Zima pleti nesvědčí. Čtyři chytré kroky ji pomůžou vrátit do formy

Příliš mnoho přípravků může pleť zbytečně zatížit, existuje ale jeden, který by do své kosmetické rutiny měl zařadit...

Každá z nás může mít dokonale čistou pleť. Stačí čtvrt hodiny denně

O odličování a čištění pleti už toho bylo napsáno tolik, že by to vydalo na nekonečnou sérii románů. Bestsellery by to...