v rámci možností zvládám dobře. Jednou týdně chodím do školy na zkoušky, letos budu snad úspěšně maturovat. Chtěla bych pak pokračovat v dálkovém studiu na vysoké škole v oboru biologie. Ale nejspíš si dám s vysokou školou rok odklad. Teď si někdo řekne, že jak jednou skončím ve škole, že už se nevrátím, ale u mě je to jinak, opravdu hodlám ve studiu do budoucna dále pokračovat," slibuje Bára zejména svým rodičům.



VIDEO: Čtyři v tom - matematika Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aby dokázali všem, že to s vlastní rodinou myslí vážně, ještě před porodem se Bára s Mílou narychlo vzali. Částečně i kvůli Mílově konzervativní rodině, zároveň ale i proto, aby zahájili svůj vlastní dospělý život, kde si pravidla určují oni sami. To si potvrdili i pořízením pejska, který byl Mílovi jako malému klukovi doma odepírán.



Čtyři v tom II Sledujte osudy čtyř žen, jejich těhotenství a porodů v neděli ve 20 hodin na ČT.



I když se Bára s Mílou mohou zdát trochu lehkomyslní, během natáčení do pořadu Čtyři v tom ušli velký kus cesty. "Už manželství nás více spojilo a začali jsme více uvažovat nad tím, co děláme. S příchodem Jakoubka na svět jsme myslím oba rychle dospěli. Bylo potřeba se rychle přizpůsobit tomu, že já jsem máma a Míla táta. Ze začátku to bylo velice těžké, ale díky vzájemné opoře jsme to zvládli," bilancuje Bára nad uplynulým těhotenstvím a prvními měsíci života Jakuba.

A ani komplikace v těhotenství ani stres s malým miminkem je neodradil od touhy po větší rodině. "Chtěli bychom dvě děti, pokud druhé dítě bude holčička. Pakliže druhé dítě bude zase kluk, tak chceme třetí dítě a snad už teda holčičku. A kdyby ani to nevyšlo tak budeme rádi za tři chlapáky," směje se Bára s Mílou, kterým ani rodičovství a nedostatek spánku neubrali na veselém přístupu k životu.