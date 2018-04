Čtyři v tom: Květě došel humor, Jirka plakal a Andrea měla strach

Květa si kromě Jirky přeje u porodu i kamarádku Magdu. Po první noci v porodnici byla zklamaná. Šlo jen o poslíčky, rodit ještě nezačala. Primářka odhaduje, že si ještě dva dny počká. Ukázalo se, že měla pravdu. Za dva dny je Květa znovu v porodnici, a když se kontrakce opakují po čtyřech minutách, vypadá to, že porod opravdu začíná. Přijíždí Magda i Jirka.

„Po tom, co vám odtekla plodová voda, se vám buď během dneška rozeběhne porod sám, anebo vám ho zítra začneme vyvolávat pomocí infuze s oxytocinem,“ vysvětluje primářka. Brzy se ukáže, že nastupuje první doba porodní.

Květa i její doprovod vtipkují do poslední chvíle, ale když jde do tuhého, nemá už na vtipy náladu ani sílu. Opravdu trpí a Jirkovi teče po tváři slza. Netrvá to dlouho a v 10:17 se narodí chlapeček. „I malá miminka dají zabrat. Bolí to stejně, jako kdyby měl pět kilo,“ říká už klidná Květa.