Eva se na dvojčata těšila i přes nejisté vyhlídky do budoucnosti

Eva si prožila krušné chvíle již při těhotenství s dnes sedmiletým Vítkem. Jeho tatínek se s ní rozešel a na přípravu a výchovu potomka byla sama. „S nastalou situací jsem se vyrovnala poměrně rychle - velmi jsem se těšila na dítě a hledala jsem v tom pozitiva. Nejistotou a tím, že budu s dítětem sama, jsem se snažila netrápit. A určitě jsem v sobě měla naději, že dlouho nezůstaneme sami,“ vzpomíná dnes Eva na své první těhotenství.

Štěstí napodruhé

Již tehdy potkala na internetu na chatu staršího Vaška, se kterým si začali povídat o oblíbených filmech. Vašek Evu s Vítkem dokonce dovezl domů z porodnice, ale do role nevlastního tatínka se příliš nehrnul. „Na nějakou dobu se pak stáhnul z programu,“ popsala Eva v dokumentárním seriálu Čtyři v tom 3. Motivem třetí řady seriálu české televize je právě hledání štěstí na druhý pokus.



Péči o Vítka i finanční zabezpečení rodiny zvládala díky práci na částečný úvazek a velké pomoci maminky i výpomoci tety. Ani vyhlídky na zodpovědnost za cizí dítě nakonec Vaškovu náklonnost k Evě nepokazily. Definitivně se dali dohromady kolem Vítkových druhých narozenin a ten nyní chápe Vaška jako svého tátu a také ho tak oslovuje.

I když má Vašek již dvě dospělé dcery, otcovství v šedesáti si podle svých slov užívá a dětem se také více věnuje. Kromě Vítka k nim přibyla ještě dvouletá Leontýnka a nakonec i dvojčátka. „Vašek do naší rodiny vplul tak nějak přirozeně, možná i tím, že mi matka do vztahů nikdy moc nemluvila,“ myslí si usměvavá Eva.



Málo místa? Aspoň jsme si blízko

Dvojčata Ema a Ela se narodila císařským řezem poté, co byla Evě v závěru těhotenství diagnostikována těhotenská cholestáza. To je porucha produkce a činnosti žlučových kyselin, které se pak v nadměrném množstvím vyskytují v krvi těhotné a projevují se zejména svěděním. Nemoc je nebezpečná pro nenarozený plod, kterému hrozí předčasný porod a smrt, u matky po porodu většinou samovolně odezní. Ema a Ela se k Evině a Vaškovu štěstí narodily zdravé, i když byly teprve v 36. týdnu.



„Emičku umístili do inkubátoru na intermediární oddělení, kde pracuje i Vaškova neteř, která jí stihla převzít a ubytovat. Elinka byla větší a hned po převozu z JIP na pokoj jsem ji měla u sebe,“ popisuje náročné období po porodu Eva. V porodnici strávila dvacet dnů, dokud lékaři nesvolili s propuštěním miminek, která mezitím zvládla dosáhnout hranice dvou kil.



Čekání na přibírání dětí v porodnici Evě radost ale nedělalo. „Byla jsem šílená steskem po manželovi i dětech,“ vzpomíná na těžké chvilky na oddělení šestinedělí čtyřnásobná matka. Uvažovala s manželem i o podepsání reversu, mimo jiné i kvůli necitlivému přístupu jedné z lékařek. K tomu ale nakonec nedošlo a lékaři propustili Evu i s dvojčaty do domácí péče.



Celkem početná rodina se umí uskromnit. Žijí společně v malém domečku nedaleko Prahy, kde si Eva musela vystačit s elektrickou dvouplotýnkou a stísněnými podmínkami. Domeček se sice nezvětšil, ale Vašek udělal Evě radost namontováním plynového vařiče, aby byla příprava jídla pro šest osob pohodlnější.



Když bude nejůř, budeme se střídat o taxíka

Eva je přesvědčená o tom, že děti vnímají zejména rodinnou pohodu a příjemnou atmosféru, a ne velikost nebo omšelost domku. „Prozatím jsme se poskládali moc pěkně, lépe než jsme čekali. Nepořádek se sice hůře schová v malém prostoru a kutalející se miminka občas překračujeme, ale aspoň jsme si všichni nablízku,“ usmívá se Eva, která dokáže na každé situaci najít pozitivní stránku.

Dojalo mě to Dokument Čtyři v tom vyvolal řadu emocí také na portálu eMimino.cz.

Vaškova práce osvětlovače u filmu není zárukou pravidelného příjmu. Proto občas vyjíždí do pražských ulic jako taxikář. Ve svých šedesáti letech podle svých slov péči o finance rodiny i děti fyzicky zvládá, jak dlouho to tak ale bude? „Já si uvědomuji, že vzhledem k našemu věkovému rozdílu to budu jednou já, kdo bude tuhle rodinu živit,“ přiznává Eva na rovinu při dotazování na budoucnost.

Ráda by se vrátila do zaměstnání, ale ještě více ji láká možnost vlastního podnikání: „Se čtyřmi dětmi nejsem pro zaměstnavatele zrovna terno. A když bude nejhůř, můžeme se s manželem střídat o taxíka,“ žertuje sympatická blondýnka.