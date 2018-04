Čtyři kroky, které zatočí s celulitidou

1. Začněte sprchou

Svůj program proti celulitidě začněte při večerní a ranní hygieně. Nestojí to ani moc času navíc. K vypnutí pokožky je třeba rozproudit krevní oběh, a proto si dejte střídavě teplou a pak studenou sprchu. Masírujte problematické partie ve směru hodinových ručiček a nohy pak vždy od kotníků ke stehnům a hýždím. Sprchové gely s masážními zrníčky vyhladí zhrublý povrch a přírodní výtažky v nich vypnou pleť.

2. Krémy, které fungují

Do vyhlazené a prokrvené pokožky vmasírujte krém proti celulitidě.

Na stehnech pracujte oběma rukama najednou. Jednou napněte pokožku a druhou dlaní vetřete krém či gel. Začněte nad kolenem a pokračujte směrem vzhůru. Do hýždí vmasírujte krém opět směrem zdola nahoru a přitom pokožku jemně "poštipujte". Na břichu pracujte stejně a ve směru hodinových ručiček. Navíc si přidejte denní, aspoň hodinovou chůzi. Vybíhejte schody nebo jezděte na kole.

3. Přidejte něco navíc

Na vznik celulitidy má vliv špatná životospráva, nedostatečný pitný režim, kouření nebo stres. Svůj podíl má i sedavé zaměstnání a málo pohybu – to všechno zpomaluje lymfatický oběh a způsobuje ochabování podkožního vaziva. Problém pomerančové kůže je spojený také s hladinou hormonů v krvi. S pomocí drobných změn ve stravování (zapomeňte na uzeniny a tučná jídla z fast foodu), dostatku tekutin (alespoň 2,5 litru denně) a pravidelného příjmu vitaminu C bude výsledek brzy patrný. Do svého programu zařaďte i kvalitní přírodní přípravky, které mají detoxikační a odvodňovací účinky.

4. Pomoc odborníků

Jestliže chcete urychlit boj s tukovými polštářky, vyzkoušejte lymfomasáž. Musíte ale zajít za specialistou a výsledek bude patrný až po deseti návštěvách. Masáž vás zbaví tuků a přebytečné vody. Úplnou novinkou je terapie ultrazvukem. Ten rozpustí tuky v tkáni a následná lymfodrenáž je pak odvede z těla. Funkční je také metoda cvičení ve vakuových vanách.

Lymfomasáž – masáž kruhovými a spirálovitými hmaty rozproudí lymfu. Ruční lymfomasáž: www.linebody.cz

Ultrazvuk – nová metoda rozbourání tukových zásob a jejich odplavení.

Ultrazvukový přístroj US2A: www.salonkorunka.cz

Hypoxi metoda – cvičení ve vakuu zvyšuje teplotu v partiích, ve kterých chcete zhubnout a odstranit celulitidu.

Hypoxitriner: www.snella.cz