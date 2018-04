Pediatrička Kateřina ráda plánuje, problémy s plodností ji ale zaskočily

Dětská lékařka ze Zlínska se stala matkou ve svých dvaatřiceti letech, i když to původně plánovala o něco dříve. Ne všechno se ale dá v životě nalajnovat. Kateřina je jednou z protagonistek třetí řady oblíbeného dokumentárního seriálu České televize Čtyři v tom.



„S Radovanem jsme se seznámili přes internet. Zjistili jsme, že jsme oba z dvojčat, oba právě studujeme v Praze, oba pocházíme ze Zlínska a oba se tam po dostudování chceme vracet. Když jsem se s ním poprvé potkala, věděla jsem, že je to ten pravý,“ vzpomíná na osudovou lásku se svým manželem - stavebním inženýrem z Valašska. Jenže chvíli po svatbě přišla pracovní nabídka z Německa a oba se rozhodli, že by bylo škoda ji nevyužít. A otěhotnět při vztahu na dálku není jen tak.



Vztah na dálku a těhotenství nešly dohromady

„Tak hlavní problém byl v tom, že jsme s Radkem oba pracovali v jiném státě. Sice jsme spolu komunikovali přes Skype, ale pokud jsme se chtěli vidět naživo, musel si jeden z nás vzít dovolenou a absolvovat vzdálenost přes 700 km. A když se to přece jen podařilo skloubit a vše se zdálo ideální, těhotenství nepřicházelo. Brala jsem to jako varování osudu za to, že jsme těhotenství tak dlouho odkládali,“ svěřuje se dvaatřicetiletá bruneta.



Jako dětská lékařka na ambulanci v německé nemocnici ale při prvních pochybnostech o své plodnosti neváhala, a udělala si po pár měsících ze zvědavosti sono. Našla si cystu na vaječníku.



Diagnóza: endometrióza

„Díky profesi vím, co všechno by to mohlo znamenat, a tak mě nikdo nemusel přesvědčovat o operaci, která nakonec i odhalila pravděpodobnou příčinu momentální neplodnosti - endometriózu. Její ložiska byla odstraněna, a i když je prakticky nemožné ihned po této operaci otěhotnět, neexistovala pro mě v tu dobu s Radkem jiná možnost. Kolegové z gynekologie mi dali šanci tři měsíce, než bych musela začít brát hormonální léčbu, abych někdy v budoucnu vůbec měla možnost otěhotnět. No a během těch tří měsíců se to jako zázrakem opravdu podařilo,“ vzpomíná Kateřina.



Již po několika minutách hovoru je jasné, že Kateřina drží vládu nad domácím krbem pevně v rukách, Radovan je ale s chodem věcí evidentně spokojený. Oba mají rádi čistou a upravenou domácnost a nejrůznější domácí pravidla a zvyklosti jsou pro ně přirozeností. Oba dva také zastávají tradiční rozdělení domácích rolí a prací, ale vzájemně se respektují a skvěle fungují jako pár.



Stavbu vysněného domu na krásném pozemku v Radovanově rodišti financovala především Kateřina svou prací v Německu, její manžel pak na stavbě neúnavně pracoval ve svém volném čase a o svátcích. Pár měsíců před porodem se pak Kateřina vrátila na Moravu a společně s manželem bydlí se svými rodiči.



Již během studií začala Kateřina plánovat, jak by měl vypadat její ideální dům. „S prvními nákresy jsem začala už v roce 2008 a plány pak postupně upravovala podle toho, co se mi kde zalíbilo, nebo mi přišlo zajímavé. Jsem nakonec ráda, že se stavba uskutečnila až teď, protože spousta skvělých inspirací přišla právě až nyní, v tom finálním období,“ říká sebevědomá tmavovláska.



Namísto skluzavky hák na divočáka

A připouští, že některé nápady se jí nepodařilo realizovat - přála si mít okolo točitých schodů z patra skluzavku pro děti, aby se k snídani mohly klouzat jako Jája a Pája. Na druhou stranu různé vychytávky přibyly - třeba hák na pověšení divočáka, protože Radovan je aktivní myslivec.



Prostorný dům s okouzlujícím výhledem se nakonec páru podaří nachystat těsně před Kateřininým porodem syna Matýska. Kateřina ale se svými plány a sny ještě zdaleka neskončila: „Největší dar pro dítě je dát mu sourozence. Oba s Radkem jsme zvyklí své zážitky celý život sdílet a už teď nám přijde líto, o co Matýsek přichází. Snad se poštěstí a budu rodit už v příštím roce. Určitě bychom byli moc rádi za dvojčata.“

