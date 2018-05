Čtyři v tom: Dětí se nebojte, vzkazují tátové a shánějí kbelík na nervy

Lenka a Martin

Jizva po císařském řezu se Lence už zahojila, dcera Nicolka prospívá a její maminka se zanedlouho chystá do práce. S Martinem se dohodli, že na rodičovské zůstane on. „Po mateřské ještě nastoupím řádnou dovolenou, abych Martinovi předala péči o malou a pomohla mu, než se vrátím na plný úvazek.“

V den, kdy se na miminko své šéfové přijdou podívat kolegyně z práce, jsou rodiče unavení. „Na dnešek od dvou hodin nespala, až ráno chvíli v kočárku,“ vysvětlují rodiče a Lenka dodává, že občas s Martinem žertují, že měli místo starostí s dítětem raději odjet do Austrálie, jak původně plánovali.

Lenčiny kolegyně se svěřují, že si neumí představit, že by s dětmi doma zůstali jejich manželé. „Bojím se, že by to nezvládl, trnula bych hrůzou v práci a nepracovala bych,“ říká jedna z nich. Druhá by dnes nebyla proti, ale v době, kdy měla malé děti, si je hodně užila. „A navíc můj muž není typ člověka, který by se dokázal o miminko postarat. Chlapi obecně mají rádi svůj klid a svobodu,“ říká.

Lenčini šéfové se ji rozhodli povýšit. Slíbili, že jí pomohou s péčí o obě děti a mladá maminka nabídku přijala. „Váhala jsem, jak zvládnu tak vysoký post skloubit s rodinou a rozhodla jsem se to zkusit. Mým cílem je, abych byla denně v půl šesté, v šest doma. Rozhodně ne později.“

„Na jednu stranu jsem rád,“ svěřil se Martin, který skončil v práci a je doma s oběma dětmi. „Ale na druhou se bojím, že Lenka bude mít víc povinností a nebude moc doma.“

Být na rodičovské, podle něj rozhodně není dovolená. „Když někam píšu, tak dávám slovo dovolená do uvozovek. Nemám už tolik volného času jako dřív, kdy jsem si něco vzpomněl a šel to hned dělat. Teď už musím myslet na všechny. Otcovství mi dalo radost z dětí a cítím, že i můj čas je naplněný.“