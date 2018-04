Čtyři polévky, které vás vyléčí z kocoviny i z nachlazení

Když jsme hledali do naší rubriky zdroj receptů i chytrých kulinářských vychytávek, našli jsme v Daně Obermajerové hotový poklad. Nejenom že vyučuje budoucí kuchaře ve škole hotelnictví a gastronomie hotelu Internacional, ale je i zaměstnanou manželkou a maminkou dvou dcer, dvanáctileté a čtrnáctileté. Takže svá jídla nejdřív otestuje na rodině a veskutečném všednodenním provozu. Díky Daně budou recepty v ONĚ skrz naskrz praktické a hlavně dobré!

Kyselá mléčná polévka s krupkami a brambory (40 min)

PRO 4 OSOBY

1 l vody

2 hrsti trhaných krupek

sůl

1 cibule, rozpůlená

4 oloupané brambory,

nakrájené na kostičky

1 lžička drceného kmínu

250 ml kysané smetany

nebo kyselého mléka

hrst nasekané zelené petrželky

Krupky spaříme v cedníku vroucí vodou, necháme okapat. Do hrnce nalijeme vodu, osolíme, přidáme cibuli, krupky a uvedeme do varu. Vaříme asi půl hodiny, až jsou krupky skoro

měkké. Přidáme brambory nakrájené na kostičky, drcený kmín a uvaříme do měkka. Nakonec vmícháme kysanou smetanu nebo kyselé mléko, necháme přejít varem, dosolíme a podáváme posypané petrželovou natí.

Slepičí polévka s domácími nudlemi (3,5 hodiny)

PRO 4 OSOBY

1/2 větší slepice nebo 1 menší

1,5 l vody

1 cibule se slupkou, omytá

a rozpůlená

250 g kořenové zeleniny

(mrkev, celer, petržel )

1 menší pórek

1 stonek řapíkatého celeru

kousek čerstvého zázvoru

3 oloupané stroužky česneku

8 kuliček celého pepře

sůl

hrst omyté nasekané pažitky

Na nudle:

100 g hrubé mouky

1 vejce

1 lžička rozpuštěného másla

trochu hladké mouky

na vyválení těsta

sůl a voda na uvaření nudlí

Předem upozorňujeme, že tohle je recept pro poctivky. V časové nouzi nahraďte domácí nudle kupovanými a bujón připravte z kostky.

Slepici omyjeme ve studené vodě, případně zbavíme zbytků peří, vložíme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Osolíme, přidáme celý pepř, kousek oloupaného zázvoru, cibuli, česnek a uvedeme do varu. Ztlumíme plamen a vaříme mírným varem asi 3 hodiny, až je slepice téměř měkká. Během varu sbíráme z povrchu pěnu.

Mezitím si připravíme domácí nudle. Na vále uděláme do mouky důlek, přidáme vejce a máslo a důkladně zpracujeme v hladké vláčné těsto, zabalíme do fólie a necháme asi 20 minut odpočinout. Potom ho na lehce pomoučeném vále vyválíme na průsvitnou placku. Přendáme na čistou utěrku a necháme asi půl hodiny oschnout. Z placky nakrájíme stejně široké pruhy, podle toho, jak chceme mít nudle dlouhé. Poskládáme je na sebe a nakrájíme napříč na tenké vlasové nudličky. Necháme je chvíli na vále proschnout a pak je uvaříme ve vroucí osolené vodě. Trvá to asi 2–3 minuty, dokud nevyplavou na povrch. Nudle scedíme a uchováme v troše vody nebo vývaru, než je vložíme do hotové polévky.

Když je slepice téměř měkká, přidáme k ní překrájenou, omytou a očištěnou kořenovou

zeleninu, řapíkatý celer a pórek a dovaříme do měkka. Hotovou polévku přecedíme, maso

zbavíme kůže a kostí a nakrájíme na menší kousky a vložíme zpět do vývaru s nudlemi

a kořenovou zeleninou. Dosolíme a podáváme posypané nasekanou pažitkou.

Bujon s vejcem (3,5 hodiny)

PRO 4 OSOBY

1,5 l vody

sůl

500 g předního hovězího masa

500 g zadního hovězího masa

200 g kořenové zeleniny

(mrkev, celer, petržel)

2 cibule se slupkou, omyté

a přepůlené

1 pórek

2 hřebíčky

2 rajčata

2 bobkové listy

1 snítka čerstvého tymiánu

1 menší svazek petrželky

50 g kuřecích jater

špetka šafránu

5 kuliček celého pepře

mletý pepř na dochucení

4 žloutky

trochu omyté a nasekané petrželky

Maso a všechnu zeleninu omyjeme pod tekoucí studenou vodou a zeleninu očistíme, rajčata a kořenovou zeleninu přepůlíme. Mrkev, celer a petržel nasucho na pánvi chvíli opečeme. Do studené osolené vody vložíme maso, pórek, cibuli s napíchanými hřebíčky, rajčata, bobkový list, tymián, šafrán a opečenou kořenovou zeleninu. Uvedeme k varu, ztlumíme plamen

a vaříme mírným varem asi 3 hodiny. Během vaření sbíráme tmavou pěnu a přiléváme studenou vodu tak, aby polévky neubývalo.

Kuřecí játra pokrájíme, krátce spaříme vařící vodou a vložíme do vývaru. Vaříme dále ještě asi 30 minut. Vývar přecedíme přes jemný cedník, dosolíme a dopepříme podle chuti a z povrchu sebereme tuk. Do polévkových šálků nalijeme vroucí vývar a do každého vložíme pečlivě oddělený žloutek společně s petrželovou natí.

Rychlá česneková polévka se sýrem (15 minut)

PRO 4 OSOBY

1,5 masového vývaru nebo vody

12 prolisovaných stroužků česneku

sůl, mletý pepř

hrst sušené majoránky

2 lžičky vyškvařeného vepřového sádla

vegeta na dochucení

100 g nahrubo nastrouhaného sýra

typu ementál

4 krajíce tmavého chleba

Vývar nebo vodu uvedeme k varu. Mezitím utřeme česnek se solí, pepřem a majoránkou a rozdělíme rovnoměrně do čtyř polévkových šálků nebo vložíme do servírovací polévkové mísy. Přidáme sádlo a vše zalijeme vroucí vodou nebo vývarem. Podle potřeby dochutíme solí, pepřem nebo vegetou a jednotlivé porce posypeme strouhaným sýrem. Podáváme s chlebem opečeným pod grilem nebo v topinkovači.

Zničit kocovinu! Ráno po flámu čelíme třem obtížím: naše tělo je dehydrované, prožívá nervový šok (odeznívá alkohol, nervová droga) a okradli jsme ho o minerály a vitaminy z jeho zásob. Kromě polévek je vhodným řešením i lák z kyselých okurek, pomerančový džus nebo kola. A kdo dává< přednost lékům, ať zkusí Anti Ethanol 07, Samaritan nebo proslulý Alka-Seltzer.