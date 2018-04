Čtyři pilíře zdravých zubů

Pilíř první: Pravidelné návštěvy zubního lékaře

Každý pojištěnec má nárok na 2 preventivní prohlídky u svého zubního lékaře za rok. Tyto prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Absolvovat prohlídku by měl i člověk, který nemá žádné obtíže, neboť platí, že řada onemocnění (ačkoliv se neprojevuje bolestivými příznaky) už může probíhat.

Děti by měly se svými rodiči navštěvovat zubního lékaře již od období prořezávání mléčných zoubků. Ordinace by měli pravidelně navštěvovat i pacienti s tzv. "třetím chrupem", tedy lidé se snímatelnými zubními náhradami.

Pilíř druhý: Pravidelná a správná ústní hygiena

Výše jmenované choroby jsou chorobami tzv. zubního povlaku a úkolem ústní hygieny je jeho pravidelné odstraňování. Dnes již není problém obstarat prakticky jakoukoliv pomůcku ústní hygieny.

Mezi základní rozhodně patří správný zubní kartáček a zubní nit, označovaná někdy anglickým slůvkem floss (její používání se proto nazývá "flossování"). O způsobu správné techniky čištění by se měl pacient dozvědět od svého stomatologa, dentální hygienistky nebo třeba i ve specializované prodejně dentálních potřeb.

S dětmi do předškolního věku by si měli zuby čistit rodiče. Ústní hygienu je třeba provádět alespoň dvakrát denně, a to po jídle.

Pilíř třetí: Fluoridy

Jejich pozitivní efekt pro prevenci zubního kazu je znám již přes sto let. Mají význam v prevenci u dospělých, ale zásadní roli hrají hlavně u dětí. Užití fluoridů je dvojí - tzv. systémové a lokální.

V prvním případě dítě tabletu fluoridu spolkne a látka se pak vstřebává a působí působí především na zuby dosud neprořezané. V případě druhém, tedy při lokálním užití, působí fluor přímo v ústech a zabudovává se do tvrdých zubních tkání, především skloviny. Ideální je kombinace obojího.

Rodiče by však měli každé jiné užívání fluorových preparátů konzultovat se stomatologem a pediatrem.

Pilíř poslední: Správná výživa

Obecná pravidla zdravé výživy - vyvážená strava s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, vitaminů, minerálů atd. - jsou platná a stejně přínosná i pro oblast ústního zdraví.

V tomto ohledu je nutné upozornit na kyselé nápoje, které podporují vznik zubního kazu. Pokud jde o cukrovinky, ty není nutné ze stravy úplně vyřadit, jejich konzumace by však neměla být příliš častá a ihned po ní by vždy mělo následovat čištění zubů, nejlépe s účinkem fluoridů. Rozhodně ale platí zásada nejíst sladké a kyselé večer a na noc ! Mýtus o "zdravém jablíčku" před spaním je dnes zcela přežitý.