Čtyři kroky, jak mít krásné nohy do sandálků

Vždyť také v uzavřených zimních kozačkách a jarních polobotkách dostala minulého půl roku neustále utlačovaná kůže na chodidlech pořádně zabrat.

A teď nám vrací nezájem o ni nejrůznějšími onemocněními. Na patách se drží zrohovatělá kůže, která praská, a paty bolí při každém došlápnutí. Otlaky na kloubech také na hezkém dojmu z módních bot nepřidají a nesprávně ošetřované nehty ani za nejtmavším lakem neschováte.

Nejsou-li vaše potíže takového rázu, že musíte vyhledat lékaře nebo zajít do salonu pro profesionální pomoc, zvládnete ošetřit svoje nohy vhodnými přípravky při domácí péči. Do léta to ještě stihnete. Stačí jen málo.

Čtyři správné kroky a můžete si bezstarostně vyšlápnout za novými zážitky v hezkém počasí.

JAK NA TO

Krok první:

Dopřejte unaveným nohám příjemnou koupel v teplé lázni ze soli a bylinek. Za 20 minut zrohovatělá kůže změkne.

Krok druhý:

Pomocí hoblíku, rašple, pilníku či pemzy a vyváženého masážního pohybu s přiměřeným tlakem na postiženou kůži, klouby a kostní výčnělky odstraňte zhrublou kůži a otlaky.

Krok třetí:

Chodidla a prsty pak jemně promasírujte výživným krémem a navlékněte si bavlněné ponožky nebo nohy zabalte na chvilku do froté ručníku.

Krok čtvrtý:

Při úpravě nehtů speciálním klipem stříhejte rovně a kopírujte jejich tvar. Opilujte je a zkrášlete jemnými odstíny laků z francouzské manikúry.

